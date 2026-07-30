Průzkum veřejného mínění: 49 % Američanů si přeje, aby byl Benjamin Netanjahu během své návštěvy USA zatčen
30. 7. 2026
Podobné výsledky přinesl i samostatný průzkum zveřejněný společností YouGov 23. července, v němž 46 % respondentů uvedlo, že by Netanjahu měl být zatčen, pokud by vstoupil na území USA, a 28 % se domnívalo, že by zatčen být neměl. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že zatčení izraelského premiéra podporovalo 28 % republikánů a 68 % demokratů, informuje na webu Antiwar Dave DeCamp.
Tyto výsledky přicházejí poté, co newyorský starosta Zohran Mamdani prohlásil, že Netanjahua považuje za „válečného zločince“, a vyzval federální úřady, aby izraelského premiéra zatkly, a naplnily tak zatykač Mezinárodního trestního soudu vydaný proti němu za jeho roli ve válečných zločinech v Gaze. Prezident Trump na to reagoval slovy, že Netanjahu „nebude v žádném případě, žádným způsobem zatčen, dokud se bude nacházet na území Spojených států amerických“.
Netanjahu se v úterý setkal s Trumpem a jeho nejvyššími představiteli v Bílém domě a má se zúčastnit pohřbu senátora Lindseyho Grahama, který byl znám svou neochvějnou podporou Izraele a americko-izraelských vztahů. Očekávalo se, že Netanjahu během svých rozhovorů s Trumpem bude tlačit na to, aby USA obnovily údery proti Íránu a eskalovaly válku.
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