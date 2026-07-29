Američtí diplomaté opustili zasedání OSN poté, co Francie kritizovala stav lidských práv za vlády Donalda Trumpa
29. 7. 2026
Francie rovněž zasáhla poté, co se Trumpova administrativa postavila proti opětovnému jmenování šéfa OSN pro lidská práva
Američtí diplomaté opustili zasedání Organizace spojených národů poté, co Francie kritizovala stav lidských práv v USA za vlády Donalda Trumpa.
Toto inscenované opuštění zasedání, k němuž došlo v pondělí během zasedání Rady bezpečnosti OSN věnovaného válce mezi Ukrajinou a Ruskem, přišlo několik dní poté, co Trumpova administrativa uvedla obvinění z „nucené práce“ jako důvod pro uvalení rozsáhlých cel na desítky zemí.
Kritici obvinili amerického prezidenta, že se těchto tvrzení chopil jako „vhodného“ ospravedlnění nových cel, která byla představena ve čtvrtek.
Následující den Trumpova administrativa zpochybnila důvěryhodnost systému OSN pro lidská práva a postavila se proti opětovnému jmenování Volkera Türka, šéfa úřadu OSN pro lidská práva, což vyvolalo mimořádnou reakci francouzské mise při OSN v Ženevě na sociálních sítích.
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„USA bývaly majákem lidských práv. Teď už ne,“ uvedla v reakci francouzská mise v Ženevě. „Dnes stojí izolovaně po boku Severní Koreje, Nikaraguy, Mali a Ruska. A svět ji již neposlouchá.
„#AmericaAlone,“ dodala.
V březnu loňského roku Türk uvedl, že je „hluboce znepokojen zásadní změnou směru“ v USA. V červnu se Türk ostře ohradil proti Trumpově administrativě, když vyzval k „rychlému, nezávislému, nestrannému a účinnému vyšetřování“ úmrtí, k nimž dochází v imigrační vazbě americké vlády.
Kromě USA hlasovalo proti Türkově znovuzvolení dalších devět zemí, včetně Ruska, Severní Koreje, Izraele, Nikaraguy a Mali. Jeho znovuzvolení bylo nakonec schváleno, přičemž 144 zemí včetně Francie, Číny a Velké Británie hlasovalo pro, zatímco 13 zemí se zdrželo hlasování.
V reakci na příspěvek francouzské mise napsal v neděli na X americký velvyslanec při OSN Mike Waltz a uvedl: „Je zklamáním – i když to není překvapivé –, že právě takto se Francie snaží odvést pozornost od svého hanebného hlasování, jímž se snaží hýčkat některé z nejhorších porušovatelů lidských práv.
„Francie hlasovala pro někoho, kdo poučuje svobodné, suverénní demokracie, jako jsou Spojené státy, Velká Británie a Izrael, a zároveň se sblížil s nejhoršími utlačovateli na světě.“
USA pokračovaly v kritice Francie i během pondělního zasedání, přičemž Dan Negrea, náměstek velvyslance USA, prohlásil, že USA „zůstávají majákem svobody pro celý svět“.
„Proto jim nebudeme poskytovat tu laskavost, že budeme naslouchat jejich politizovaným blábolům, dokud se nezřeknou své povýšené a neuctivé rétoriky a nebudou se chovat způsobem, který odpovídá jejich místu v této radě,“ řekl Negrea.
Francouzský velvyslanec při OSN Jérôme Bonnafont se o odchodu nezmínil, místo toho v pondělí prohlásil: „Organizace spojených národů byla založena s cílem usilovat o mezinárodní mír a bezpečnost, lidská práva a rozvoj,“ uvádí agentura Associated Press. „To vše tvoří ducha, v němž Francie v rámci OSN působí … s cílem zachovat tuto instituci, její nezávislost, její schopnost jednat v souladu s Chartou a zasazovat se o lidská práva a mír.“
Odchod USA následoval poté, co Trump čelil kritice ze strany obou politických stran za to, že použil „nucenou práci“ jako „záminku“ k uvalení kontroverzních nových cel ve výši 10 % až 12,5 % na dovoz z více než 80 zemí. Mezi nimi jsou dlouhodobí spojenci, jako je Velká Británie, Kanada, Austrálie a Evropská unie, ale také Mexiko, Indie a Čína.
Richard Neal, nejvýznamnější demokrat ve výboru Sněmovny reprezentantů pro finance, kritizoval tato cla a minulý týden uvedl: „Nucená práce je reálný a všudypřítomný problém v našich dodavatelských řetězcích a vyžaduje důsledné prosazování předpisů. Nikdy by neměla být zlehčována a zneužívána jako záminka pro celní politiku založenou na pochybných právních teoriích a osobních sporech.“
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