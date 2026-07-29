Ruské ministerstvo spravedlnosti publikovalo nacistický film
29. 7. 2026
Ve filmu je Adolf Hitler prezentován jako muž, který vedl "nemilosrdný boj" proti bolševismu a byl "osvoboditelem ruského národa". Text mimo záběr zdůrazňuje, že hlava nacistického Německa se stavěla proti "světovému židovstvu", "dravému kapitálu" a "klamavé pokrytecké demokracii". Pomoc Hitlerovi ve filmu je nazývána "povinností každého, kdo miluje svou vlast," a rudá hvězda je popsána jako "krvavý znak mezinárodního otroctví", který musí být zničen, aby ruský lid mohl "začít vytvářet nový život".
Film je zveřejněn ve veřejné doméně bez jakýchkoli vysvětlení a informací o původu. Samotná výstava zahrnuje osm částí – od 16. století až po současnost. Popis uvádí, že má ukázat "nejviditelnější" příklady pokusů o vnější zásahy, "pomoci se z toho poučit" a posoudit "důležitost protiopatření" dnes.
Podle ministerstva spravedlnosti Rusko po staletí "neustále čelilo" pokusům porušit svou suverenitu, které byly "maskovány jako nezištná pomoc", ale usilovaly o zabrání území, zdrojů nebo moci a zároveň vyvolaly vnitřní konflikty, které zhoršily postavení země na mezinárodní scéně.
Poslední část výstavy je věnována organizacím a osobám, které Ministerstvo spravedlnosti označilo za "zahraniční agenty", s popisem jejich činnosti, kterou rezort považuje za "škodlivé".
Zdroj v ruštině: ZDE
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