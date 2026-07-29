Ruské ministerstvo spravedlnosti publikovalo nacistický film

29. 7. 2026

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Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na webových stránkách film "Hitler osvoboditel" vytvořený nacistickou propagandou pro obyvatele okupovaných sovětských území během 2. světové války. Film byl publikován jako součást výstavy "Ochrana suverenity ruského státu. Historie a modernita".

Ve filmu je Adolf Hitler prezentován jako muž, který vedl "nemilosrdný boj" proti bolševismu a byl "osvoboditelem ruského národa". Text mimo záběr zdůrazňuje, že hlava nacistického Německa se stavěla proti "světovému židovstvu", "dravému kapitálu" a "klamavé pokrytecké demokracii". Pomoc Hitlerovi ve filmu je nazývána "povinností každého, kdo miluje svou vlast," a rudá hvězda je popsána jako "krvavý znak mezinárodního otroctví", který musí být zničen, aby ruský lid mohl "začít vytvářet nový život".

Film je zveřejněn ve veřejné doméně bez jakýchkoli vysvětlení a informací o původu. Samotná výstava zahrnuje osm částí – od 16. století až po současnost. Popis uvádí, že má ukázat "nejviditelnější" příklady pokusů o vnější zásahy, "pomoci se z toho poučit" a posoudit "důležitost protiopatření" dnes.

Podle ministerstva spravedlnosti Rusko po staletí "neustále čelilo" pokusům porušit svou suverenitu, které byly "maskovány jako nezištná pomoc", ale usilovaly o zabrání území, zdrojů nebo moci a zároveň vyvolaly vnitřní konflikty, které zhoršily postavení země na mezinárodní scéně.

Poslední část výstavy je věnována organizacím a osobám, které Ministerstvo spravedlnosti označilo za "zahraniční agenty", s popisem jejich činnosti, kterou rezort považuje za "škodlivé".

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 29. 7. 2026