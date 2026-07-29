EU povolila konfiskaci a prodej ropy z tankerů, které porušují sankce proti Rusku
29. 7. 2026
Jak vysvětlil vysoký představitel Evropské komise, nové ustanovení dává členským státům právo zabavit náklad tankerů poté, co jsou zadrženy během námořních operací. Nejde přitom jen o ropu, ale také o obilí. Dokument zdůrazňuje, že výnosy z prodeje nejsou předmětem převodu na ruské soukromé nebo právnické osoby.
Kromě mechanismu konfiskace zahrnuje 21. balík sankcí zmrazení cenového stropu pro ruskou ropu na 44 dolarů za barel na dobu jednoho roku. Dokument zakazuje společnostem EU poskytovat služby, včetně pojištění, tankerům prodávajícím ropu nad stanovenou hranici. Evropská unie odhaduje, že to bude stát Kreml v příštím roce 3,5 miliardy dolarů na ztracených příjmech, za předpokladu, že cena ropy Urals bude 60 dolarů za barel. Nicméně začátkem července se Urals obchodoval kolem 50 dolarů a po obnovení války USA proti Íránu cena vzrostla na 80 dolarů za barel.
Nyní je na černé listině EU více než 670 tankerů pod zahraničními vlajkami, o nichž se předpokládá, že přepravují ruskou ropu v rámci obcházení zavedených omezení. Nový mechanismus výrazně rozšiřuje schopnosti evropské armády, která dříve mohla takové lodě pouze zastavit kvůli inspekci.
V březnu Belgie v Severním moři zadržela tanker s asi 330 000 barely ropy, jehož náklady by při současných cenách mohly dosáhnout hodnoty 26 milionů dolarů. Dne 20. července, podle vedoucí evropské diplomacie Kaji Kallas, evropské bezpečnostní složky v Středozemním moři nastoupily na ruskou loď MV South Star, aby zkontrolovaly vlajku. "Každá nelegální plavba pomáhá podporovat ruskou vojenskou mašinerii. Naše sankce podporujeme kroky na moři," řekla Kallas.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse