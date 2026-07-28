Organizace Led By Donkeys získala odškodnění za zabavení protestního transparentu o Gaze
28. 7. 2026
Společnost Veolia zabývající se nakládáním s odpady zaplatí 27 000 liber (760 000 Kč) odškodného poté, co byl transparent s nápisem „Yes It’s A Genocide“, zabavený londynským komunálním úřadem, zničen
Aktivistická skupina Led By Donkeys obdržela odškodné ve výši 27 000 liber poté, co byl obří transparent s nápisem „Yes It’s A Genocide“, který vyvěsila v Londýně na náměstí Parliament Square, zabaven úředníky Greater London Authority a zničen.
Zástupci GLA dorazili na místo v centru Londýna a zabavili transparent o rozměrech 40 metrů na 40 metrů poté, co byl rozvinut 4. prosince 2024, něco málo přes rok poté, co Izrael zahájil útok na Gazu v návaznosti na útoky Hamásu ze 7. října 2023.
Organizace Led By Donkeys uvedla, že její 19měsíční kampaň za vrácení transparentu se zpočátku setkala s odmítnutím, než GLA sdělila kolektivu, že byl předán společnosti poskytující environmentální služby Veolia, která jej zničila.
Poté, co byly jménem Led By Donkeys zaslány právní dopisy požadující, aby náklady na transparent uhradila buď GLA, nebo Veolia, souhlasila společnost Veolia s úhradou částky 27 216 liber.
Ben Stewart, spoluzakladatel skupiny Led By Donkeys, uvedl: „Transparent na Parliament Square vznikl ve spolupráci s jedním z předních světových odborníků na genocidu, ale úřady přesto ignorovaly řádný postup a náš majetek jednoduše zabavily a zničily. Při vymáhání odškodnění nešlo nikdy o peníze, šlo o obranu prostoru pro protesty proti válečným zločinům Izraele.
S protesty na podporu Palestiny se v Británii zachází jinak než s všemi ostatními formami aktivismu. Přímá akce je považována za terorismus a slova na transparentu jsou prohlášena za nelegální. V průběhu let jsme po celé zemi rozvěšovali transparenty, instalovali billboardy a prováděli guerillové projekce, ale k zabavení a zničení našeho vybavení došlo pouze tehdy, když se to týkalo Palestiny.“
Transparent byl natočen ze vzduchu a vzniklo video, které bylo zveřejněno na sociálních sítích s komentářem renomovaného izraelského vědce, profesora Amose Goldberga, historika holokaustu, který řekl: „Přesně takhle vypadá genocida.“
V září loňského roku nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že Izrael páchá genocidu v Gaze a že k těmto činům podněcovali izraelští představitelé, včetně premiéra Benjamina Netanjahua.
Minulý měsíc vyšetřovací komise uvedla, že Izrael pokračuje v páchání genocidy tím, že záměrně útočí na palestinské děti v Gaze. Izrael obvinění z genocidy vytrvale popírá. Jeho ministerstvo zahraničí označilo loňskou zprávu komise za „zkreslenou a nepravdivou“ a izraelská mise v Ženevě odmítla závěry z minulého měsíce jako „pomlouvačnou frašku“.
Značný počet výzkumů provedených právními a lidskoprávními odborníky dospěl k závěru, že Izrael páchá čin považovaný za nejzávažnější mezinárodní zločin; mezi tyto analýzy patří i studie vyšetřovatelů OSN, lidskoprávních organizací, jako jsou Amnesty International a Human Rights Watch, a odborníků na genocidu z celého světa.
V únoru Evropské centrum právní podpory (GLA) společně s výzkumnou skupinou Forensic Architecture spustilo „index represe“, který zaznamenává případy, kdy je solidarita s Palestinci ve Velké Británii „umlčována, kriminalizována a sankcionována“. Uvedli, že za posledních šest let došlo k více než 900 takovým případům.
Mluvčí GLA uvedl: „Transparent zabavený strážci památek GLA po neoprávněné demonstraci v prosinci byl bohužel během skladování poškozen a následně zlikvidován našimi dodavateli.“
Mluvčí společnosti Veolia uvedl: „Náš klient nás požádal, abychom transparent vyzvedli a dočasně jej uskladnili v jednom z našich místních skladů. Bohužel se po zhruba 12 týdnech stav transparentu zhoršil a stal se rizikem pro zdraví a bezpečnost při našem provozu, a proto jej sklad musel zlikvidovat. Vzhledem k neúmyslnému poškození jsme organizaci Led By Donkeys uhradili plnou cenu transparentu.“
Zdroj v angličtině ZDE
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