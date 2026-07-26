Channel 4 News: Francie a Španělsko hoří
26. 7. 2026
čas čtení 5 minut
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 26. červenec 2026: V současné době bylo kvůli lesním požárům zuřícím ve Francii a Španělsku evakuováno již více než 300 000 lidí. Hasičům se podařilo dosáhnout určitého pokroku při zvládání požárů západně od Madridu, avšak v okolí Valencie hoří nové požáry, kde včera zahynul jeden muž – jedná se o první zaznamenanou oběť těchto nejnovějších požárů ve Španělsku. A v jihozápadní Francii se plameny stále více přibližují k Bordeaux, od kterého je v nejbližším bodě vzdáleno pouhých 9 mil. Amelia Jen se k nám připojuje z oblasti jižně od města. Amelie, zkus nám to přiblížit. Jak vážná je situace?
Reportérka: No, rychlost, jakou se to šíří, je opravdu neuvěřitelná – když si uvědomíme, že tento lesní požár vypukl teprve před pěti dny a nyní je to největší lesní požár, jaký Francie zažila za posledních 75 let. Záchranáři dokonce říkají, že je tak rozsáhlý, že si vytvořil vlastní meteorologický systém, který v jeho středu generuje vítr a větrné smrště.
To se ve Francii ještě nikdy nestalo. Je to nepředvídatelné, chaotické a jak říkáte, oheň se stále více přibližuje k předměstí Bordeaux. V příštích 36 hodinách navíc vítr, který je již nyní poměrně silný, změní směr a dorazí další vlna veder. To je samozřejmě obrovský důvod k obavám.
Francouzská vláda označila situaci za bezprecedentní. A samozřejmě se to netýká jen Francie. Jak jste řekla, lesní požáry zasáhly také Španělsko a Itálii. Taková je realita léta v Evropě. Je to kontinent, který se otepluje nejrychleji na Zemi, a to především kvůli znečištění způsobenému fosilními palivy. Toto jsme dnes viděli. Plameny zuřily celou noc a již pátý den západně od Bordeaux, zanechávajíce za sebou stopu zkázy.
Městečko La Porge, ležící severně od oblíbeného prázdninového letoviska Cap Fere, nyní připomíná pustinu, zatímco zemědělci dále na jihu spěchají s kácením lesů v blízkosti plodin, aby mohli své pole zalít vodou.
Stovky aut nyní pomalu vyjíždějí z Bordeaux směrem na jih. Bylo jim řečeno, aby se evakuovali, protože požár je nyní 15 kilometrů od okrajových částí města. A tady můžete vidět popel ve vzduchu a v dálce je vidět i kouř.
Tato silnice je uzavřená, tak jsem jela po jiné. Tu uzavřeli taky. Uzavírají je jednu po druhé. Srdce se mi svírá pro lidi tady, kteří přišli o své domovy, přišli o všechno. Je to katastrofa.
"Včera nám řekli, abychom se evakuovali, a teď jsme se vrátili, abychom si vzali věci, natankovali a odjeli. Pracuji ve skladu v Sestas, který není daleko od požárů. Zítra se tam vrátím a uvidím, jestli budu moct pracovat. Uvidíme."
V evakuovaných oblastech chodila policie od dveří ke dveřím a kontrolovala, zda lidé odešli, včetně tohoto muže ve vesnici Sesta, který se na chvíli vrátil, aby si vyzvedl své ptáky.
Starosta Bordeaux varoval, že požár je na prahu metropolitní oblasti, ale zlehčuje řeči o evakuaci samotného města:
"Evakuace Bordeaux není na pořadu dne, zopakuji to. Požár je spíše na jihu. Stále se nachází na okraji metropolitní oblasti, ale na západní straně města nepostupuje. Je dále na jihu a my jsme samozřejmě mimořádně ostražití. Jsme připraveni na cokoli. Zde to zopakuji."
Navzdory dramatickým nočním záběrům přišly ze Španělska i lepší zprávy o požárech západně od Madridu.
Španělský premiér: Je pravda, že nás čekají těžké hodiny, ale podle informací, které jsme zde obdrželi, byla noc z hlediska postupu požáru, jeho zadržení a hasičských zásahů velmi pozitivní. Při návštěvě Avily, jedné z oblastí zasažených požáry, španělský premiér vyzval k uzavření národního paktu na řešení klimatické krize.
Lesní požáry existovaly vždy, ale jejich rozsah, způsob, jakým se chovají, a tyto mimořádně nepříznivé a extrémní povětrnostní podmínky, kdy se během velmi krátké doby dostáváme od bouře k rozsáhlému lesnímu požáru nebo silnému sněžení, to vše potvrzuje to, co nám věda říká už velmi dlouho.
Požáry se rychle šířily a obyvatelům nezbývalo mnoho času na evakuaci. Podívejte se, jak rychle se plameny šířily – k tomuto domu v Navas del Rey nedaleko Madridu dorazily za pouhých 8 minut. Rossio pochází ze sousední vesnice. Bylo to šílenství – auta jezdila nahoru a dolů, v ulicích vesnice se tvořily dopravní zácpy a lidé se snažili dostat pryč. Vypadalo to jako apokalypsa.
Nebylo nic vidět. Všechno bylo pokryté popelem.
Na sever od Valencie vyvolaly požáry novou vlnu evakuací. Jeden z nich se šíří lesy přírodního parku Sierra de Espadan. Ostatní členské státy EU se pustily do akce a vyslaly hasičská letadla, jako je toto z České republiky.
A Francie uvádí, že vojenské letadlo, které dnes nasadila k shazování hasiv – je to poprvé, co byl Airbus použit tímto způsobem –, zvyšuje její schopnost zpomalit šíření požárů. Zatím však není vidět, že by se situace zlepšovala.
470
Diskuse