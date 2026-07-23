Nový velitel ukrajinské armády, který prošel přímým bojem s agresorem už v roce 2014
Kdo je Mychajlo Drapatyj?
23. 7. 2026
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Ukrajinský „pan Uklízeč" nyní velí ozbrojeným silám, píše na sociální síti australský bezpečnostní analytik Robert Potter, který dlouhodobě působí v Ukrajině.
Generálmajor Mychajlo Drapatyj Rusům nemusí být nijak zvlášť představován. Na scénu doslova vtrhl v roce 2014 v Mariupolu, kde v čele kolony obrněných vozidel projel svým vedoucím BPM přes ruský zátaras. Je odvážný, je útočný a je podstatně mladší než Oleksandr Syrskyj. Svěřili mu velení nad ukrajinskými ozbrojenými silami – auto byste mu ale asi raději nepůjčovali.
Jeho pověst na Ukrajině nestojí jen na operační zdatnosti. Jeho bojové činy sice budí pozornost, ale rozhodně neplatí za muže, který by dbal na eleganci oblečení – bližší je spíše Grantovi než Leeovi. Zastával významné velitelské posty a je vnímán jako přímočarý člověk, který netoleruje korupci. Podobně jako většina Ukrajinců jeho generace velí z první linie; osobní odvaha je v jeho pojetí vůdcovství považována za důležitou vlastnost, a to i na nejvyšších postech.
V mnoha ohledech ho jeho životopis předurčuje k roli ideálního přechodového vůdce.
Drapatyj není dobrovolnický velitel, který by k vojenskému životu dospěl až po roce 2014. Není ale ani pouhým produktem staré postsovětské hierarchie. Potenciálně tak spojuje dvě Ukrajiny, které dnes existují uvnitř ozbrojených sil vedle sebe: rozsáhlou, profesionální instituci schopnou koordinovat válku o milionu vojáků, a mladší bojovou kulturu, jež žádá decentralizaci, odpovědnost, technologickou přizpůsobivost a větší respekt vůči vojákům. Na rozdíl od Syrského nechápe gordické uzly jako něco, co je třeba rozplétat – ale přeťít.
Mychajlo Drapatyj si vysloužil pověst vojenského „pana Uklízeče" – velitele, kterého nasazují do zhoršujících se situací, aby obnovil pořádek, stabilizoval frontu a znovu převzal iniciativu. Od průlomu barikádami v Mariupolu až po loňské znovudobytí Kupjansku se jeho kariéra utvářela kolem řešení problémů, s nimiž si jiní velitelé neuměli poradit. Dostával nejtěžší úkoly a má pověst člověka, který věci dotáhne do konce – a co je podstatné, dělá to bez zbytečného plýtvání lidskými životy.
Jeho nová funkce však může být nejtěžším velitelským jmenováním v novodobých ukrajinských dějinách.
Drapatyj nyní musí prokázat, že metody, díky nimž byly úspěšné jednotlivé útvary, lze uplatnit v měřítku celých ozbrojených sil. Jedna věc je postupovat vpřed, motivovat mužstvo a vyhrát bitvu. Druhá věc je změnit personální řízení, výcvik, zadávání zakázek, operační plánování a velitelskou kulturu, aniž by se narušila fronta, která si nemůže dovolit pauzu, zatímco se instituce sama reorganizuje.
Zároveň si musí zachovat politickou kázeň – jeho úkolem není pouze nahradit Syrského. Musí dokázat, že generační obměna na vrcholu může přinést institucionální proměnu v celých ozbrojených silách, aniž by se obětoval rozsah, disciplína a kontinuita nezbytné pro pokračování ve válce. Po týdnu rozhovorů s generály tak uvidíme, zda prezident Zelenskyj našel svého muže.
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