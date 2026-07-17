„Musíme jednat hned“: Šestnáct nositelů Nobelovy ceny se připojilo k předním ekonomům a výzkumníkům v oblasti umělé inteligence s výzvou k přípravě na ekonomickou transformaci způsobenou umělou inteligencí
17. 7. 2026
Nové prohlášení varuje, že umělá inteligence by mohla přinést ekonomickou transformaci většího rozsahu než průmyslová revoluce – a to v mnohem kratším časovém horizontu – a naléhavě vyzývá ekonomy, tvůrce politik a vedoucí představitele technologického sektoru, aby se na ni připravili.
Skupina předních ekonomů a výzkumníků v oblasti umělé inteligence, včetně šestnácti nositelů Nobelovy ceny, dnes zveřejnila prohlášení „Musíme jednat hned: Prohlášení o transformaci ekonomiky umělou inteligencí“, v němž vyzývá k naléhavé přípravě na ekonomické dopady radikálně výkonnější umělé inteligence.
Prohlášení, jehož autory jsou ekonomové Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal, Anton Korinek a Tom Cunningham, varuje, že stále výkonnější systémy umělé inteligence by mohly přetvořit ekonomiku bezprecedentní rychlostí. Umělá inteligence sice nabízí obrovské příležitosti ke zvýšení produktivity a životní úrovně, zároveň však vyvolává důležité otázky pro pracovníky, firmy i veřejné instituce.
Prohlášení vyzývá ekonomy, tvůrce politik a vedoucí představitele technologického sektoru, aby prohloubili výzkum ekonomických dopadů umělé inteligence a začali budovat politiky a instituce potřebné k zajištění toho, aby umělá inteligence doplňovala lidské schopnosti a byla prospěšná pro společnost.
„Schopnosti umělé inteligence se vyvíjejí mnohem rychleji než naše chápání jejich ekonomických důsledků. Právě v této mezeře spočívají největší příležitosti naší doby. Musíme jednat hned, abychom nasměrovali umělou inteligenci tak, aby doplňovala lidi, místo aby je pouze napodobovala – a aby přinášela prosperitu pro většinu, nikoli jen pro hrstku,“ uvedl Erik Brynjolfsson, profesor Jerryho Yanga a Akiko Yamazakiové na Stanfordově univerzitě a ředitel Stanford Digital Economy Lab.
„Rozsah, dosah a rychlost pokroku v oblasti umělé inteligence v kombinaci s vysokou mírou nejistoty ohledně rozsahu a načasování dopadů na mnoho částí ekonomiky vyžadují přístup ‚všichni na palubu‘, abychom nasměrovali umělou inteligenci prospěšným směrem,“ uvedl Michael Spence, nositel Nobelovy ceny a emeritní profesor na New York University.
„Jsem velmi rád, že se mohu připojit k dalším předním odborníkům a apelovat na naléhavou potřebu nasměrovat umělou inteligenci tak, aby se minimalizovala její rizika a mohla sloužit ve prospěch pracovníků i společnosti,“ uvedl Daron Acemoglu, nositel Nobelovy ceny a profesor na MIT.
„Pára, elektřina i počítače daly společnostem desítky let na přizpůsobení; umělá inteligence nám možná dá jen pár let. Nemůžeme improvizovat s naší strategií a institucemi uprostřed této transformace; čekat na jistotu znamená přijít příliš pozdě,“ uvedl Anton Korinek, profesor na Virginské univerzitě, který je v současné době na studijním volnu ve společnosti Anthropic.
„Zda rychle se rozvíjející umělá inteligence obecně zvedne globální životní úroveň, nebo naopak výrazně soustředí bohatství, není předem dané; záleží na tom, jak se dnes rozhodneme přebudovat naše politické a ekonomické systémy. Nemůžeme si dovolit čekat, až nastane úplná transformace, a mezitím se spoléhat na institucionální rámec, který byl optimalizován pro svět před érou vysoce přesných předpovědí,“ uvedl Ajay Agrawal, profesor na Rotman School of Management při Torontské univerzitě.
„Jedeme jako v mlze a je mimořádně obtížné předvídat, co se stane dál. Je ten správný čas na koordinované úsilí, které vnesou jasno do této matoucí situace,“ uvedl Tom Cunningham, výzkumník v METR.
Prohlášení podepsalo více než 200 ekonomů a výzkumníků v oblasti umělé inteligence z předních univerzit a výzkumných organizací zabývajících se umělou inteligencí po celém světě. Plné znění prohlášení a aktuální seznam signatářů jsou k dispozici na adrese http://wemustactnow.ai/.
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