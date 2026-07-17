Rozklad britského státu: Britská rozvědka opakovaně lhala při soudních líčeních
17. 7. 2026
MI5 lhala u soudů ohledně vazeb na neonacistického informátora, který napadl svou přítelkyni mačetou
Zpráva dozorového orgánu kritizuje postup v případě agenta X, který zneužil své postavení v rozvědce k vyhrožování své přítelkyni
MI5 byla kontrolním orgánem pokárána za lhaní ohledně svého vztahu s neonacistickým informátorem, který zneužil své postavení ve zpravodajské agentuře k násilnému vyhrožování své přítelkyni.
Úřad komisaře pro vyšetřovací pravomoci (IPCO) kritizoval postup rozvědky MI5 v případě muže známého pouze jako agent X a uvedl, že někteří její důstojníci uváděli veřejnost v omyl ohledně jeho skutečného postavení.
Ačkoli MI5 potvrdila BBC, že agent X byl informátorem, během následného soudního řízení agentura na veřejnosti pouze uváděla, že svůj vztah s ním nemůže „ani potvrdit, ani popřít“ – což je standardní forma „bez komentáře“, kterou používá.
To zmařilo snahy „Beth“, přítelkyně agenta X, podat právní stížnosti proti MI5 poté, co ji napadl mačetou a pokusil se využít svého statusu informátora, aby ji odradil od toho, aby se o tom veřejně vyjádřila.
„Způsob, jakým MI5 řídila agenta X, byl hluboko pod standardy, které má veřejnost, soudy a Ipco plné právo očekávat,“ uvedl Brian Leveson, komisař pro vyšetřovací pravomoci, když ve čtvrtek zveřejnil přezkum tohoto případu.
„Co činí tento případ obzvláště závažným, je skutečnost, že Ipco i soudy byly uvedeny v omyl,“ uvedl tento dozorový orgán, který přezkoumává využívání tajných pravomocí veřejnými orgány. „Nedostatek upřímnosti podkopává celý základ dohledu a odpovědnosti.“
Totožnost agenta X, cizího státního příslušníka zapojeného do neonacistických hnutí, není známa a předpokládá se, že od té doby opustil Spojené království. Byl rekrutován MI5 před rokem 2019, ale stal se předmětem vyšetřování reportéra BBC Daniela De Simoneho.
Novinář kontaktoval agenta X s tím, že plánuje zveřejnit reportáž o tom, že je „nebezpečným neonacistou“. Informátor okamžitě kontaktoval MI5.
Policisté, kteří případ řešili, se obávali, že by mohl být ohrožen život agenta X, a pokusili se zabránit potenciální reportáži BBC tím, že De Simonovi sdělili, že X „není skutečný extremista, ale předstírá to na pokyn MI5“, jak vyplývá z popisu událostí obsaženého ve 211stránkové zprávě Ipco.
Jeden z pracovníkmů MI5, známý pouze jako úředník 2, který byl tehdy zodpovědný za komunikaci, novináři potvrdil, že X je udavač, informátor. De Simone však pokračoval ve vyšetřování, protože se domníval, že se ve skutečnosti jedná o „velmi násilnou a hrubou osobu s pedofilními sklony“, částečně na základě výpovědi Beth.
Poté důstojník 2 sdělil svému nástupci ve funkci vedoucího komunikace, důstojníkovi 3, že ačkoli si na rozhovory nedokáže zcela vzpomenout, „myslel si, že ne“ potvrdil BBC, že agent X byl informátorem. Důstojník 3 následně kolegům oznámil, že status X „nebyl prozrazen“, zatímco postoj důstojníka 2 se také postupně přitvrdil.
BBC se poté pokusila zveřejnit reportáž o agentovi X, ale zapletla se do soudního sporu s vládou. Během tohoto řízení, v únoru 2022, MI5 informovala soudně jmenované zvláštní zástupce, jejichž úkolem bylo sdělit BBC, že si ohledně agenta X rozvědka zachovává svůj postoj „bez komentáře“ .
To byla podle Ipco „zcela zavádějící a chybná odpověď“. BBC nakonec soudní spor vyhrála, což umožnilo zveřejnění článku o výhrůžkách ze strany agenta X, což vedlo k dalším právním krokům ze strany Beth. MI5 však i nadále odmítala veřejně komentovat, zda byl X informátorem..
Tento týden byl v Dolní sněmovně schválen zákon po měsících odkladů, poté co vláda provedla úpravy, aby zajistila, že navrhovaná povinnost pro veřejné činitele nelhat bude platit i pro jednotlivé důstojníky MI5.
Případ agenta X se poprvé dostal na veřejnost v roce 2022, poté co BBC vyhrála soudní spor o povolení zveřejnění tohoto případu a Bethiny dokumentace o týrání. Následně MI5 uznala, že jeden z vysokých špionů poskytl „falešné svědectví“ ve třech soudních případech a Beth byla na začátku tohoto roku vyplacena náhrada.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová uvedla, že zpráva Ipco je drsným čtením, neboť „popisuje řadu selhání jak na individuální, tak na organizační úrovni v rámci MI5, která vedla k tomu, že do výpovědí svědků byly zahrnuty nepravdivé informace“.
Šéf MI5 Ken McCallum se omluvil za "nedostatek upřímnosti" (za lhaní) ze strany agentury a uvedl, že opakuje své dřívější omluvy vůči soudům „za nesprávné ´důkazy´, které byly poskytnuty, a za naši pomalost při uznání toho, co se stalo“.
Znovu se také omluvil Beth, u níž uznal, že „utrpěla další škody“. Vrchní soud a Tribunál pro vyšetřovací pravomoci nyní zváží, zda podniknou další kroky proti rozvědce MI5.
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