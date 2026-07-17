Britové budou vyzváni, aby nakoupili zásoby jídla a vody
17. 7. 2026
Britům bude vysvětleno, jak se připravit na výpadky elektřiny, vody, mobilní komunikace nebo obchodů, které mohou vzniknout v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku. Kampaň je plánována ke spuštění do konce roku 2026.
Šéf sekretariátu premiéra Darren Jones také oznámil, že příští rok Spojené království provede rozsáhlá cvičení v reakci na "hybridní útok" ze strany zahraničního protivníka. Zúčastní se jich stovky státních úředníků.
Připravují se rovněž nová doporučení pro obyvatelstvo v souvislosti s rostoucími obavami z možného konfliktu s Ruskem a pravidelnými kybernetickými útoky na kritickou infrastrukturu země. Kromě rad pro dospělé vláda připraví samostatné pokyny pro základní školy a střední školy, aby děti naučily, jak jednat v nouzových situacích.
Britská vláda také aktualizovala Národní rejstřík rizik. Poprvé zahrne hrozby zahraničního zasahování do demokratických procesů země a rozsáhlé kybernetické útoky na vodovodní systémy, datovou infrastrukturu a policii.
Konečná doporučení pro populaci budou pravděpodobně podobná těm, která již platí v řadě evropských zemí. Proto se ve Švédsku doporučuje občanům mít zásoby jídla, vody, teplého oblečení a rádia na baterie, v Norsku také léky a jódové tablety a v Německu jsou majitelé domů vyzýváni, aby sklepy vybavili jako přístřešky. Kromě toho EU dříve doporučila, aby občané měli zásobu nezbytných věcí alespoň na 72 hodin.
Zdroj v angličtině: ZDE
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