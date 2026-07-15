Velký vlastenecký výkvět, výhřez, výsměch
15. 7. 2026 / Petr Haraším
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Foto: Michal Chládek
Ta pravá, slušná, klidná, hodná, moudrá, bohatá a ozubená část českých vlastenců reagovala na akci Velký vlastenecký výlet a vyslala vlastní tým.
Drobotina pravicových stran vyrazila do Izraele zkoumat pravdu, nic než pravdu. Vydala se, napodobujíce trio kolegů z Velkého vlasteneckého výletu na Velký vlastenecký výsměch.
Pravda, potěr vedený zetěm bývalého premiéra Petra Fialy Michalem Chládkem nebyl tak moc odvážný, aby si zatancoval kozáčka na kostech zavražděných palestinských dětí v ghettu zvaném Gaza či zalovil na palestinských farmách na Západním břehu nepřizpůsobivou škodnou, jež nechce odevzdat své majetky, ale i tak se účast cení.
Škoda, že Izraelem zaplacený výlet nenatočil náš nejskvělejší propagandistický režisér Hřebejk s komentářem bravurního hasbaristy Szánto.
Na veřejné promítání pro tisíce uvědomělých žáků a studentů v Kongresovém paláci za přítomnosti českých elit, jelit a jitrnic, včetně prezidenta Obnovitele, zřejmě nedojde. A bude to velký špatný, neboť slova hlav funkcemi pomazaných o vítězné pravdě, ošklivých faktech, ohavné realitě a slepé víře by se měla tesat do kamenů v Gaze zde, a kreslit do ukradené palestinské půdy zde.
I když izraelská strana, která si natáčí choulostivé snímky přátelských politiků, korumpuje a slibuje, co bude, když nebude, si možná záběry pořídila a mohla by být tak laskavá a nějaký ten sestřih učedníků sesmolit a promítat.
Mladí demokratičtí skauti si ihned osvojili izraelskou taktiku a udělali ze sebe ohromnou oběť, jež je na sociálních sítích nespravedlivě týrána
Výroky pravicové omladiny leč patří k nesporným perlám; podpořit vzájemné pochopení (genocidy); upevnit pouta mezi mládežníky; návštěva kulturních památek na kostech domorodců; žádnou rasovou nenávist v zemi apartheidu nevidím, všude pozitiva a sociální jistoty; naslouchat lidu jsme přijeli a odhalit pravou realitu jediné demokracie široko daleko vysoko hluboko kolem.
Já tedy pro jistotu stranickým pulcům připomenu paragraf 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zní… no však víte, zní něco o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů, zločinů proti míru. Mladí politici si mohou vybrat, z čeho by měli být okamžitě obviněni, kdybychom žili v právním státě.
V právním státě nežijeme, bát se nemusí, naopak, mohou se chlubit a pyšnit, že byli v Izraeli a poznávali tu pravdu pravdoucí vždy napadené oběti. Jako kdysi novináři jezdili poznávat krásu koncentračních táborů do nacistického Německa či kvalitu krmě při hladomoru na Ukrajině. Nijak zvlášť se mladí politici od svých zkoumajících předchůdců neliší.
Do Izraele vyrazila, aby v tom svazáci nebyli sami, politicko-byznysová delegace ministra zahraničí Macinky. Bude dojednávat, poskakovat, konat a družit se s válečnými zločinci, pachateli genocidy v Gaze a okupace a krádeží na Západním břehu. Izraelští vládní zločinci mají na Macinku obzvlášť nabito, poněvadž ten jim zobe z ruky víc než Klement Gottwald soudruhu Stalinovi
Dovolím si srovnání. Situace je stejná, jako by české firmy za nacistického Německa vyjely na dobytá území a nabízely ostnaté dráty, smečky hlídacích psů, výzbroj a výstroj pro nacistické dozorce, mučící náčiní všeho druhu, stavbu plynových komor a kremační pecí. A dodávky cyklonu B, pochopitelně na mírové účely a přesně dle mezinárodního práva a Ženevských a Haagských tentononc. A hrdě se k tomu hlásily.
Zde bych delegaci firemních elit připomněl paragraf 318 trestního zákoníku. Neoprávněná činnost pro cizí moc… kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky anebo obranu a bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů se Česká republika zavázala… bude potrestán tak i tak.
Jsem zvědav, jak si policie a státní zástupci, dbající na právo a pořádek, povedou, až se nám kumpanie z genocidního Izraele domů navrátí, k nám navrátí.
Haraším Petr Orlau
Komentář nevidomého ze země, která má ráda genocidu, válečné zločiny, zločiny proti míru a proti lidskosti, komentář ze Země české
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