Na Altaji varují před pozastavením zemědělských prací kvůli palivové krizi
15. 7. 2026
"Situace v oblasti bydlení a komunálních služeb a v zemědělství je hodnocena jako extrémně napjatá. V těchto odvětvích hrozí vysoké riziko zastavení současných aktivit kvůli nedostatku paliva," uvedla administrativa ve svém prohlášení zveřejněném na VK. Podle úředníků je palivo v běžném režimu nyní dodáváno pouze policii, hasičům, nemocnicím a energetickým inženýrům.
Jediné dvě soukromé čerpací stanice v regionu "nefungují už několik týdnů" a lidé "jsou nuceni čas od času odjet" a nakoupit palivo v jiných městech, kde stojí ve frontách trvajících 5–6 hodin, stěžuje si správa.
Na zasedání komise bylo navrženo zvážit otázku vyhlášení stavu nouze v okrese. 13. července regionální úřady oznámily, že se snaží dohodnout s vládou a Ministerstvem zemědělství Ruské federace o zajištění paliva pro zemědělské podniky kvůli sklizni.
Dříve Maria Prusakova, poslankyně Státní dumy z Altajského kraje, informovala o problémech s dodávkami paliva pro altajské zemědělce. Varovala, že nedostatek nafty a odmítání prodávat ji farmářům v kanystrech, stejně jako prudký růst cen tohoto produktu, "by mohly vést k potravinové katastrofě". "Lidé neumí dělat seno, a úroda může zůstat na polích... Sklizňová kampaň v agrárních oblastech je dnes skutečně ohrožena," uvedla poslankyně.
Současně si altajští farmáři stěžují na sucho v regionu a varují, že část osetých polí bude pravděpodobně "odepsána". Výnos zbývajících plodin by měl klesnout o 30–50 %. Na konci roku 2025 farmáři z Altajského kraje vyrobili produkty v hodnotě 318,4 miliardy rublů. To představuje 28,8 % celkové zemědělské produkce Sibiřského federálního okruhu.
Předtím místní poslanec Stěpan Frantěnko oznámil riziko "úplného uzavření celého zemědělství Irkutské oblasti" kvůli nedostatku paliva . Na krizi si stěžovali také zemědělci v oblastech jižního Ruska, regionu centrální černozemě a Volžské oblasti.
Příčinou krize je ukrajinská operace na likvidaci ruské rafinace ropy. Podle agentury Reuters výroba benzínu v Ruské federaci minulý týden klesla na 65 % letní spotřeby a výroba nafty klesla téměř o 40 %.
Zdroj v ruštině: ZDE
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