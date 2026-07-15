Čína snížila nákupy ropy v zahraničí na minimum za posledních 10 let

15. 7. 2026

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Dovoz ropy do Číny v červnu klesl o 41,3 %, na nejnižší úroveň za téměř deset let, uvedla agentura Reuters s odkazem na čínská celní data. V červnu Čína dovezla 29,27 milionu tun ropy, což je 7,12 milionu barelů denně, nejméně od října 2016.

Využití čínských rafinerií také kleslo na desetileté minimum kvůli slabé domácí poptávce a omezením vývozu ropných produktů, které Peking uvalil za účelem zajištění energetické bezpečnosti během války na Blízkém východě, uvedla agentura.

Čínský námořní dovoz ropy činil v červnu asi 6 milionů barelů denně, zatímco dodávky z Blízkého východu klesly na desetileté minimum a dovoz íránských surovin meziměsíčně klesl o 40 % na méně než 800 tisíc barelů denně, podle údajů Vortexu.

Podle čínské konzultační společnosti Oilchem byl v červnu faktor obsazenosti primárních rafinérských jednotek v Číně 57,72 %, což je o 3,28 procentního bodu méně než předchozí měsíc a o 13,09 procentního bodu méně meziročně.

Celní data také ukázala, že dovoz zemního plynu v červnu vzrostl meziročně o 3,7 % na 10,9 milionu tun. Současně v první polovině roku 2026 dodávky klesly o 3,4 % na 57,45 milionu tun ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Vývoz ropných produktů z Číny v červnu dosáhl 4,36 milionu tun a v období leden až červen klesly dodávky do zahraničí meziročně o 13,2 % na 23,59 milionu tun.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 15. 7. 2026