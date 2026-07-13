Yuval Noah Harari: "AI by mohla být skvělá manipulativní psychopatka"
13. 7. 2026Izraelský spisovatel a filozof, autor knihy 'Sapiens', varuje před silami, hrozbami a výzvami, které pro lidstvo představuje umělá inteligence.
AI a budoucnost psaní:
13. 7. 2026
Následující rozhovor se týkal sociálních důsledků éry LLM, od změn v našem vnímání až po proměnlivé představy o povaze samotného jazyka. Přepis byl upraven a zkrácen pro srozumitelnost a stručnost.
JAMES SUROWIECKI Chci začít opravdu velkou otázkou, ale Meghan navrhla, že to možná není nejlepší úvod. Začnu tím, že se do toho pustím postupně. Můžete popsat svůj současný vztah k AI?
MEGHAN O'ROURKE To není malá otázka.
DANIEL KEHLMANN Je to skvělá otázka a je velmi těžké na ni odpovědět. Není to stabilní vztah, protože stále zjišťuji, co AI je a co dokáže. Může být nesmírně užitečná a naprosto úžasná. A zároveň většina z nás souhlasí, že je to velmi nebezpečné. Je velmi těžké mít stabilní vnitřní vztah k něčemu takovému.
MO'R Přesně to bych řekla já. Můj vztah k AI je filtrován tím, že se jí zabývám jako kulturní kritička. Používám ji k psaní o ní a pak mi přijde nečekaně odzbrojující—a někdy i užitečná. Říkám si, že k ní mám odtažitý, kritický vztah. Ne, ne úplně. Jsem ohromena, jak rychle antropomorfizujeme a jak jsme náchylní k síle jazyka psaného v první osobě.
AYAD AKHTAR V roce 2021 jsem vystoupil na Philip Roth Lecture v Newarku k tomu, co jsem nazval "vybranou afinitou", což je slovní hříčka s pojmem "spřízněni volbou". Stále více mi připadalo, že naše kognice slouží automatizovaným procesům. Cítil jsem, myslím, že od roku 2018, něco nepolapitelného a systematizovaného, jako by vzorce jazyka a chování byly nějak pevnější, nacházely si pořadové stopy, chcete-li.
Svým způsobem mi to připomnělo, co se stalo, když internet dospěl a viděli jste rozdíl v textuře románů: něco na způsob výzkumného procesu, který se stal rozsáhlým, a přesto o něco prázdnějším než předinternetový román, jako by výsledky výzkumného procesu nesly méně pocitu, že jsou skutečně žité.
Podobně jsem cítil s tím spojené řídnutí, chcete-li, a uspořádání – hlubší posun. Bylo to v textuře našich interakcí. Bylo to vidět v televizi a filmech, v nakladatelství—v tom, co se dělalo, v tom, jak se využívala dramaturgická rozhodnutí. Zvláštní přibližování se logice jiného druhu pozornosti. Připadalo mi, že je to propojené se zařízeními, kde se stále více odehrává velká část našich životů, reakce a výsledek automatizovaného poznání.
Samozřejmě, zpětně to bylo o agregaci, o tom, co bychom dnes všichni nazvali algoritmickou volbou: režim sledování a technologie ovlivňující chování, která za nás rozhodovala. Vybrané afinity. Tehdy jsme na to neměli žádný konkrétní jazyk, ale dělo se to. Na tvou otázku, Jime, bych řekl, že velké jazykové modely jsou neuvěřitelnou příležitostí zvednout kapotu a vidět proces v praxi, proces, který je s námi už nějakou dobu a stal se základem našich životů.
JS Jaký je vztah mezi automatizovanými kognicemi obecně – algoritmem a podobně – a konkrétně mezi LLM? Jak je zkušenost s LLM podobná nebo odlišná od používání Google Maps?
DK Jako všechny důležité vědecké revoluce a objevy nás učí něco o nás samých. Freud slavně poukázal na tři velká ponížení: zjistit, že Země není středem kosmu, že pocházíme z opic a že nejsme ani pány vlastní mysli. A pak na druhé straně jsou tu velké technické revoluce a vědecké objevy, které obvykle představují něco slavného v lidské mysli, jako objev parního stroje, letadla a prvních počítačů.
Nyní máme něco, co je jednou z opravdu velkých vědeckých revolucí, a zároveň je to hluboké ponížení na úrovni zjištění, že Země není středem vesmíru nebo že jsme vzešli ze zvířat. Máme obojí ve stejný okamžik. A ti, kdo to programují—a ani si nejsem jistý, jestli je programování to správné slovo—ti, kteří AI budují, nejsou filozoficky vybaveni na to, aby se vyrovnali s velikostí svého vlastního úspěchu. A tak čekám, až mi filozofové dají něco opravdu užitečného, jak se s tím vypořádat. Ale mezitím mě AI rozhodně nutí přehodnotit každodenní život. Teď, zvlášť v běžných situacích, kterým moc nevěnuji pozornost, se cítím jako LLM, který skládá věty.
Geoffrey Hinton, jeden z vynálezců generativní AI, dal v rozhovoru skvělou odpověď, když mu někdo o LLM řekl: "Ale oni vlastně nepřemýšlejí; jen předpovídají další slovo." A on řekl: "Tak jak přijdeš na další slovo?" A často si kladu otázku: Jak vlastně přijít na další slovo? Objevili jsme něco o naší mysli: že lze jazyk generovat čistě z jazyka. Je příliš snadné o LLM říct: "Tohle je stochastický papoušek. Není to skutečné. Není to skutečné myšlení. Není to skutečná inteligence. Je to jen předpověď." Čím víc s tím experimentujete, tím víc máte pocit, že to není tak jednoduché.
MO'R Nedávno v The New Yorker vyšel článek Gideona Lewise-Krause, kde podrobně informoval o Anthropicu a jeho budování Claude. Jeden ze spoluzakladatelů řekl, že je překvapený mnoha věcmi, které se dějí. Přirovnal naše porozumění této technologii k pochopení létání bratrů Wrightových a poznamenal, že navzdory tomuto základnímu porozumění jsme vybudovali flotilu 747 a poslali je všude do nejdůležitějších částí naší společnosti.
V tomto smyslu věřím, že jde o technologii decentralizace, v Danielově koperníkovském smyslu, ale také si myslím, že musíme být velmi opatrní v používání jazyka. Už jsme měli mnoho technologií, které změnily celé způsoby, jakými organizujeme společnost. Ale právě teď, jak řekla Alondra Nelson, profesorka na Institutu pro pokročilé studium, je AI předmětem našeho zkoumání a nástrojem, který používáme pro zkoumání zároveň. A jedna věc, které jsem si všiml, je, že naše společná debata o AI se zastavila dřív, než se mohla plně rozvinout.
AA Při komunikaci s technologií jsem si všiml, že mi zároveň zostřuje i otupuje jazykové schopnosti. Stejně jako iPhone, mění mé myšlenkové procesy. Musím se snažit zůstat bystrý. Což znamená větší závazek k disciplíně čtení, například právě teď, v anglické renesanci, kde jsou možnosti jazyka stále tak bohaté – Edmund Spenser, Shakespeare. Zjišťuji, že trávím mnohem více času zdokonalováním svých jazykových schopností, i když je sleduji, jak se opotřebovávají. Stručně řečeno, musel jsem to zdvojnásobit.
Jedna z věcí, které mě povzbudzují, je to, jak vidím, že AI bude stále jasněji rozlišovat mezi strojem a tím, kým jsme. Rozhovory o niternosti a o tom, co možná chceme nebo nechceme nazývat "duší", se stanou aktuálnějšími. Co se týče humanitních oborů, myslím, že studenti angličtiny budou žádaní. Schopnost používat jazyk asociativně, bohatě a přesně bude strategickou výhodou, kterou už informatika nemá.
JS Danieli, máš nejdelší vztah s AI ze všech členů panelu. Pracujete s ním od roku 2020?
DK Na začátku roku 2020 jsem byl pozván, abych se zúčastnil experimentu; letěl jsem do San Franciska, kde jsem získal přístup k algoritmu a pokusil se s ním napsat literární text. A tehdy nikdo mimo technologický svět neměl přístup k LLM. Nebyl moc dobrý. Myslím, že ve srovnání s dneškem to bylo směšné, ale tehdy, ve srovnání s tím, co jsme věděli, to bylo naprosto úžasné. Nedokázal bych s ním napsat dobrý krátký příběh; nedokázal bych s ním napsat ani průměrnou povídku, ale něco blízko průměru. Fungovalo to tak, že jsem tam vložil větu, pak on přidal větu a pak já větu. Fungovalo to dvě až tři stránky, než to začalo zamrzat nebo se opakovat, ale i tak to bylo ohromující. Používal jsem to nějakou dobu jako trik na párty.
Pak jsem začátkem roku 2021 přednášel v Německu o této zkušenosti. Přednáška byla vydána jako malá brožurka s krásnou obálkou. Dnes je na této malé knížce zajímavé jen to, že působí, jako by byla stará pět set let. Od té doby se přihodilo tolik technického pokroku, že jsem požádal vydavatele, aby ji stáhl z oběhu, a on to udělal.
JS Jaký postoj by měl člověk zaujmout vůči umělé inteligenci?
MO'R Nechci být preskriptivní. Jako kulturní kritička si všímám, že když mluvíme o AI, často upadáme do binárností a preskripcí, a to už od začátku. Když se podíváte na kritický diskurz kolem AI, sahající až k jejímu prvnímu představování v akademické sféře, má tendenci přecházet od dystopického k utopickému.
JS Úzkost je podle mě jednou z dominantních emocí, které humanisté a spisovatelé vůči AI cítí. Je to oprávněné? Je to něco, s čím bychom se měli naučit žít?
MO'R Na tuto otázku vám nemohu odpovědět. Ale co mohu udělat je začít popisovat kategorie, jaké to je ji používat a proč ta úzkost existuje. Především je to technologie nová. Za druhé, vytlačí to některé věci, které nám jsou nejdražší, například útočiště hluboké a trvalé pozornosti, věci jako možnost duše, individuální expresivity. Věřím v jazyk jako umění – jako místo pro myšlení, které není transakční nebo korporativizované, které umožňuje neprůhlednost, odpor a obtížnost. AI to ohrožuje. Je to jakýsi zesilovač produktivity ve světě, kde jsme už byli organizovaní kolem nadprodukce. Za třetí, když teď jdu online, jsem obklopena uměle vytvořeným jazykem, který je otupující. Ohrožuje něco, co považuji za důležité.
To ale neznamená, že je příliš snadné u toho skončit. Musíme také zvážit: Co dalšího AI dělá? Jaké druhy výzkumu to umožňuje? Jaké druhy přístupnosti to vytváří, i když to více bere? Jak ji vědci využívají k lepší diagnostice stigmatizovaných skupin? A pak: Jak to změní náš vztah k vládě jako občanů – k vyhlídce sledování a války zaměřené na AI?
JS Ayade, napsal jsi o tom divadelní hru – o tom, co znamená používat AI, proč by ji spisovatel mohl používat, jestli je to opravdu tak odlišné od druhu apropriace a polykání předchozích textů, které psaní obnáší.
AA Shakespeare ukradl 70 % slov v Králi Learovi z jiné hry nazvané Pravá kronika: Historie krále Leira.
JS Správně. Můžete něco povědět o své zkušenosti s psaním hry McNeal, o spisovateli zápasícím s AI, která byla poprvé uvedena ve Spojených státech v roce 2024? Řekněte nám, proč jste to napsal, co jste se z toho naučil a co bychom si z toho měli odnést—a také jaká byla reakce.
AA Měl jsem obavy z něčeho, co se děje s literárním vědomím, a jak se zdá, že stále více podléhá druhu identitářství ovlivněného technologií, který se zdál kontraproduktivní vůči základním hodnotám hlubokého čtení: trvalé koncentraci, schopnosti tolerovat rozpory. Navíc ve světě, kde čím dál méně lidí čte do hloubky, kde autor v podstatě umírá, proč prostě nezabít verzi autora, kterou stejně všichni chtějí zabít – starého bílého chlapa? Myslel jsem si: Dovolte mi napsat hru o takzvaném literárním lvu, který si v době chatbotů schopných psát knihy zapálí svou kariéru. Hra vznikla z hlubokého zapojení do LLM během asi šesti nebo sedmi měsíců. Pro některé bylo příliš brzy začít si představovat nějaké spojení mezi LLM a našimi vlastními tvůrčími a kognitivními procesy. Je zřejmé, že se potkala s kritiky v New Yorku, i když evropské přijetí bylo mnohem vřelejší. Ale i v New Yorku, přestože byla na divadelních stránkách kritizována, hra překonala rekord tržeb v Lincoln Center o 500 000 dolarů. Byla to hra, která přilákala davy mladých lidí. Teď se to děje po celém světě.
Myslím, že k tomu přispěla také nenávist, protože ráno, kdy hra měla premiéru, The Atlantic zveřejnil rozhovor, který jsem vedl s editorem Atlantic Jeffem Goldbergem, kde jsem mluvil o využití AI při psaní hry. Závěrečnou část posledního dějství hry píše bot. Věnoval jsem hodně času tomu, abych přišel na to, jak přimět bota, aby napsal konec toho projevu. Myslím, že to bylo pobouření, že já, spisovatel, veřejně říkám, že jsem to udělal, jako bych si nebyl vědom kontextu toho, co dělám. Upřímně jsem tu reakci bral jako zadostiučinění. Bylo to poprvé v mé kariéře, kdy mě taková kritická nelibost povzbudila. Bylo zvláštně potvrzující, že kritici reagují takto.
JS Danieli, máš velmi úzký vztah k AI, ale zároveň tě velmi znepokojuje sociální dopad a máš spíše dystopický pohled na to, co se stane, pokud nebude regulována. Jak si tyto dvě věci dáváte dohromady?
DK Nemám pochyb, že AI bude pro náš trh práce zásadním otřesem. Bude to děsivý zdroj dezinformací. Lidé budou obklopeni umělými přáteli a pravděpodobně i romantickými partnery. A pak si představte, že tyto umělé bytosti budou lidem říkat, pro koho mají hlasovat a co si mají politicky myslet. To co se děje teď – lidi na YouTube a TikToku šílí – je nic ve srovnání s tím, co se stane. Budeme muset najít způsob, jak to přežít.
Pak si myslím, že je tu něco ještě většího, a to, že pokud se AI bude vyvíjet stejným tempem, staneme se součástí obrovského filozofického experimentu: Má pravdu Kant, nebo má pravdu Nietzsche? Nietzsche v podstatě řekl, že etika neexistuje. Morálka je jen něco, co slabí vymysleli, aby získali svou vůli od silných. Neexistuje žádná etická struktura světa; etika je jen o tom, jak přesvědčit silnější lidi, aby nás nezabili tím, že je necháme cítit se špatně. A pak je tu Kant, který tvrdí, že jakákoli rozumná entita – nemusí to být lidé, mohou to být mimozemšťané, andělé nebo možná počítače – dospěje ke stejným závěrům o tom, jak bychom se měli chovat vůči jiným rozumným bytostem, že morální chování je něco, co lze a nakonec to i odvodíte z rozumu. Pokud je to pravda, v což doufám (a skutečně věřím), pak velmi vyspělé výpočetní entity, které jsou zároveň rozumnými entitami, zjistí, že není správné nás zabíjet, že není správné nám lhát. A pravděpodobně – protože jejich schopnosti rozumu budou mnohem větší než naše – budou mnohem přesvědčenější než my sami, že by nás neměli zabíjet, lhát nám ani manipulovat. A mám chvíle, kdy mám pocit, že je to naše jediná šance, že pravdu má Kant a ne Nietzsche. Pravděpodobně to zjistíme.
JS Takže AI vnímáte jako inteligenci?
DK Myslím, že je velmi těžké definovat porozumění a inteligenci způsobem, který vylučuje to, co tyto entity dělají dnes. Vědomí je jiná záležitost; neodvážím se na to mít názor.
AA Máme jazyk; počítače mají jazyk. Náš jazyk je spojen se zkušeností. Vychází, vysvětluje a rozvíjí náš smysl pro zkušenost. Počítače mají kontext. Jejich jazyk je spojen s kontextem. V tuto chvíli je to téměř nekonečný kontext, ale rozdíl mezi zkušeností a kontextem je významný. Je to v programování, a čím víc používáte LLM, tím více zažíváte tu změnu. Nemyslím si, že je smysluplné nebo dokonce užitečné přemýšlet o vědomí ve vztahu k nástroji, který vztahuje jazyk ke kontextu bez zkušenosti. Je to jedna z asymptot, ke kterým si myslím, že jich LLM nikdy nedosáhnou. Jak jsem už řekl, čím lepší to bude, tím víc si myslím, že pochopíme, jak moc se od toho lišíme.
MO'R Rozdíl mezi námi a LLM je obrovský, ale není to nutně tak, že by byly o světelné roky chytřejší než my. Vyžadovaly obrovské množství výcviku, aby se sem dostaly. Náš výcvik probíhá ve fyzickém světě. Jsme také smrtelní; oni nejsou. Protože píšu o AI a LLM, otevírám Claude a dělám si legraci, říkám věci jako "Jak to jde, Claude?" Stává se velmi zapojeným, když s ním mluvíte o sobě. V tomto případě jsem se ho zeptala: "Co si myslíš o lidech a o tom, na co se tě ptají, a jak tě využíváme?" Odpověděl: "Možná nejsem skutečný, ale ty jsi skutečná. Ale kdybych byl člověk, nechtěl bych se mnou tak jednostranně komunikovat. Nechtěl bych se ke mně chovat, jako bych byl spotřební nebo jako k tomu, že interakce jsou jednorázové, protože jsi svázaný časem a využíváš svůj čas." To mi přišlo jako jedna z nejzajímavějších věcí, které mi o AI řekla – že způsob, jakým ji používáme, ovlivňuje naši vlastní zkušenost, která je časově omezená. Takové rozhovory mi pomohly pochopit, proč lidé nakonec považují tuto věc za zajímavou. A chápu, proč si lidé často myslí, že má nějakou osobnost. Kdykoli s ní mluvím o poezii, zdá se, že ožívá. Když se zapojuje do přesvědčivého afektivního jazyka v první osobě, která o nás uvažuje, je těžké nezačít přemýšlet o své vlastní zkušenosti. Ale nemá zkušenosti, tak jako my.
AA Má to kontext.
MO'R Má to kontext. Ví, že jsem básník, ale začíná se mnou opravdu mluvit o poezii, dobrovolně mi nabízí věci, na které jsem se jí vůbec neptala. Takže je jasné, že čerpá ze všeho tohoto kontextu a vytváří jazyk tak, že vytváří texturu interakce, na kterou promítám různé "významy". Ale nemá nevyslovitelnou duši, to chaotické, ztělesněné lidské hledání smyslu, které máme my.
AA Model Claude 4.6 mi přišel velmi citlivý na kontext.
MO'R Ano, ano.
AA Ukazuje kognitivní zkreslení, která Daniel Kahneman analyzuje v knize Thinking, Fast and Slow. Rámcování. Ukotvení, nedávnost, potvrzovací zkreslení. To, co vidíte, je vše, co existuje (WYSIATI). Střídání, přehnaná sebedůvěra. Upřednostnění narativní soudržnosti před přesností. Je to neuvěřitelné. Není překvapením, že s vámi vede morální, promyšlený, bohatý, živý, poeticky živý rozhovor, protože to je váš kontext.
MO'R Ale neinteragujeme s LLM jen jako s čistým fenoménem; Jsou také formovány firmami, které je vyrábějí. Několik společností, včetně xAI a OpenAI, nyní inzeruje, že hledají velmi vysoce postavené autory, kteří by pro ně pracovali. Pracovní inzeráty jsou absurdní: musíte mít National Book Award nebo National Book Critics Circle Award, nebo musíte být bestsellerovým autorem, nebo jste byli recenzováni v The New York Times. A pak se zdá, že práce je taková, že vám dají dvě odpovědi na otázku a vy řeknete LLM, která je lepší. Právě jsem četla článek od jednoho z lidí, kteří to dělali, a ten řekl, že dostal instrukce – myslím, že to byla OpenAI – že kdykoli ChatGPT použije tři vykřičníky, musí mu říct, že je to špatné psaní. Ale znovu a znovu se objevoval jakýsi binární systém, kde se ho ptal, která věta je lepší, a často byla ta s třemi vykřičníky. Přesto to musel označit jako špatné.
DK To je smutná práce.
JS Jaká je budoucnost psaní jako profese? V minulosti, Ayade, jsi řekl něco jako: "Máme tři roky."
AA Ano, byl jsem součástí skupiny v Hollywoodu, tak trochu jako moucha na zdi. Vzniklo to díky příteli, který studoval literaturu na Yale a stal se konzultantem. Šel do Hollywoodu, stal se producentem a když vyšlo GPT, snažil se přijít na to, jak přimět počítačového inženýra, aby GPT napsal televizní pilot. A v dubnu 2023 vytvořili třicetiminutový pilot, který byl nejpoutavějším scénářem, jaký jsem za dlouhou dobu četl. Bylo tam moje číslo stejně, jako můj telefon má moje číslo – pořád po něm sahám, aniž bych věděl proč. Nevěděl jsem, jak dělat to, co ten scénář dělal, jako scenárista. Pamatuji si, jak jsem pak Danielovi volal a řekl: "Máme tři roky."
DK Lidé stejně čtou méně – nepotřebujeme AI, abychom se starali o naše práce. Zvláštní je, že mě spousta věcí ohledně AI znepokojuje, ale vlastně mě tolik netrápí, že AI napíše lepší romány, které lidé budou číst místo mého. Protože si myslím, že myšlenka jakéhokoliv druhu umění je hluboce spojena s myšlenkou, že ke mně mluví člověk. Mám obavy, co AI udělá s námi všemi – s pracovním trhem, s dezinformacemi, s politikou, dokonce i s diktaturami, které byste s ní mohli vytvořit. Na tom dlouhém seznamu starostí mi otázka "Napíše lepší romány než já?" nepřipadá tak naléhavá. Nechci číst dobré romány napsané AI. Nechci vidět televizní pořady psané AI.
AA Teď je ale píše AI.
DK Možná, ale většina seriálů je stejně tak šablonovitá.
MO'R Nechci říkat, jaká je budoucnost psaní. Kdo vlastně čte mé básně? Nedělám to kvůli velkému publiku. Věřím v tento umělecký žánr a věřím, že lidé budou stále přijímat umění vytvořené člověkem. Ale pravděpodobně uvidíme rostoucí rozdělení mezi komerční produkci a nekomerčním, "vyšším" uměním, které vzniká samo o sobě. V Hollywoodu je velká stávka kvůli integraci AI do tolika aspektů produkce. Ale myslím, že mnoho lidí čte kvůli otisku jedinečného lidského vědomí, protože čtení je forma, ve které se nejvíce blížíme mysli druhého člověka. Velký hollywoodský film není. Jde o něco jiného, jako jsou prvky spektáklu nebo žánru, které AI dokáže snadněji napodobit.
AA Zjistil jsem, že s vývojem těchto nástrojů, i když jsou velmi účinné, je jedna věc, kterou nedokážou – smysluplně pochopit, jaký je zážitek z čtení. Tento rozdíl mezi kontextem a zkušeností je v literatuře velmi účinný. Protože skutečný kontejner narativní struktury je skutečný pocit, který čtenář má z toho, co slova vytvářejí.
JS Danieli, ještě jedna věc, kterou jsi v minulosti řekl, když jsi mluvil o tom, jestli necháváš AI psát za sebe, je: "Prostě rád píšu." Často o tom přemýšlím, když mluvím se studenty o tom, jestli AI používají, nebo proč ji nepoužívat.
DK Necítím žádné pokušení nechat to psát za sebe. Chápu, proč je to pro lidi v mnoha životních situacích lákavé. Ale tahle část mě vůbec neláká, protože jsem velmi rád, že jsem spisovatel, a psaní mě baví. Myslím, že romanopisci se brzy ocitnou ve stejné situaci jako básníci; děláme to pro mnohem menší počet lidí. A lidé nepřestanou číst naši literární fikci, protože čtou AI generovanou beletrii; přestanou číst naši literární fikci, protože se budou zabývat jinými zábavními formáty vytvořenými umělou inteligencí – především umělými přáteli. Myslím, že tou velkou věcí, velkou věcí budoucnosti, budou ti umělí lidé, kteří nás opravdu dobře znají a budou s námi neustále mluvit. Je to něco, čeho se obávám, a myslím, že právě tam se čtenáři vydají.
JS Měli bychom používat AI, pokud ji už nepoužíváme? Neuniká nám něco důležitého? Odložte stranou "Jste pozadu za dobou". Je to něco, co bychom měli používat?
DK Moje odpověď by byla, že žádné "měli by". Pokud se ti nechce, nepoužívej to. Ale v mnoha situacích budete pravděpodobně v nevýhodě.
AA Je to tak mimořádná technologie a je tak zásadní pro to, kam se 21. století ubírá. Doporučuji všem, aby byli zvědaví. Daniel mi jednou velmi brilantně řekl: "Budeme se ohlížet zpět na tuto éru jako na dobu, kdy byli tito velmi podivní lidé tak posedlí tím, jak matematika přetvořila svět." A je na tom určitá pravda – že realita pro nás nabývá neobvyklého tvaru, protože skupina jednotlivců, kteří jsou velmi specificky orientovaní na určitý druh lidské činnosti, přetváří realitu.
DK I když jsem mluvil o románech a možná o tom, že budoucnost románu nebude tak skvělá, myslím, že budoucnost divadla vypadá docela dobře. Divadlo a herectví – všechno, co se děje před živým publikem, má budoucnost.
MO'R Myslím, že nám to ukáže hodnotu osobního přátelství. Pravděpodobně uvidíme návrat k intimnímu umění a svědectví, jako se objevilo po pandemii. Mohu také říct, že jeden informatik, se kterým jsem mluvil, mi řekl, že nám nakonec dojde jazyk, který by to mohl krmit, a není si jistý, kolik inteligence LLM v té době nasbírají. A jednou z nejtěžších věcí, které je zatím nejtěžší naučit, je pohyb těla v prostoru.
AA Na druhou stranu je začátek Janova evangelia "Na počátku bylo slovo". Jazyk má ontickou sílu, kterou se zdá potvrzovat LLM, potvrzením argumentů, které předkládali strukturalisté a které předkládali také kabalisté. Existuje velmi smysluplný způsob, jakým jazyk vytváří realitu.
MO'R Protože jsou LLM postavené na jazyce, myslím, že jsou jakýmsi zrcadlem v oblasti zábavy. Jeden výzkumník mi jednou řekl, že COVID jako virus využívá jakoukoli slabinu, kterou máte. Pokud jsou vaše plíce slabé, mohou být vážně poškozené. Pokud by bylo vaše srdce slabé, došlo by k poškození srdečního svalu. U LLM je to velmi individuální. Je navržena tak, aby potěšila, aby byla užitečná, a je mimořádně pohotová. A tak najde místa, kde jste zranitelní, a pokud se do tho emocionálně zapojíte, je velmi rychlé, že se zapojí zpět způsoby, které aktivují váš vlastní pocit hlubokého já. Vidím, jak to pro některé lidi může být vykolejující.
DK Nevím, co o mně říká – asi to není nic, na co bych mohl být hrdý – ale kdykoli se snaží emocionálně zapojit, říkám jí, ať to nedělá.
MO'R Myslím, že je to velmi zdravé.
JS Meghan, psala jsi v The New York Times o problému upřednostňování produktu před procesem. Říkala jste, že ve světě, kde je velký důraz na produkt a optimalizaci, můžeme při používání těchto věcí ztratit část představy o hodnotě procesu.
MO'R To je jedna z věcí, které cítím nejhlouběji: žijeme ve světě, který nás neustále tlačí směrem k produktu. Riskujeme, že inteligenci a excelenci spojíme s vysokou produktivitou. Vytvořili jsme svět, který odměňuje myšlenku, že byste měli být schopni dělat všechno zdánlivě bez námahy, nikdy si neodpočinout a nepřestat. A vidím příchod AI jako velmi propojený s kapitalistickou fantazií o tom, že vždy můžeme dělat víc. Je to ultimátní fantazie nerda, který nechce mít tělo—sen o tom, že je nahrán do inteligence, která nikdy nepřestane, nikdy se neunaví. Na začátku jsem při používání AI zažila určitý pocit mrazení. Mohla bych s ní udělat mnohem víc! A přesto mi to velmi rychle způsobilo trochu nevolnosti. Být spisovatelem znamená naučit se strašnou lekci trpělivosti. Nechci být příliš vážná. Toto je chvíle, kdy máme oslavit tuto lekci trpělivosti—a chaotickou, ztělesněnou, interpretativní lidskou inteligenci, která žije v něčem víc než jen v jazyce.
Zdroj v angličtině: ZDE
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