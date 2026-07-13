Ebola se šíří rychleji než reakce na ni
13. 7. 2026
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Epidemie eboly ve východní části Demokratické republiky Kongo (DRK) dosud nedosáhla vrcholu, ale léčebná centra jsou již na hranici nasycení, přičemž zdravotničtí představitelé varují, že je potřeba mnohem naléhavější opatření k omezení viru, upozorňuje Obi Anyadike
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Od vyhlášení epidemie v květnu bylo potvrzeno více než 1 700 případů a 580 úmrtí na variantu Bundibugyo – pro kterou zatím neexistuje speciální léčba (i když probíhají zkoušky) ani vakcína. Sousední Uganda má 20 potvrzených případů a dvě úmrtí.
V DRC dosahuje pokrytí trasování kontaktů přibližně 60 % případů, což ponechává tisíce kontaktů neobjevených. To dělá přerušení řetězce šíření choroby ještě těžším, prohlubuje strach a stigma.
Výskyt eboly v oblastech poznamenaných aktivními konflikty, vysídlením a přetíženými zdravotnickými službami komplikuje humanitární reakci. Ale financování je také problém. Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) spustila šestiměsíční regionální plán v hodnotě 518 milionů dolarů, přesto byla zajištěna méně než polovina této částky.
V této otázce trvá Dr. Jean Kaseya, generální ředitelka Africa CDC, na tom, že epidemii lze zastavit a komunity chránit – ale pouze pokud bude reakce naléhavě rozšířena.
The New Humanitarian: Začala současná epidemie mnohem dříve než v květnu a co to vypovídá o možném dopadu škrtů ve financování USAID a hrozbě vznikajících pandemií obecně?
Jean Kaseya: Ano, máme obavy, že přenos začal ještě před oficiálním potvrzením epidemie. Právě proto jsou včasné odhalení, místní sledování a komunitní upozornění tak důležité. Když je financování sledování, laboratoří, komunitních zdravotníků, rychlých zásahových týmů a místních zdravotnických systémů zastaveno, jsou ohniska odhalena pozdě. Pozdní odhalení stojí životy. Navíc to stojí mnohem více peněz.
Tato epidemie je varováním. Další hrozba pandemie nezačne v zasedací místnosti ani konferenční síni. Začne v komunitě, zdravotnickém zařízení, na trhu, v pohraniční oblasti nebo v oblasti postižené konfliktem. Pokud tato místa nejsou chráněna, není chráněna žádná země.
The New Humanitarian: Nejhorší scénář předpovídá 66 000 potvrzených případů do září – je to senzacechtivé, nebo reálná možnost?
Kaseya: Je to nejhorší možný scénář. Není to budoucnost, kterou chceme, a není to budoucnost, kterou bychom měli přijmout. Ale nikdo by to neměl odmítat. Ebola sílí, když se pohybujeme příliš pomalu. Sílí, když jsou případy přehlédnuty, když nejsou vysledovány kontakty, když jsou léčebná centra přetížena, když komunity ztrácejí důvěru a když peníze přicházejí pozdě.
Smysl této projekce je jednoduchý: jednat nyní, nebo zaplatit mnohem vyšší cenu později. Stále můžeme zastavit tuto epidemii. Ale odezva musí přijít hned.
The New Humanitarian: Jak by vypadala epidemie takového rozsahu pro DRC a region, když vezmeme v úvahu, že epidemie v západní Africe – nejhorší v historii – nakazila během dvou let méně než 29 000 lidí?
Kaseya: Bylo by to katastrofální. DRK by čelila přetíženým léčebným centrům, vyčerpaným zdravotníkům, dalším úmrtím v komunitě, přerušeným rutinním zdravotním službám a hlubokým ekonomickým a sociálním otřesům. Děti by vynechávaly školu. Rodiny by se vyhýbaly klinikám. Trpěly by také těhotné ženy, pacienti s malárií a děti potřebující vakcíny.
Pro region by riziko prudce vzrostlo. Uganda a další sousední země by čelily opakovaným varováním, tlaku na hranicích, tlaku na laboratoře a narušení pohybu a obchodu způsobenému strachem.
Epidemie v západní Africe naučila svět jednu lekci: Jakmile ebola dosáhne určitého rozsahu, každé zpoždění se stává smrtícím. Ještě tam nejsme. Proto musíme teď jednat rychleji.
The New Humanitarian: Trasování kontaktů je klíčovou mezerou v odpovědi. Nejnovější zprávy naznačují, že až 300 případů chybí. Proč je takový problém a jakou podporu potřebují trasovači kontaktů?
Kaseya: Trasování kontaktů je obtížné při jakémkoli výskytu eboly. V tomto ohnisku je to ještě těžší kvůli nejistotě, vysídlení, strachu, stigmatizaci, slabé dopravě, zpožděným platbám a omezenému přístupu do některých komunit.
Někteří lidé se stěhují, protože se bojí. Někteří se stěhují kvůli konfliktu. Někteří se stěhují kvůli práci, jídlu, obchodu nebo rodinným důvodům. V takovém prostředí se jeden nezjištěný kontakt může stát novým řetězcem přenosu.
Trasovači kontaktů potřebují praktickou podporu: platbu včas, dopravu, telefony, datové nástroje, ochranné pomůcky, ochranku, bezpečnostní opatření a komunitní lídry, kteří dokážou otevírat dveře. Potřebují také místní důvěru. Nejlepší trasovači kontaktů jsou často lidé, které komunita již zná.
Musíme rychle najít chybějící kontakty. Ebola se šíří v těchto mezerách.
The New Humanitarian: Jak absence schválené vakcíny nebo specifické léčby omezuje reakci? Co to znamená pro pacienty, rodiny a zdravotnické pracovníky?
Kaseya: To ztěžuje odpověď. Pro Ebolu Zaire máme vakcíny a schválené léčby. Na Bundibugyo ebolu zatím nemáme schválenou vakcínu ani konkrétní schválenou léčbu. To nám ponechává včasné odhalení, izolaci, podpůrnou péči, prevenci a kontrolu infekcí, bezpečné pohřby a silné zapojení komunity.
Pro pacienty je včasná péče ještě důležitější. Pro rodiny jsou zpoždění nebezpečná. U zdravotnických pracovníků je riziko vyšší a prostor pro chybu menší.
Začátek léčebných studií je důležitý. Práce na diagnostice je také důležitá. Ale věda musí jít ruku v ruce s terénními operacemi. Lidé dnes potřebují ochranu.
The New Humanitarian: Co bylo zatím financováno, co zůstává nefinancované a které mezery jsou nejkritičtější?
Kaseya: Viděli jsme důležité závazky od afrických zemí a mezinárodních partnerů. To vítáme.
Ale závazky ebolu nezastaví. Peníze v terénu zastavují ebolu. Placení trasovači kontaktů zastavují ebolu. Funkční laboratoře zastavují ebolu. Léčebná centra s lůžky a zásobami zastavují ebolu. Důvěryhodní komunitní pracovníci zastavují ebolu.
Nejpalčivější mezery jsou trasování kontaktů, řízení případů, diagnostika, prevence a kontrola infekcí, bezpečné a důstojné pohřby, zapojení komunity, ochrana zdravotnických pracovníků, logistika a připravenost v sousedních zemích.
Naše zpráva partnerům je přímá: vyplácejte nyní. Odpověď nemůže čekat na pomalé papírování, zatímco virus se šíří.
The New Humanitarian: Všechny důkazy naznačují, že reakce by měly vést komunity, na rozdíl od přístupu shora dolů, který způsobil tolik škody během epidemie v letech 2018–2020. Jak vypadá "naslouchání místnímu obyvatelstvu"? Co je potřeba k obnovení důvěry?
Kaseya: Naslouchat znamená zapojit komunity do reakce, ne k nim mluvit zvenčí.
To znamená, že ženy, mládež, přeživší, zdravotníci, náboženští vůdci, tradiční vůdci, místní úřady a komunitní skupiny pomáhají utvářet rozhodnutí. To znamená, že pověsti se berou vážně. To znamená, že lidé mohou klást otázky a zpochybňovat odpověď, aniž by byli považováni za problém.
Důvěra vychází z chování. Plaťte místní pracovníky včas. Chovejte se k rodinám s důstojností. Vysvětlete rozhodnutí. Používejte místní jazyky. Udělejte léčebná centra bezpečná a humánní. Chraňte ženy a děti. Podporujte přeživší. Ukažte, kam směřují zdroje.
Lidé spolupracují, když se cítí respektováni, chráněni a informováni.
Nedůvěra k humanitární intervenci není iracionální – je založena na realitě zanedbávání, zneužívání a vykořisťování.
The New Humanitarian: The New Humanitarian odhalil rozsáhlý skandál sexuálního zneužívání, do kterého byli zapojeni zaměstnanci WHO během epidemie v letech 2018–2020. Jaká opatření byla přijata, aby se taková zneužívání již neopakovala? Hledali jste ujištění od WHO a jste tentokrát spokojeni s jejich postupy?
Kaseya: To, co se stalo během epidemie v letech 2018–2020, bylo nepřijatelné. Ženy a dívky byly zraňovány lidmi, kteří je měli chránit. Tento neúspěch se nesmí nikdy opakovat.
Postoj Africa CDC je pevný. Ochrana musí být součástí reakce od prvního dne. Každý zasahující musí dodržovat kodex chování. Komunity musejí mít bezpečné kanály pro hlášení. Ženy a dívky musejí vědět, kde nahlásit zneužívání. Stížnosti je třeba rychle vyšetřovat. Přeživší musejí dostat podporu. Pachatelé musejí být odstraněni a pohnáni k odpovědnosti.
Toto téma jsme probrali s partnery, včetně WHO. Očekáváme prevenci, odpovědnost a následné sledování na úrovni terénu.
Neřeknu, že jsme "spokojeni", protože politiky na papíře nestačí. Potřebujeme důkazy přímo v terénu. Ochrana musí být pro komunity viditelná každý den.
Ani jedna žena neřekla, že by znala linku pomoci, e-mailovou adresu nebo osobu, na kterou by se mohla obrátit a nahlásit incident.
The New Humanitarian: Reakce na pandemii v konfliktní zóně není politicky neutrální – rozděluje zdroje a legitimizuje vybrané aktéry. Vzhledem k omezenému přístupu a financím, lze zneužívající orgány, které jsou stranami konfliktu, operačně držet na distanc?
Kaseya: V konfliktní zóně musí veřejné zdravotnictví chránit lidi, aniž by podpořilo konflikt. DRK vede národní reakci. Africa CDC podporuje národní vedení. Současně musí život zachraňující služby oslovovat lidi na základě potřeby, nikoli politiky, ozbrojené kontroly, etnicity nebo příslušnosti.
Bezpečnostní opatření jsou důležitá: transparentní financování, dohledatelné zásoby, nezávislé monitorování, zpětná vazba komunity, zásady ochrany a silná koordinace s humanitárními aktéry.
Žádný ozbrojený aktér by neměl používat ebolu k legitimitě, kontrole, penězům nebo nátlaku. Virus už nyní využívá konflikty. Odpověď nesmí přilévat palivo.
The New Humanitarian: Tlačí USA na dohody America First Global Health Strategy agendu Africa Health Security and Sovereignty Agenda?
Kaseya: Afrika vítá partnery, kteří posilují africké priority. Každá země si může definovat svou zahraniční politiku. Afrika si také sama určí agendu zdravotní bezpečnosti. Pro nás je test jednoduchý: posiluje dohoda africké instituce, africkou výrobu, africký dohled, africké regulační systémy a africké rozhodování?
Pokud podpora odpovídá prioritám Afriky, pomáhá to. Pokud rozdělí reakci, obejde kontinentální instituce nebo nutí země jednat samostatně během nouzových situací, oslabuje to kolektivní bezpečnost.
Africa CDC buduje africkou zdravotní suverenitu. Chceme partnery, kteří tento směr podporují.
The New Humanitarian: Jak může Afrika získat spravedlivější přístup k vakcínám, diagnostice a dalším protiopatřením?
Kaseya: Afrika musí společně vyjednávat, společně nakupovat a vyrábět více na kontinentu.
Spravedlivý přístup vyžaduje společné nákupy, předvídatelné financování, silnější regulátory, Africkou agenturu pro léčiva, regionální výrobu, transfer technologií, klinické studie vedené Afrikou a předběžné dohody před vznikem nouzových situací.
Zdá se, že Afrika nemá stejný pocit naléhavosti jako jiné části světa. Afrika nemůže stále přicházet poslední v každé globální zdravotní krizi. Afričtí zdravotníci čelí stejným rizikům. Africké komunity si zaslouží stejnou rychlost.
Odpověď je praktická: financovat včas, regulovat rychleji, vyrábět co nejblíže potřebě, nakupovat kolektivně a udělat od začátku z vlastního kapitálu podmínku.
The New Humanitarian: Co vás nejvíce znepokojuje v současné epidemii eboly, co vám dává naději a co by měli mezinárodní partneři dělat jinak?
Kaseya: Nejvíc mě trápí rychlost. Virus se šíří rychleji než části reakce. Trasování kontaktů, financování, logistika, kapacita léčby a zapojení komunity musí nyní dohnat tempo.
Mám také obavy o zdravotnické pracovníky. Nesou obrovský tlak v extrémně obtížných podmínkách. Naději mi dává to, co jsem viděla v DRK: zdravotníci přicházejí, komunity organizující se, přeživší pomáhají při reakci a místní lídři se snaží chránit lidi. Viděla jsem také africkou solidaritu.
Prezident [Konga Félix] Tshisekedi vede národní reakci. Návštěva jihoafrického prezidenta [Cyrila] Ramaphosy v Kinshase, svolaná za podpory Africa CDC, vyslala silný kontinentální signál: DRK není sama.
Mezinárodní partneři by měli dělat tři věci. Nejprve rozdělte financování hned teď. Za druhé, sladit se s vedením DRC a kontinentální koordinací Africa CDC. Za třetí, financovat první linii: komunity, trasovače kontaktů, laboratoře, léčebná centra, zdravotnické pracovníky a připravenost sousedních zemí. Tento výskyt lze stále kontrolovat. Ale reakce musí přijít teď.
Zdroj v angličtině: ZDE
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