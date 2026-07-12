Haló kolem zmatečného hlasování o Chat Control
12. 7. 2026 / Jakub Roubíček
Nedávné hlasování Evropského parlamentu o nařízení Chat Control a vyjádření některých europoslanců vyvolaly na českém internetu oprávněnou vřavu
Kupříkladu europoslanec Jan Farský (STAN) suverénně obhajoval svůj krok, Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) osočil svojí pirátskou kolegyni Markétu Gregorovou z podpory šíření dětského porna a Danuše Nerudová (STAN)… Ta maže, skrývá a blokuje ty, kteří s ní chtějí diskutovat či s jejím rozhodnutím nesouhlasí.
Zdá se to absurdní, když veřejná činitelka považuje své kritiky za placené Ruskem. Svůj twitterový účet si raději skryla a administrátor odmítá nové žádosti o sledování. Na jejím Instagramu zas efektivně mizí komentáře k hlasování, jejichž počet se zmenšuje z minuty na minutu..
Nerudová na svém webu vysvětlila, že vždy hlasovala proti zmíněnému Chat Control, pokud neobsahoval záruku zachování tzv. end-to-end šifrované komunikace. Úterní kontroverzní hlasování bylo podle ní jen procedurální, o znovuotevření tématu, nikoli přímo o obsahu. Ve čtvrtek pak hlasovala proti verzi bez šifrování a pro pozměňovací návrhy, které ho ochránily a byly přijaty.
Jak se vlastně hlasovalo?
Toto vyjádření však její roli částečně zkresluje. Právě ono procedurální hlasování umožnilo, že se návrh Chat Control znovu projednával, a navíc za přísnějších podmínek pro jeho zamítnutí. Na to se musí sejít absolutní většina všech poslanců a nejen většina přítomných. Kvůli tomu nakonec nebylo možné návrh odmítnout a ve čtvrtek tak prošla jeho pozměněná verze, i když na místě paradoxně hlasovalo více odpůrců.
Podle některých českých europoslanců šlo o netransparentní postup. Tuzemská veřejnost přitom spíše nemá přehled o fungování složitých evropských institucí. Tyto matoucí procesy dále přispívají k averzi vůči EU a jejím představitelům.
Smutné tak není jen hlasování, ale i způsob, jakým se k němu někteří politici otevřeně staví. Namísto věcné debaty o kontroverzním postupu a jeho důsledcích raději mažou kritiku a odbývají ji prvoplánovou ruskou kartou. Politici, jako je Nerudová, by se měli zamyslet nad vlastní komunikací a prací svých marketérů. Tohle si přeci nechce platit nikdo z nás.
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