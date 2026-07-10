JAR: Ngobese-Zuma slibuje pochodovat proti firmám, které zaměstnávají nezdokumentované pracovníky
10. 7. 2026
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Lídryně protiimigračního hnutí March and March Jacinta Ngobese-Zuma vyzvala k dalšímu pochodu ve čtvrtek 9. července, čímž se zvýšil tlak na imigrační zákony.
Říká, že prezident Cyril Ramaphosa na žádosti o schůzku nereagoval, místo toho se setkal se dvěma spojenci jejího hnutí.
Lídryně March and March Jacinta Ngobese-Zuma vyzvala k dalšímu protestu a říká, že její hnutí nyní zaměří podniky zaměstnávající nezdokumentované cizince.
Ngobese-Zuma v úterý na sociálních sítích vyzvala a varovala, že pobočky její organizace budou převedeny na pracoviště, kde jsou zaměstnáni nezdokumentovaní imigranti. Neuvedla konkrétní podniky ani sektory.
Pochod navazuje na týdenní protesty, o nichž Ngobese-Zuma uvádí, že budou trvat šest měsíců, tedy déle než tři měsíce, které původně oznámila po demonstracích 30. června.
"Každý čtvrtek po příštích šest měsíců budeme pochodovat, dokud neodejdou," řekla příznivcům v Durbanu.
March and March založila Ngobese-Zuma, bývalá moderátorka rádia Vuma FM, v březnu 2025.
Hnutí zorganizovalo celostátní protest dne 30. června, což byl neoficiální termín, který stanovilo pro opuštění JAR pro nelegální migranty.
Ngobese-Zuma říká, že opakovaně žádala o setkání s prezidentem Cyrilem Ramaphosou, ale nedostala žádnou odpověď.
Říká, že prezident se místo toho setkal se dvěma spojenci jejího hnutí, Nkosikhonou "Phakel'umthakathi" Ndabandabou a rozhlasovou osobností Ngizwe Mchunu, aniž by ji informovalo nebo zapojilo do diskuse.
"Poslali jsme několik žádostí o setkání s ním, ale na žádnou z nich neodpověděl," řekla.
Naznačila, že za tímto odmítnutím může stát její příjmení Zuma. (Shodné s příjmením bývalého prezidenta Jacoba Zumy odvolaného pro korupci - pozn. BL.)
Ministr v prezidentském úřadu Khumbudzo Ntshavheni uvedl, že vláda se neobává plánovaných týdenních protestů a že operace vymáhání práva bude pokračovat.
Ngobese-Zuma popřela, že by byla kampaň hnutí xenofobní.
Kritici vyjádřili obavy, že načasování protestů, které předcházejí listopadovým volbám do místních samospráv, naznačuje politický motiv za hnutím.
Zdroj v angličtině: ZDE
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