Zalužnyj: Názor, že Rusko již válku prohrálo, je "nebezpečný a nesprávný"
10. 7. 2026
Vidí zvýšený tlak na Rusko jako nezbytnou podmínku pro jeho přesvědčení k vyjednávání mírové dohody. Někteří dokonce tvrdí, že Rusko válku skutečně prohrálo, píše Valerij Zalužnyj, ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království, který vedl ukrajinské ozbrojené síly na začátku války.
Jako důkaz, že konflikt se blíží ke svému konci, uvádějí úspěšné ukrajinské útoky na logistiku a kritickou infrastrukturu, stejně jako postupné zhoršování ruské vojenské situace. Zalužnyj považuje tuto myšlenku války za "nebezpečnou a nesprávnou".
Odráží tendenci interpretovat události prizmatem individuálních úspěchů na bojišti, spíše než z pohledu celkového strategického obrazu, píše Zalužnyj. Ale moderní konflikt, se svým rychle se měnícím technologickým základem, není "válkou rychlých manévrů, ale válkou vyčerpání": "Už neodměňuje taktická vítězství stejným způsobem jako dříve. Pokroky v technologii dronů, přesných úderech a sledovacích systémech proměnily bojiště, což činí rozhodující průlomy extrémně obtížnými pro obě strany."
Zalužnyj uznává účinnost úderů své země na ruskou logistiku a kritickou infrastrukturu. Jsou však nákladné, technicky složité a nakonec oboustranné, upozorňuje: "Rusko je stále schopné odvetných úderů stejné nebo větší síly. Ani jedna strana nemůže očekávat, že tato forma války přinese rozhodující strategický výsledek."
Ukrajina je nyní "v lepší pozici vojensky, politicky a finančně než kdykoli během této války," řekl finský prezident Alexander Stubb v pondělí Financial Times. Podle něj "všichni, včetně našich amerických přátel, vidí, že Ukrajina nyní dominuje bojišti," a to "změnilo strategické názory těch, kteří se snaží zprostředkovat mírový proces".
Potvrzením jeho slov bylo ve středu prohlášení Donalda Trumpa na summitu NATO. Podporoval ukrajinské útoky na ruské území a označil je za eskalaci, která by mohla pomoci ukončit válku, uvedl The Wall Street Journal. Před méně než rokem a půl, v únoru 2025, Trump řekl Volodymyru Zelenskému, že nemá "žádné karty" v rukou, aby získal výhodu ve válce s Ruskem a porazil ho. Následně vyvíjel tlak na ukrajinské úřady, aby souhlasily s nepříznivými podmínkami mírové dohody předložené Kremlem, včetně převodu neokupovaných oblastí Donbasu Rusku.
V Ankaře Trump uvedl, že Rusko je nyní pod tlakem Spojených států:
"Vyvíjíme velký tlak na prezidenta Putina. Nemyslím, že se mu líbí, co se děje. Ale s prezidentem Putinem jsem mluvil mnohokrát. Chce ukončit válku."
Podle vysokých evropských představitelů Putin své ambice nezměnil a stále má v úmyslu podrobit si Ukrajinu, poznamenává WSJ. Stubb řekl FT, že Putin válku nezastaví ani kvůli "obrovským" ztrátám své armády, ani kvůli ekonomickému poklesu; to je možné pouze v případě změny veřejného mínění v Rusku, a právě se to "nyní mění". Podle něj tedy země NATO podporují sílící ukrajinské hloubkové údery na ruské území.
Na bojišti se podle Zalužného vyvinula situace blízká rovnováze. To neznamená, že Rusko je poraženo. Nemá dostatečný vojenský potenciál nezbytný pro úplné dobytí Ukrajiny. Ale ani ona nemá prostředky k osvobození okupovaného území pouze silou. Jedná se o situaci "vzájemného odstrašování, nikoli rozhodujícího vítězství," uvádí Zalužnyj.
Píše: "Rozhodující otázkou není, kdo obsadí další vesnici nebo zničí další muniční sklad. Jde o to, která společnost bude schopna nadále odolávat ekonomické, vojenské a psychologické zátěži vleklého konfliktu, přičemž si zachová mezinárodní podporu potřebnou k jeho pokračování. Právě toto, a ne jakýkoli individuální taktický úspěch, určí, jak a kdy tato válka skončí."
Zdroj v angličtině: ZDE
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