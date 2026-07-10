Izraelská armáda je obviněna z popravy palestinského řidiče, který do Gazy vezl humanitární pomoc
10. 7. 2026
Místní sdružení kamionistů uvedlo, že možná pozastaví provoz, poté co několik očitých svědků odsoudilo vraždu Ahmada Esleema
Palestinský řidič, který do Gazy vezl potravinovou pomoc od organizace World Central Kitchen (WCK), byl podle očitých svědků a místního sdružení kamionistů zabit izraelským vojákem. Sdružení uvedlo, že na protest možná pozastaví provoz.
Ahmad Esleem byl ve středu zastřelen do hlavy, když konvoj s humanitární pomocí zastavil kvůli poruše jednoho z nákladních vozidel krátce po vjezdu do Gazy, jak vyplývá ze tří svědectví. Izraelští vojáci nařídili řidičům, aby vystoupili, a jeden z nich zastřelil Esleema do hlavy, když měl zvednuté ruce.
Další řidič ze čtyřčlenného konvoje, Diaa Mansour, uvedl, že ke střelbě došlo na koridoru Philadelphi, vojenské silnici na jižním okraji pásma Gazy.
„Poté, co se nákladní vůz porouchal, čekali jsme na povolení vystoupit a zkontrolovat ho, protože každý náš pohyb musí být předem koordinován,“ řekl. „Zatímco jsme čekali, přijelo izraelské vojenské vozidlo. Vojáci nařídili Ahmadovi a mně, abychom vystoupili z našich nákladních vozů, a poté nařídili vystoupit i dalšímu řidiči, Alaa Shaatovi. Řidič v čele konvoje, Fares Muheisen, zůstal ve svém kamionu a nevystoupil.
„Donutili nás stát u krajnice. Nařídili mi, abych se svlékl, a přinutili mě sedět na slunci,“ řekl Mansour. „Potom vytáhli Ahmada z jeho kamionu. Jeden z vojáků začal s Ahmadem mluvit, zatímco ten stál s rukama nad hlavou. Ahmad nemluvil hebrejsky a zdálo se, že vojáci nerozuměli jeho arabštině. Najednou ho zastřelili. Byl zasažen do hlavy a zemřel na místě. Vypadalo to, že se snažili zjistit, proč jsme zastavili, ale situaci nepochopili a okamžitě zahájili palbu, bez jakékoli diskuse nebo pokusu o komunikaci.“
Džihád Esleem, zástupce předsedy Asociace dopravních společností v Gaze a vzdálený příbuzný oběti, uvedl, že středeční konvoj byl „na 100 %“ koordinován prostřednictvím Světového potravinového programu OSN a potravinové charity WCK a právě vjel do Gazy přes jediný přechod, který stále funguje pro dodávky humanitární pomoci.
„Izraelský důstojník a několik vojáků přistoupili k řidičům, zeptali se jich, proč tam jsou, a poté jim všem nařídili vystoupit z nákladních vozidel. Napadli řidiče, zbili je a donutili je svléknout se,“ řekl Esleem. „V okamžiku, kdy Ahmad zvedl ruce na znamení kapitulace, jeden z vojáků vytáhl pušku M16 a střelil ho přímo do hlavy,“ dodal. „Jednalo se o popravu na místě a úmyslné zabití civilního řidiče, který splnil všechny pokyny. Měl na sobě oranžovou bezpečnostní vestu a měl u sebe všechna požadovaná povolení, bezpečnostní prověrky a koordinaci, které byly schváleny IDF [Izraelskými obrannými silami].“
Esleemovi zaměstnavatelé, společnost Iyad Qamri Trading and Public Transport Company, rovněž uvedli, že byl zabit zblízka vojákem poté, co konvoj, ve kterém se nacházel, zastavil a armádní hlídka nařídila dvěma řidičům, aby vystoupili.
Fotografie těla Ahmada Esleema po příjezdu do nemocnice ukazovala jeho hlavu silně ovázanou kolem místa, které vypadalo jako vážné zranění. Ahmad Esleem, třicetiletý muž z Deir al-Balah, byl ženatý a měl dvě děti mladší dvou let.
Eyad Esleem, majitel společnosti Iyad Qamri a Jihadův bratr, řekl: „ Řidiči odcházejí z domova ve 3 hodiny ráno a nechávají za sebou své manželky a děti, a jeden z nich se může ke své rodině vrátit jako mrtvé tělo. Ahmed zanechal po sobě měsíční miminko a malou dceru. Od té doby, co se incident stal, mi pět řidičů z mé společnosti řeklo, že se za žádných okolností nevrátí k práci na přechodu. Podali výpověď. Ti, kteří zůstávají, v tom nepokračují proto, že by chtěli, ale protože jsou nuceni živit své rodiny. ”
IDF potvrdila střelbu, ale poskytla odlišnou verzi sledu událostí. „Ve středu vojáci IDF identifikovali tři řidiče nákladních vozidel s humanitární pomocí, kteří zastavili podél Philadelphského koridoru a vystoupili ze svých vozidel v rozporu se stanovenými postupy,“ uvedl vojenský mluvčí. Vojáci IDF působící v této oblasti řidiče zadrželi k výslechu. Současně se řidič jiného nákladního vozu, který zastavil u nedaleké silniční zátarasy, rozběhl směrem k vojákům. Vojáci zahájili postup pro zadržení podezřelého a poté, co vnímali bezprostřední hrozbu, na něj zahájili palbu.
„V důsledku střelby byl řidič zraněn. Vojáci mu na místě poskytli první lékařskou pomoc. Později byl v koordinaci s Červeným křížem převezen k dalšímu lékařskému ošetření,“ uvedl vojenský mluvčí a dodal, že incident je předmětem šetření.
Řidiči nákladních vozidel ze soukromých společností jsou pravidelně najímáni OSN a dalšími humanitárními organizacemi k přepravě potravin a dalších nezbytných zásob do Gazy a po celém pásmu. Tok pomoci do tohoto území se od října, kdy bylo uzavřeno částečně dodržované příměří, výrazně zvýšil, avšak vzhledem k tomu, že izraelská armáda stále okupuje více než 60 % území a pokračuje v útocích namířených proti cílům považovaným za spojené s hnutím Hamás, je práce řidiče nákladního vozu extrémně nebezpečná.
Dne 21. května byli zastřeleni dva palestinští řidiči za podobných okolností jako Ahmad Esleem. Podle místních svědectví byli Muhammad al-Heela a Mahmoud Awad několik dní zadržováni izraelskými vojáky a poté propuštěni poblíž kruhového objezdu v Rafahu, kde je jejich únosci zastřelili poté, co ušli několik metrů.
IDF sdružení sdělila, že trasa řidičů nebyla s armádou koordinována, Esleem však toto tvrzení popřel a trval na tom, že byla zaregistrována a schválena.
O měsíc dříve izraelští vojáci zastřelili dva řidiče pracující pro agenturu OSN na ochranu dětí UNICEF, když plnili své cisterny s vodou na stanoveném distribučním místě v Mansúře v severní části Gazy. Na dotaz ohledně tohoto incidentu izraelská armáda uvedla, že její vojáci „vnímali hrozbu“, aniž by poskytla další podrobnosti.
V dubnu 2024 bylo při izraelském leteckém úderu na konvoj v jižní části Gazy zabito sedm zaměstnanců organizace WCK. Oběti pocházely z Velké Británie, Austrálie, Polska a Palestiny; mezi nimi byl i držitel dvojího občanství USA a Kanady.
„Řidiči jsou denně vystaveni násilí, včetně bití, týrání, ponižování a nucení stát dlouhé hodiny na slunci,“ uvedl Esleem. „Ještě znepokojivější je, že voják, který zastřelil Ahmada, poté promluvil se třemi přeživšími řidiči a vyhrožoval jim, že je potká stejný osud jako Ahmada. To jasně naznačuje, že útok byl záměrný.“
Sdružení dopravních společností má v pátek svolat mimořádné zasedání představenstva, aby projednalo pozastavení provozu na hraničním přechodu Keren Shalom.
„Je důležité, aby všichni pochopili, že palestinský řidič kamionu je klíčovým článkem a prvním kontaktním bodem mezi izraelskou stranou a Gazou. Nemělo by se jim bránit v plnění této role,“ řekl Esleem.
Kromě rizik ze strany ozbrojených sil uvedl, že řidiči sdružení jsou vystavováni dalšímu nebezpečí tím, že jsou vojáky i obchodníky žádáni, aby pašovali kontraband, převážně cigarety.
„Za pokračování těchto nebezpečných činů považuji za odpovědné IDF, protože řidiči kamionů nemají s pašováním nic společného,“ řekl Esleem. Dodal, že ve středu došlo k incidentu, při kterém se obchodníci pokoušeli pašovat cigarety ukryté uvnitř vydlabaných ananasů.Zdroj v angličtině ZDE
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