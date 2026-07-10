Izrael zavraždil od začátku války proti Gaze 73 118 Palestinců a 173 615 jich bylo zraněno
10. 7. 2026
BREAKING: At least 73,118 Palestinians have been killed and 173,615 wounded since Israel’s war on Gaza began in October 2023, according to Gaza’s Health Ministry.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 9, 2026
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Organizace Amnesty International vyzvala k vyšetřování izraelské armády kvůli válečným zločinům v souvislosti se smrtícími údery v jižním Libanonu v březnu 2026. Zpráva se zabývala třemi útoky v Tyru, Sidonu a Nabatiehu, při nichž zahynulo 24 civilistů, včetně 12 dětí, a uvedla, že tyto údery se zřejmě zaměřovaly na civilisty nebo byly provedeny bez rozdílu. Amnesty International uvedla, že na těchto místech nenašla žádné důkazy o vojenských cílech, a vyzvala k uvalení zbrojního embarga a k mezinárodnímu vyvození odpovědnosti.
Amnesty International has called for an investigation into the Israeli military over war crimes following deadly strikes in southern Lebanon in March 2026.— Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2026
The report examined three attacks in Tyre, Sidon, and Nabatieh that killed 24 civilians, including 12 children, and said… pic.twitter.com/wLBCdI1DXa
Organizace hájící práva palestinských vězňů uvádějí, že izraelské úřady se záměrně pokoušejí zabít vězně Ghassana Zawahru ve věznici Naqab; sdělují, že byl třikrát zasažen gumovými projektily, což mu způsobilo silné krvácení, a krátce po nouzové operaci byl odtažen, napaden a zbit právě v místech svých zranění. Tento sedmnáctiletý vězeň, který přišel o otce i bratra, se stal obětí širšího vzorce systematického týrání a mučení vězňů, k němuž dochází za mlčení mezinárodního společenství.
Palestinian prisoner advocacy groups report that Israeli authorities deliberately attempt to kill detainee Ghassan Zawahra inside Naqab Prison, alleging he was shot with rubber bullets three separate times, causing severe bleeding, before being dragged, assaulted, and beaten on… pic.twitter.com/C3TrumHUsm— Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2026
Nadcházející britský premiér Andy Burnham:
Původní reakce labouristů na situaci v Gaze vyvolala obrovské rozhořčení. Postupovali jsme nesprávně a za to se omlouvám.
Labour’s initial response to the treatment of Gaza caused huge hurt. We got it wrong and I am sorry for that. pic.twitter.com/MtQxhp71J3— Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026
Starmer opouští svůj post s obavou, že by mohl čelit trestnímu stíhání za napomáhání k genocidě, pokud Mezinárodní soudní dvůr rozhodne proti Izraeli. Ve svém novém komentáři pro Middle East Eye tvrdím, že Burnhamovou největší motivací ke změně politiky vůči Gaze je snaha udržet si čisté ruce:
#Izrael musí neprodleně propustit palestinského lékaře Dr. Hussama Abu Safiyu a všechny zdravotnické pracovníky a pracovníky v pečovatelských službách, kteří jsou svévolně zadržováni: odborníci OSN. Výkon lékařské praxe není trestným činem.
Starmer leaves office haunted by prospect he will face prosecution for abetting a genocide if ICJ rules against Israel. In my new column for Middle East Eye I argue that Burnham’s biggest incentive to change policy over Gaza is to keeps his hands clean:https://t.co/jvuCfUCzyL— Peter Oborne (@OborneTweets) July 9, 2026
#Israel must immediately release Palestinian Dr. Hussam Abu Safiya and all the health & care workers arbitrarily detained: UN experts. The practice of medicine is not a crime.https://t.co/HnXguxzClj pic.twitter.com/soEXivG4Fg— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) July 7, 2026
Matka Mohameda Abu Khammashe je zdrcená smutkem poté, co převzala tělo svého syna, kterého před devíti dny poblíž Žluté linie zabily izraelské okupační síly.
Tyto síly ho zastřelily a více než deset dní bránily rodině v převzetí jeho těla.
The mother of Mohammad Abu Khammash is heartbroken after receiving the body of her son, who was killed by Israeli occupation forces nine days ago near the Yellow Line.— Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2026
The forces shot him and prevented the family from retrieving his body for over ten days. pic.twitter.com/QxSEvYiTHP
Haaretz: Izrael plánuje vytvořit nejmorálnější koncentrák světa
Perfect headline, from an Israeli outlet, no less. pic.twitter.com/SN2u2OZu0T— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) July 8, 2026
PODÍVEJTE SE – Předložil jsem Keiru Starmerovi důkazy o tom, že Izrael zabíjí děti, ale on mě ignoroval.
Dr. Nick Maynard s námi hovoří o tom, jak Velká Británie „lže“ ohledně Gazy.
OSN varovala před rozsáhlým výskytem planých neštovic mezi palestinskými uprchlíky v pásmu Gazy, kde bylo za dva týdny hlášeno přibližně 9 300 případů, z nichž více než polovina připadá na Khan Younis. K šíření nákazy přispívají přeplněné ubytovny, kolaps vodovodních a kanalizačních služeb, extrémní vedro a špatné životní podmínky. OSN rovněž informovala o výskytu krys a parazitů v 83 % uprchlických táborů, což vyvolává obavy z rozsáhlejší krize v oblasti veřejného zdraví. Organizace vyzvala k přijetí naléhavých opatření ke zlepšení hygienických a zdravotnických služeb s cílem zabránit šíření infekčních nemocí.
👉 WATCH -- I gave Keir Starmer evidence of Israel killing children, he ignored me.— Declassified UK (@declassifiedUK) July 9, 2026
Dr Nick Maynard talks to us about UK "lying" over Gaza.
👉https://t.co/igBrXDIKGo pic.twitter.com/v4wJhZewfn
The UN warned of a widespread chickenpox outbreak among displaced Palestinians in the Gaza Strip, with around 9,300 cases reported in two weeks, more than half in Khan Younis.— Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2026
The outbreak is being driven by overcrowded shelters, the collapse of water and sanitation services,… pic.twitter.com/mxkEyjkuZG
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