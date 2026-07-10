Izrael zavraždil od začátku války proti Gaze 73 118 Palestinců a 173 615 jich bylo zraněno

10. 7. 2026

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Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023 zabito nejméně 73 118 Palestinců a 173 615 jich bylo zraněno.

Organizace Amnesty International vyzvala k vyšetřování izraelské armády kvůli válečným zločinům v souvislosti se smrtícími údery v jižním Libanonu v březnu 2026. Zpráva se zabývala třemi útoky v Tyru, Sidonu a Nabatiehu, při nichž zahynulo 24 civilistů, včetně 12 dětí, a uvedla, že tyto údery se zřejmě zaměřovaly na civilisty nebo byly provedeny bez rozdílu. Amnesty International uvedla, že na těchto místech nenašla žádné důkazy o vojenských cílech, a vyzvala k uvalení zbrojního embarga a k mezinárodnímu vyvození odpovědnosti.




Organizace hájící práva palestinských vězňů uvádějí, že izraelské úřady se záměrně pokoušejí zabít vězně Ghassana Zawahru ve věznici Naqab; sdělují, že byl třikrát zasažen gumovými projektily, což mu způsobilo silné krvácení, a krátce po nouzové operaci byl odtažen, napaden a zbit právě v místech svých zranění. Tento sedmnáctiletý vězeň, který přišel o otce i bratra, se stal obětí širšího vzorce systematického týrání a mučení vězňů, k němuž dochází za mlčení mezinárodního společenství.

Nadcházející britský premiér Andy Burnham: 
Původní reakce labouristů na situaci v Gaze vyvolala obrovské rozhořčení. Postupovali jsme nesprávně a za to se omlouvám.


Starmer opouští svůj post s obavou, že by mohl čelit trestnímu stíhání za napomáhání k genocidě, pokud Mezinárodní soudní dvůr rozhodne proti Izraeli. Ve svém novém komentáři pro Middle East Eye tvrdím, že Burnhamovou největší motivací ke změně politiky vůči Gaze je snaha udržet si čisté ruce:

#Izrael musí neprodleně propustit palestinského lékaře Dr. Hussama Abu Safiyu a všechny zdravotnické pracovníky a pracovníky v pečovatelských službách, kteří jsou svévolně zadržováni: odborníci OSN. Výkon lékařské praxe není trestným činem.


Matka Mohameda Abu Khammashe je zdrcená smutkem poté, co převzala tělo svého syna, kterého před devíti dny poblíž Žluté linie zabily izraelské okupační síly. 

Tyto síly ho zastřelily a více než deset dní bránily rodině v převzetí jeho těla.


Haaretz: Izrael plánuje vytvořit nejmorálnější koncentrák světa

PODÍVEJTE SE – Předložil jsem Keiru Starmerovi důkazy o tom, že Izrael zabíjí děti, ale on mě ignoroval. 

Dr. Nick Maynard s námi hovoří o tom, jak Velká Británie „lže“ ohledně Gazy.

OSN varovala před rozsáhlým výskytem planých neštovic mezi palestinskými uprchlíky v pásmu Gazy, kde bylo za dva týdny hlášeno přibližně 9 300 případů, z nichž více než polovina připadá na Khan Younis. K šíření nákazy přispívají přeplněné ubytovny, kolaps vodovodních a kanalizačních služeb, extrémní vedro a špatné životní podmínky. OSN rovněž informovala o výskytu krys a parazitů v 83 % uprchlických táborů, což vyvolává obavy z rozsáhlejší krize v oblasti veřejného zdraví. Organizace vyzvala k přijetí naléhavých opatření ke zlepšení hygienických a zdravotnických služeb s cílem zabránit šíření infekčních nemocí.

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