Poslední ruský systém vnitřních komunikací se rozpadl
10. 7. 2026
Počet letadel a pilotů v tomto segmentu dopravní sítě se zhroutily: existuje příliš málo letadel na obsluhu všech těchto míst a příliš málo pilotů, tam kde vůbec piloti existují, někdy kvůli mezinárodním sankcím a jindy kvůli nedostatku financí.
V důsledku ztráty tohoto spojení stále více vesnic menších měst mizí nebo jsou na pokraji zmizení, což je něco, co má největší škodlivé důsledky pro demografii Ruska a dokonce i otázky týkající se národní bezpečnost, protože to zanechává velkou část země bez jakéhokoli obyvatelstva.
Moskva oznámila programy pro řešení tohoto problému, ale byly podfinancovány nebo nebyly provedeny s jakoukoli naléhavostí. Letadla nemají motory, piloti nejsou udržováni v kondici a dráhy nejsou udržovány vhodné pro přistání nebo vzlet letadel. Zvrácení této situace by bylo obtížné, ne-li nemožné, alespoň v krátkodobém horizontu.
Někteří ruští představitelé věří, že mohou tyto problémy zvládnout pomocí dronové technologie a následnými přesuny zdrojů z výcviku pilotů pro lehká letadla do údržby letišť. Ale to by ohrozilo obecný výcvik pilotů a nemusí to být atraktivní pro potenciální cestující, kteří nové technologii na rozdíl od pilotovaných letů nemusejí důvěřovat.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse