JAR: Zatímco imigranti odcházejí, majitelé oděvních továren varují před kolapsem
10. 7. 2026
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Oděvní továrny v Newcastlu zavírají, protože imigranti utíkají, aby se vyhnuli xenofobnímu násilí, uvedl předseda asociace eThekwini Clothing and Leather Association Iqbal Ismail.
Newcastle je centrem podnikání Cut, Make and Trim (CMT) v provincii KwaZulu-Natal.
Téměř všechny CMT vlastní občané Tchaj-wanu a Čínské lidové republiky, kteří mají trvalý pobyt v Jihoafrické republice a spoléhají na imigrantské pracovníky.
Maloobchodníci již stáhli zákazníky z továren poté, co razie v únoru odhalila podmínky "sweatshopů" na některých místech.
"Náš sektor stoprocentně zkolabuje, pokud migranti náhle zmizí z našich továren," říká Iqbal Ismail, výrobce oděvů ve třetí generaci a předseda asociace eThekwini Clothing and Leather Association.
Ismail zaměstnává 150 pracovníků, z nichž pouze 30 jsou Jihoafričané.
V květnu asociace vyzvala k "úplnému uzavření továren CMT v eThekwini" ve druhé polovině června, aby zvýšila povědomí o závislosti sektoru na imigrantských dělnících. CMT znamená Cut, Make and Trim (CMT) a označuje továrny – většina z nich v KwaZulu-Natal – kde se oděvy vyrábějí jménem prodejců oděvů.
Uzavření se neuskutečnilo, ale továrny se stejně zavírají, říká Ismail, protože imigranti opouštějí zemi.
Ismail uvedl, že sdružení, které zastupuje 102 podniků CMT, bylo založeno "v reakci na trvalé požadavky, aby žádný cizinec nesměl pracovat ve fabrikách".
"Jen se snažíme přežít," říká.
Aby GroundUp podrobněji prověřil tvrzení o blížícím se kolapsu podniků CMT, cestoval do Newcastlu. Podle toho, koho se zeptáte, se zde nachází mezi 140 a 300 CMT továrnami. Téměř všechny jsou ve vlastnictví občanů Tchaj-wanu a Čínské lidové republiky, kteří žijí v Jihoafrické republice se statusem trvalého pobytu.
"Je pravda, že pokud vezmete cizince z továren, téměř každá CMT bude muset zavřít," řekl Alex Liu, který je po léta neoficiálním mluvčím komunity továren v Newcastlu a zároveň PR poradcem.
"Hlavní problém je, že prostě nemáme dost zkušených dělníků. Když šijete kalhoty, místní pracovníci zvládnou švy a většinu dalších operací, ale jen málokdo ví, jak přišít zip, což je specializovaný úkol, který většinou dělají cizinci. S investicemi do vzdělávání místních dělníků by se to mohlo změnit, ale sektor potřebuje čas a podporu, což je opak toho, co se děje nyní," řekl.
Sektor CMT ve městě je v současnosti otřesen dlouhodobým pohledem na továrny typu "sweatshop", který vznikl po vysoce sledovaných vládních inspekčních raziích v září 2025 a únoru 2026. Razie odhalily mzdy výrazně pod základními sazbami, špinavé dělnické ubytovny, nebezpečné tovární podlahy a závislost na imigrantech z jiných zemí jižní Afriky.
Dopad na podnikání byl vážný.
"Od února většina továren, ne-li všechny, pracuje ve zkráceném provozu," řekl Liu.
V nedalekém Madadeni, v průmyslovém parku spravovaném Ithala Development Finance Corporation, se Ronghua Yan, známý v oboru spíše jako David Old (odvozeno od názvu svého podniku David Old Tailor), snaží udržet dveře otevřené.
"Je to nejtemnější období mého života," řekl Yan. Kombinace rostoucích vstupních nákladů, nízkých cen CMT a špatné publicity "zabíjí CMT byznys".
"Když jsem sem na začátku století přijel, průmysl byl na ústupu; vysoká tráva a rozbitá okna všude. Investoval jsem a další následovali. Dostali jsme podporu a podnikání začalo vzkvétat. Před asi deseti lety začaly skutečné potíže: s nízkými cenami, odbory a vyjednávacími rady, výpadky elektřiny a rabování. Teď protiimigrační bouře," řekl Yan.
Všichni majitelé továren CMT v Newcastlu čelí stejně těžké volbě, řekl.
"Buď odejdeme, dokud můžeme, nebo uděláme něco jiného, třeba propagujeme vlastní značky. Takto to dál nejde. Maloobchodníci nebudou platit víc, protože mají své vlastní problémy – po celém světě spotřebitelé prostě nemají peníze na nákup oblečení," řekl.
K popisu své zkušenosti v JAR ooužil čínský termín 轮回 (lun chuej) – znamenající cyklus smrti a znovuzrození.
S výjimkou jediného recyklačního podniku jsou všichni nájemci Madadeni Industrial Estate čínští majitelé CMT. Většina z nich žije ve svých továrnách nebo vedle nich. GroundUp mluvil s několika z nich, z nichž nikdo nechtěl být jmenován, protože se obávali, že by mohli být cílem.
Kromě nízkých cen placených odběrateli označili majitelé továren za největší riziko pro udržitelnost svých podniků sankce za pozdní dodávky objednávek.
"Pokud přijdu o den pozdě, odběratel mi z platby odečte 10 %, ale když je můj podnik narušen kvůli problému na jejich straně, nemohu mu účtovat, protože on drží peníze," řekl jeden z majitelů.
20 centů za střižení látky
V Madadeni na místě nebydlí žádní pracovníci, ale v eMabodheni je takových mnoho.
V tuck shopu na Marconi Drive přimělo Chichewa pozdravení Muli Bwanje skupinu mladých mužů rozesmát a křičet zpět: "Ndili bwino, kaya inu?" [Dobře, a ty?]. Ale jakmile jsme se identifikovali jako reportéři, malawijská mládež se stala velmi zdrženlivou. Jeden, pracující jako střihač v sousední továrně, souhlasil s připojením přes WhatsApp a sdílel informace o pracovních podmínkách ve své továrně.
"Dostáváme zaplaceno za každý kus látky, který střihneme: 20 centů za malý kus, 30 centů za velký kus," napsal s odkazem na mezinárodně kritizovanou praxi vyplácet pracovníkům za každou součást oděvu, nikoli za hodinu.
Řekl, že většina pracovníků zůstávala ve fabrice a preferovali to, protože mohli pracovat déle, vydělávat více a ušetřit 40 až 55 randů, které stojí denní dojíždění do a z neformálních osad Madadeni a Osizweni.
Imigranti v těchto osadách se stále více obávají, že budou cílem podporovatelů hnutí March and March, dodal.
Aby majitelé továren splnili minimální mzdu stanovenou Národní vyjednávací radou pro oděvní průmysl pro zkušeného dělníka pracujícího v oblasti mimo metropolitní oblast jako Newcastle, museli by platit 32 randů za hodinu, tedy 1 443,50 randů za pětačtyřicetihodinový týden, což je o něco více než národní minimální mzda 30,23 randů za hodinu. Aby dělník dosáhl stejného množství pomocí "kusové práce", musel by nastříhat přibližně 7 500 kusů, tedy 167 kusů za hodinu.
"Je to možné," řekla Gift (není to její skutečné jméno), dělnice z Lesotha, "ale dokážou to jen velmi rychlí dělníci. Pomalí pracovníci mohou vydělávat jen 20 randů [denně], zatímco rychlí pracovníci mohou vydělávat až 80 randů denně," řekla.
Zkušení pracovníci mohou v Lesothu vydělat výrazně více – přes 3 000 randů, podle Gift. Pracovní místa jsou však vzácná, v posledních letech bylo uzavřeno mnoho továren, některé v důsledku 50 % cel oznámených americkým prezidentem Donaldem Trumpem v dubnu 2025. V eSwatini je pracovních míst více, ale v poslední době byly zaznamenány měsíční platby až 200 randů.
Gift a několik dalších lidí ze sousedních zemí bydlí v koleji za továrnou u Albert Wessels Drive, kterou popsala jako "špinavou" a bez koupelnových zařízení.
V tabulce výběru daní města Newcastle za červen 2025 vyniká příspěvek z obvodu 34, který zahrnuje průmyslovou oblast u řeky, malé obytné předměstí, a na jižním konci nákupní centrum Newcastle Mall a Blackrock Casino: 761 424 823 randů, což představuje přibližně 47 % celkových příjmů obce ze všech obvodů.
Většina podniků ve Ward 34 jsou oděvní a textilní podniky a drtivá většina jsou továrny CMT.
Liu věří, že továrny zaměstnávají mezi 15 000 a 20 000 pracovníky a vyrábějí přibližně deset milionů oděvů měsíčně.
"Buďme extrémně konzervativní a řekněme, že průměrná cena, kterou dodavatelé platí za každý oděv [známá jako CMT cena], je 5 randů. To znamená, že sektor vydělává 50 milionů randů měsíčně. Mzdy v továrnách CMT tvoří přibližně 50 % všech nákladů, takže každý měsíc jde do kapes pracovníků minimálně 25 milionů randů, z nichž většina je utracena v Newcastlu," řekl Liu, který v továrnách pracuje od roku 1993.
Newcastle Municipality aktivně podporovala investice do svého textilního sektoru z Tchaj-wanu a Číny v 80. a 90. letech, ale podle všeho v posledních desetiletích tomuto sektoru věnovala jen malou pozornost.
Nyní se snaží dohnat ztrátu. Dne 12. června vyslala Jednotka místního ekonomického rozvoje obce výzvu majitelům podniků CMT, aby poskytli základní informace o podnikání s cílem "zlepšit zapojení zainteresovaných stran a vyvinout cílené podpůrné programy pro sektor".
Maloobchodníci stahují zakázky z továren v Newcastlu
Po raziích v továrnách CMT v Newcastlu v únoru maloobchodníci rychle vyslali týmy pro dodržování předpisů, aby zhodnotily všechny CMT, u kterých byly objednávky zadány.
V odpovědích zaslaných GroundUp uvedli Pepkor, Pick 'n Pay a Price, že stáhli práci z továren v Newcastle.
Několik příslušných výrobců oděvů sdělilo GroundUp, že byli osloveni s nabídkou dodat objednávky z Newcastlu, ale nemohli práci za nabízené ceny převzít.
"Po vypuknutí skandálu v Newcastlu v únoru nás jeden velký prodejce požádal, abychom nacenili bundu, která byla dodána z Newcastle CMT. Naše náklady na práci byly stejné jako jejich cílová cena, než jsme započítali látky, střihy a marži," řekla výrobkyně oděvů z Kapského Města a trvala na tom, aby její jméno zůstalo zatajeno, "protože na nich [maloobchodnících] stále závisíme při menších objednávkách".
"Současná situace je jasnou volbou mezi šetřením a insolvencí," řekla.
Joe Tau, generální ředitel Allwear, největšího oděvního podniku v Newcastlu (převážně vyrábějícího školní uniformy), odmítl argument, že dodržování předpisů není možné za ceny placené maloobchodníky. Ale, řekl, Allwear, který platí vyjednávací poplatky za radnici, by musel investovat do nových strojů.
"Jeden z hlavních prodejců nám nedávno dal tričko a řekl: 'Kolik si za to budete účtovat?' Udělal jsem si domácí úkol a uvědomil si, že budu muset investovat 15 milionů randů do nových strojů," řekl Tau. Říká, že svůj případ předložil představenstvu Allwear, které schválilo investici podmíněnou závazkem prodejce na tříletou dodavatelskou smlouvu.
"Když jsem se vrátil k prodejci, chtěli znát všechna má tajemství – jak to vypadá s kontrolou nákladů a všechny tyto věci. Řekl jsem jim: 'Jsem připraven zvednout kimono, protože jsem opravdový podnikatel, ale když to udělám, nečekám od vás nic ménšího,' řekl Tau, který o prodejci od té doby nic neslyšel.
"Vím, že [maloobchodníci] stále běhají po této cestě a pokračují v zadávání objednávek v továrnách, které nesplňují požadavky," řekl. "Ale věřím, že připravujeme tuto továrnu na lepší budoucnost, pro každého, kdo chce kupovat 100 % místní oblečení, vyrobené plně v souladu s předpisy," řekl Tau, který zaměstnává přes 1 000 pracovníků, všichni jsou Jihoafričané a 98 % z nich ženy, říká.
Dodržování předpisů
Nákupčí pracující pro významného jihoafrického maloobchodníka uvedl, že od razií mnoho maloobchodníků zasílalo objednávky do továren v Lesothu, eSwatini, na Madagaskaru a v Číně. Nicméně, jak řekl, vláda eSwatini vede vlastní rozsáhlou kampaň za dodržování předpisů, přičemž ministryně práce a sociálního zabezpečení Phila Buthelezi navštívila v květnu a červnu řadu továren a hrozila stíháním nevyhovujících majitelů.
"Jsme v menším dilematu, kde sehnat [oblečení] za ceny, které si můžeme dovolit, a přesto můžeme tvrdit, že oblečení je zodpovědně vyrobeno. Upřímně řečeno, stali jsme se obětí vlastních cenových válek, které začaly na začátku století, kdy někteří prodejci začali dovážet oblečení pod špatnými dovozními kódy, podkopávali odpovědné prodejce a procházelo jim to."
"Netrvalo dlouho a všichni začali šetřit na cestách, a myslím opravdu všichni. A když SARS probral pašerácký obchod, dalším tahem bylo nechat si vyrábět oblečení například v Newcastlu, kde díky subdodavatelským částem objednávky strýcům, bratrancům a přátelům mohli majitelé CMT vyrábět oblečení za požadované ceny."
"Nyní to bylo odhaleno a začíná pátrání po alternativních řešeních," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
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