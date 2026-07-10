Zelenskyj podepsal obranné dohody s Dánskem, Estonskem a Nizozemskem
10. 7. 2026
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina podepsala další tři "dohody o dronech" s Dánskem, Estonskem a Nizozemskem, čímž zpřístupnila své odborné znalosti získané více než čtyřmi lety války s Ruskem.
Zelenskyj oznámil dohody na sociálních sítích na okraji summitu NATO v tureckém hlavním městě Ankaře a uvedl, že Kyjev nyní získal devět takových dohod.
Ukrajina si vybudovala vysoce sofistikovaný průmysl dronů poté, co měla v tomto sektoru jen omezené zkušenosti, když Rusko v únoru 2022 napadlo svého menšího souseda.
Zelenskyj hodně cestoval, aby tyto dohody propagoval, zejména na Blízkém východě, kde byly země Perského zálivu letos nuceny čelit íránským útokům.
Při oznámení dohody s Dánskem Zelenskyj uvedl, že dohoda "otevírá větší možnosti pro společnou obrannou výrobu, výměnu odborných znalostí a transparentnost ve vývozu zbraní".
Řekl, že Dánsko bylo první zemí, která nabídla společnou výrobu na Ukrajině "a je naprosto spravedlivé, že Dánsko nyní bude mít přístup k ukrajinskému vývozu zbraní testovaných ve válce".
V příspěvku na X na konci prvního dne jednání summitu NATO v Ankaře Zelenskyj uvedl, že Ukrajina "právem patří sem" a zopakoval, že hlavním cílem Kyjeva na setkání bylo "zajistit více protivzdušné obrany a silnější diplomatické pozice".
Zelenskyj poukázal na potřebu Ukrajiny posílit obranu proti ruským balistickým raketám po dvou útocích na ukrajinské hlavní město v uplynulém týdnu. Při pondělním útoku zemřelo v Kyjevě devatenáct lidí.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse