Existuje jednoduchý způsob, jak bojovat proti extremismu
10. 7. 2026
Začíná to znít, jako bychom byli uprostřed španělské občanské války.
Pro ty z vás, kteří zapomněli, španělská občanská válka byla velkou předehrou 2. světové války, ve které byli bojovníky proxies komunistů a fašistů. Stalinův Sovětský svaz podporoval první možnost, Hitlerovo Německo druhé.
Prezident Trump a GOP se v nadcházejících midterms rozhodli kandidovat proti "komunismu". Ve svém projevu k Dni nezávislosti v sobotu Trump téměř tucetkrát zmínil komunisty mezi námi. "Naši bojovníci nebojovali proti komunismu na bojištích po celém světě, jen aby se tato hrozba objevila přímo tady v Americe," řekl. "Nedovolíme, aby se to stalo."
Několik dní předtím prezident tvrdil, že komunistická hrozba zde doma představuje "největší hrozbu pro naši zemi, včetně 1. světové války, 2. světové války, Pearl Harboru, 11. září."
Než řeknete, že tohle začala pravice, měli bychom poznamenat, že jsme už roky (nebo dokonce desetiletí) v dlouhodobém úsilí označovat republikány, konzervativce a zejména Trumpa za "fašisty". Na podporu tohoto tvrzení bylo napsáno mnoho knih a nespočet komentářů a časopiseckých článků. V říjnu 2024 se tehdejší viceprezidentky Kamaly Harris zeptal Anderson Cooper z CNN: "Myslíte si, že Donald Trump je fašista?"
Harris odpověděla: "Ano, chci. Ano, chci."
Samozřejmě, pravicový zvyk nazývat levičáka "komunistou" a levicový zvyk nazývat pravičáka "fašistou" sotva začal s Trumpem, takže se omezme na současný rozruch.
Demokraté a různá média se postavili proti Trumpovu obvinění z komunismus s tvrzením, že i ti nejtvrději levicoví demokraté v médiích – většinou členové Demokratických socialistů Ameriky – nejsou komunisté, ale pouze demokratičtí socialisté, podobní těm oblíbeným v Evropě a severských zemích. "Demokratičtí socialisté jsou ochotni nechat se odvolat od moci," řekl historik Michael Kazin ABC News po loňských volbách. "Věří, že jakmile bude demokratická socialistická společnost, lidé ji budou mít rádi, ale pokud ji nechtějí udržet, mohou se vrátit ke kapitalističtější společnosti."
Kazin má pravdu ohledně rozdílu mezi sociální demokracií a komunismem. Ale nemyslím si, že to argument řeší tak, jak si mnoho lidí myslí.
Webové stránky DSA jsou plné pozitivních odkazů na Karla Marxe. V rámci sítě DSA existují organizace jako "Osvobozenecký klub", "Rudá hvězda", "Komunistický klub", "Marxistická jednotná skupina" a podobně. Nejenže nabízejí pozitivní odkazy na Marxe, Maa, Lenina a další, ale také je kladně citují jako autoritativní hlasy. Obzvlášť se mi líbila část "Běžné mylné představy o Maovi".
Pokud jsou všichni tito lidé jen "sociální demokraté" švédského typu, proč je nemožné najít odkazy DSA na základního švédského sociálního demokrata Hjalmara Brantinga, ale snadné najít odkazy na Marxe a Maa?
Starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval k přijetí "tepla kolektivismu". Kandidátka do Kongresu Darializa Avila Chevalier, která nedávno vyhrála demokratické primárky v New Yorku, v minulosti chválila řadu komunistických diktátorů a litovala, že její místní knihkupectví nenabízí Stalinovy sebrané spisy. Smazala minulé příspěvky na sociálních sítích v tomto duchu a nyní trvá na tom, že je pouze demokratická socialistka.
Avila Chevalier možná dokonce mluví pravdu. Ale ptám se vás: Kdyby republikánský kandidát měl písemnou stopu oddaného, vzdělaného a dogmatičného nacisty, ale tuto minulost popřel jen proto, aby kandidoval, věřili byste mu na slovo?
Také: Budou média krýt jejich vysvětlování rozdílů mezi otevřeným nacismem a mírnějšími formami "demokratického fašismu"?
Je to hloupá otázka – a známe odpověď, protože pravice má podobný problém. Ne všechny ty knihy a články o pravicovém flirtování s fašismem jsou paranoidní. Mnoho republikánů si zahrávalo – nebo dokonce večeřelo – s otevřeným Hitlerovým fanouškem a občasným popíračem holokaustu Nickem Fuentesem. Mark Robinson, republikánský kandidát na guvernéra v Severní Karolíně v roce 2024, se jednou označil za "černého nacistu". Viceprezident J.D. Vance kryl republikánské zaměstnance, kteří poslali zprávu "Miluji Hitlera". Nepokoje 6. ledna byly rozhodně fašistické.
Můj názor: Každý, kdo dělá výjimky pro nacismus nebo komunismus, by se měl stydět.
Ale tady je praktičtější rada. Pokud jste novinář, přestaňte poskytovat krytí jedné straně. A pokud jste docela normální středolevicový demokrat nebo středopravý republikán, méně se starejte o idioty a radikály na druhé straně a začněte něco dělat s těmi ve své vlastní.
Tahle španělská občanská válka je většinou trapný cosplay. Většina Američanů odmítá extrémy, ale pokud lidé nebudou ve své vlastní straně kritizovat extremismus, nejsou skutečně proti extremismu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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