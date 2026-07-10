NATO umožní stíhačkám sestřelovat vzdušné cíle nad baltskými státy
10. 7. 2026
čas čtení < 1 minuta
Letadla NATO nyní identifikují a doprovázejí ruská vojenská letadla létající v blízkosti těchto tří států. Letos poprvé stíhačky sestřelily ukrajinské drony, které omylem vletěly na území Estonska a Lotyšska.
Nauseda řekl novinářům v Ankaře, že současná mise hlídkování ve vzdušném prostoru je určena do doby míru a současná realita "absolutně není mírumilovné prostředí".
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl na X, že modernizovaná mise bude mít "větší flexibilitu a rychlejší reakci na letecké hrozby".
Zdroj v angličtině: ZDE
317
Diskuse