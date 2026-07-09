Stížnost na organizaci a kapacitu novinářských projekcí – KVIFF 2026
9. 7. 2026
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Vážená paní Donátová, vážení zástupci programového a tiskového oddělení,
obracím se na vás s naléhavou stížností na organizaci letošních novinářských a industry projekcí, kterou jsme s kolegou byli nuceni řešit dnes už i osobně na tiskovém oddělení.
Vedení festivalu musí mít přesná data o tom, kolik novinářů a zástupců filmového průmyslu si letos zaplatilo akreditaci a přijelo do Karlových Varů pracovat.
Pokud se bavíme odhadem například o 400 lidech, je z našeho pohledu naprosto nepochopitelné a pro naši práci limitující, že se pro daný film pořádá pouze jediná press projekce, a to často ve velmi malých sálech, jako jsou sály A a C.
Jen během letošního ročníku se nám už nejméně pětkrát stalo, že jsme se kvůli nedostatečné kapacitě na film vůbec nedostali. Výsledek? Na tyto filmy bohužel nevyjdou naše recenze.
Obzvláště u vysoce žádaných titulů – ať už jde o vítěze velkých zahraničních cen, nebo o sledované české filmy – se tvoří obrovské fronty. Většina z nich je ale přitom paradoxně uváděna v nejmenších sálech, kam se vejde jen velmi omezený počet diváků. Tuto situaci jako chaos a selhání organizace nevnímáme jen my; včera si nám na stejný problém stěžovali i dva američtí novináři.
Dalším zcela neřešitelným problémem pro naši práci je harmonogram a chybějící reprízy. Dnes jsme například byli na filmu En nous, který začínal v 10:30 a při délce 125 minut končil zhruba ve 12:35. Hned ve 13:00 začínal další film, který jsme potřebovali vidět – Paper Tiger v malém sále A. Fyzicky ale zkrátka není možné dodívat se na jeden film a zároveň si už stát frontu na další. Kvůli tomu jsme se na Paper Tiger pochopitelně opět nedostali.
Ráda bych se vás proto zeptala na následující:
1. Proč nedáváte nejžádanější novinářské projekce do větších prostor, jakým je například Kongresový sál, případně proč u exponovaných titulů projekce alespoň neopakujete?
2. Když už se novináři z kapacitních důvodů na film nedostanou, proč nejsou tyto snímky okamžitě dostupné k online zhlédnutí ve festivalové videotéce?
Konkrétně ani Paper Tiger, ani En nous ve videotéce momentálně vůbec nejsou.
Apelujeme na to, aby sem byly filmy nasazovány bez prodlení a dříve, když už na ně novináře nepustíte fyzicky do sálu.
3. Proč jsou letos press projekce naplánovány pouze na dny od soboty 4. 7. do pátku 10. 7., a nepokrývají tak celou dobu trvání festivalu?
Tento systém nám efektivní práci na festivalu bohužel spíše znemožňuje. Budu velmi ráda za vaši odpověď a pevně doufám, že tuto zpětnou vazbu zohledníte při řešení zbývajících dnů i při plánování dalších ročníků.
S pozdravem,
Dominika Švecová a Jan Čulík,
Britské listy
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