USA již druhý den zaútočily na Írán poté, co Trump prohlásil, že dohoda o ukončení války je „mrtvá“
9. 7. 2026
Americká armáda provedla údery na Írán již druhý den v řadě, několik hodin poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že prozatímní dohoda o ukončení války je „mrtvá“.
Ve středu pozdě večer íránská státní média informovala o výbuších v přístavním městě Bandar Abbás v Hormuzském průlivu, v Siriku, dalším jižním pobřežním městě, a v jihozápadní provincii Bušír, kde se nachází komplex íránských jaderných elektráren.
Trump napsal na Truth Social: „Jedná se o odvetu za včerejší bombardování lodí ze strany Íránu. Pokud se to stane znovu, bude to mnohem horší!“
Centrální velitelství USA (CENTCOM) útoky potvrdilo a na X zveřejnilo: „Na pokyn vrchního velitele zahájily síly Centrálního velitelství USA další útoky proti Íránu, aby dále oslabily jeho schopnost ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu.
V úterý byly napadeny tři nákladní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, což vedlo k nejrozsáhlejší přestřelce mezi oběma stranami od podpisu prozatímní dohody minulý měsíc. Americké ministerstvo financí rovněž zrušilo dočasnou výjimku ze sankcí, která Teheránu umožňovala vývoz ropy.
Toto nejnovější vyhrocení situace zmařilo naděje na to, že se memorandum o porozumění podepsané mezi oběma stranami 17. června promění v trvalou dohodu o ukončení války.
Poté, co Írán ve středu zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu, ve čtvrtek je znovu napadl; v Bahrajnu, kde sídlí velitelství 5. flotily amerického námořnictva, zazněly sirény nejméně dvakrát.
O škodách zatím nejsou k dispozici žádné bezprostřední informace. Kuvajtská armáda uvedla, že aktivně zachycuje přilétající drony a rakety.
Noční útoky měly být podle anonymního amerického úředníka, který hovořil s agenturou Reuters, rozsáhlejší než ty v první vlně.
Íránská státní televize informovala, že na ostrově Abú Musa byly slyšet další výbuchy. Tento ostrov je jedním ze tří malých ostrovů, na které si činí nárok Spojené arabské emiráty a které tvoří základ íránské kontroly nad Hormuzským průlivem.
Íránská agentura Mehr uvedla, že útoky na provincii Bushehr v jižním Íránu nezpůsobily škody na jaderné elektrárně v Bušehru.
Americké akciové trhy ve středu klesly a cena ropy Brent, globálního referenčního standardu, vyskočila o více než 5 % na téměř 80 dolarů za barel, přičemž ekonomické dopady války se nadále šíří po celém světě.
Americký senátor Bernie Sanders k Trumpovu kroku řekl: „Obnovení jeho bezohledné války s Íránem Ameriku neposílí. Bude to stát více životů a promrhá se více peněz daňových poplatníků.“ V příspěvku na X Sanders dodal, že „poté, co Trump vtáhl Spojené státy do války založené na lžích, nyní po necelém měsíci prohlásil příměří s Íránem za ‚ukončené‘“.
V první vlně úderů USA zasáhly řadu vojenských cílů a přístavních zařízení poté, co Írán zaútočil na několik obchodních lodí u pobřeží Ománu.
Dříve na summitu NATO v Ankaře Trump prohlásil, že USA „pravděpodobně dnes v noci [Írán] znovu tvrdě zasáhnou“, a později dodal, že nejnovější údery nepovedou k „dlouhodobé“ vojenské akci.
„Cokoli se stane, stane se to velmi rychle,“ řekl Trump, ačkoli také naznačil, že americká armáda by mohla „prostě dokončit práci“.
V rozhovoru na okraji summitu americký prezident uvedl, že útoky byly pokračováním odvetných opatření za íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu.
„Chovají se velmi špatně,“ řekl a obvinil tuto zemi z toho, že na lodě vyslala drony a raketu.
Írán tvrdí, že dohoda o prozatímním příměří mu dává právo řídit provoz v průlivu.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, klíčový vyjednavač v jednáních o trvalém ukončení války, napsal na X: „Éra šikany a vydírání skončila. Nikam to nevede. My se nevzdáme.“
Na zpáteční cestě ze summitu NATO Trump popřel, že by za překvapivým rozhodnutím absolvovat část cesty starším letadlem Air Force One, a nikoli novým letadlem darovaným Katarem, s nímž přiletěl, stály bezpečnostní obavy související s Íránem.
Na otázku, zda ví o nějakých věrohodných hrozbách vůči Air Force One ze strany Íránu, Trump odpověď odbyl.
„Hrozby čelím neustále. Jsem na jejich seznamu číslo jedna,“ řekl.
Nová vlna útoků přišla v době, kdy se Íránci připravovali na pohřeb nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v jeho rodném městě Mašhad v severovýchodním Íránu, který byl zabit první den americko-izraelských útoků, jimiž válka začala.
Pohřeb nejvyššího vůdce následuje po několikadenním smutečním obřadu, který přilákal miliony truchlících v různých městech v Íránu i Iráku.
Zdroj v angličtině ZDE
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