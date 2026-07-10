Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii
10. 7. 2026
Západní Evropa letos zažila nejteplejší červen v historii, když se přes kontinent čelící stále častějším a intenzivnějším extrémním výkyvům počasí přehnala prudká vlna veder, uvedl klimatický monitor EU.
Zpráva přichází v době, kdy tento týden zasáhla Evropu nová vlna veder po rekordní vlně v červnu a neobvykle brzkém jarním horku v květnu.
Průměrná teplota v západní Evropě dosáhla v červnu 20,74 °C, což je více než 3 °C nad normou z let 1991–2020, podle služby Copernicus Evropské unie. Překonala předchozí rekord regionu z června 2025.
"V teplejším světě uvidíme více vln veder," říká Samantha Burgess, strategická klimatická vedoucí v Evropském centru pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), které provozuje Copernicus.
"Budou intenzivnější, vydrží déle a zasáhnou více geografických oblastí," řekla Burgess agentuře AFP.
Byl to druhý nejteplejší červen v historii světa i celé Evropy, ukázal Copernicus, protože lidmi vyvolaná změna klimatu nadále zvyšuje teploty.
Globální teploty v červnu byly o 1,39 °C vyšší než odhadovaný předindustriální průměr, což bylo období pokrývající roky 1850–1900, podle Copernicu.
Světové oceány zaznamenaly nejvyšší červnové teploty v historii, na pozadí oteplujícího vzorce počasí El Niño, který se vyvíjí a předpokládá se jeho zesílení v tropickém Pacifiku.
"Jsme v přechodném bodě, kdy se změna klimatu mění z abstraktního statistického problému budoucnosti, o kterém čtete ve zprávách, v konkrétní současný a rušivý prvek každodenního života," řekla Burgess.
'Heat dome'
Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a změny v atmosféře způsobují častější a intenzivnější vlny veder na kontinentu.
Červen byl pro Evropu obzvlášť krutý, protože "heat dome" – vysokotlaký systém fungující jako víko na vroucím hrnci – vedl k historickým i měsíčním teplotním rekordům v několika zemích.
S vlnou veder byly spojeny tisíce úmrtí – převážně ve Francii, Španělsku a Belgii.
Podle analýzy AFP více než dvě třetiny Evropanů – tedy 410 milionů lidí – zažily během vlny veder v období 15.–30. června teploty přesahující 35 °C.
Červnová vlna veder "přispěla k vážným zdravotním dopadům, včetně úmrtí souvisejících s vedrem", uvedl Copernicus.
Vysoká vlhkost byla jedním z důvodů, proč byla červnová vlna veder tak intenzivní, uvedla Burgess.
"Bylo extrémně vlhko, což znamenalo, že my lidé jsme v noci neměli úlevu. Takže jsme měli několik tropických nocí za sebou," řekla.
Středozemní moře zažilo vlastní rekordní mořskou vlnu veder, přičemž atlantické pobřeží kontinentu bylo také zasaženo horkými obdobími, což ohrožovalo ekosystémy.
"Když je moře teplé, v noci máme méně úlevy, protože z oceánu nevychází žádný chlad. Není tu žádný mořský vánek," řekla Burgess.
Suché podmínky zvýšily riziko sucha ve východní Evropě a přispěly k požární aktivitě na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii, uvedl Copernicus.
Starší budovy
World Weather Attribution, síť klimatologů, minulý měsíc uvedla, že červnová vlna veder v Evropě byla "nejzávažnější v historii zaznamenaná" na základě třídenní předpovědi průměrných maximálních teplot v zkoumaném regionu.
Taková vlna veder by byla "prakticky nemožná" bez vlivu změny klimatu, uvedli. Podobná událost v červnu 2003 by byla asi o 2 °C chladnější.
Burgess uvedla, že Evropa potřebuje adaptační plány, aby se vyrovnala se změnou klimatu.
"Mnoho úžasných budov po celé Evropě bylo postaveno před stovkami let a toto klima už neexistuje," řekla.
Burgess uvedla, že svět musí co nejdříve dosáhnout nulových emisí z fosilních paliv.
"Vlny veder budou jen horší, čím více emisí z fosilních paliv budeme pumpovat do atmosféry," řekla.
Zdroj v angličtině: ZDE
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