Mezinárodní konference vyzývá Moskvu, aby uznala "genocidu Čerkesů a jiných národů" a přestala nutit cizince do války na Ukrajině
10. 7. 2026
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Zástupci deseti zemí se účastní schůzky, která odráží pokračující hněv mnoha Ázerbájdžánců ohledně ruských útoků na etnické Ázerbájdžánce v loňském roce.
Co dělá toto setkání a jeho prohlášení tak důležitým je, že je jasným příkladem toho, jak hněv ohledně současných zločinů Ruska vede rozhořčené k tomu, že se soustředí na ruské zločiny před více než stoletím - v tomto případě na genocidu způsobenou zabíjením a vyháněním Čerkesů před více než sto padesáti lety.
Zdroj v ruštině: ZDE
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