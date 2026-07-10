Mezinárodní konference vyzývá Moskvu, aby uznala "genocidu Čerkesů a jiných národů" a přestala nutit cizince do války na Ukrajině

10. 7. 2026

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Mezinárodní konference v Šuši organizovaná ázerbájdžánským centrem pro kulturu a etnickou diverzitu vyzvala ruskou vládu, aby přiznala "genocidu Čerkesů a dalších národů" a přestat nutit příslušníky etnických menšin v Ruské federaci, aby bojovaly v Putinově válce na Ukrajině.

Zástupci deseti zemí se účastní schůzky, která odráží pokračující hněv mnoha Ázerbájdžánců ohledně ruských útoků na etnické Ázerbájdžánce v loňském roce.

Co dělá toto setkání a jeho prohlášení tak důležitým je, že je jasným příkladem toho, jak hněv ohledně současných zločinů Ruska vede rozhořčené k tomu, že se soustředí na ruské zločiny před více než stoletím - v tomto případě na genocidu způsobenou zabíjením a vyháněním Čerkesů před více než sto padesáti lety.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 7. 2026