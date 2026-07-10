Zaměstnanci VW v Německu protestují proti navrhovanému propouštění a uzavírání továren
10. 7. 2026
Demonstrace na 18 závodech se konají v souvislosti s předložením radikálního transformačního plánu představenstvu největšího evropského výrobce automobilů
Návrh společnosti Volkswagen na zrušení až 100 000 pracovních míst a uzavření továren čelil ve čtvrtek zásadní zkoušce, když byl formálně předložen dozorčí radě, přičemž v závodech společnosti v Německu proběhly protesty.
Odborový svaz IG Metall zorganizoval demonstrace za účasti odborových zástupců a členů odborové rady na 18 závodech největšího evropského výrobce automobilů, včetně jeho ústředí. Vlivný odborový svaz sdělil generálnímu řediteli Oliveru Blumeovi, že nemůže „svalovat vinu za neúspěchy posledních let na zaměstnance“.
Christiane Bennerová, předsedkyně odborů, uvedla, že protesty vyslaly „jasný signál představenstvu“, které bylo dnes poprvé požádáno o přezkoumání těchto dalekosáhlých plánů v sídle VW ve Wolfsburgu.
Čtvrteční demonstrace se mezi 11:20 a 14:00 zaměřily na továrny vyrábějící automobily pro Volkswagen a další značky v rámci výrobní skupiny, včetně Audi, Porsche a výrobce nákladních vozidel a autobusů Man.
V rámci akčního dne proti ohlášenému propouštění se u brány závodu Volkswagenu v severozápadním městě Osnabrück, kde pracuje asi 2 000 lidí, shromáždilo přibližně 70 osob. Pracovníci pískali na píšťalky a drželi transparenty s nápisem „Spojeni v boji za naši budoucnost“.
Předseda odborového svazu IG Metall v tomto závodě, Stephan Soldanski, uvedl, že od společnosti požaduje jasné odpovědi ohledně jejích plánů, a označil její zaměstnance za „odvážné“.
„Potřebujeme, aby nám Wolfsburg zajistil budoucnost pro náš závod,“ řekl místním médiím s odkazem na centrálu VW. „Ale také pro všechny ostatní závody. To může zaručit pouze představenstvo.“
Mluvčí VW uvedl, že automobilka bojuje o své dlouhodobé přežití, a dodal: „Chápeme, že zaměstnanci mají obavy o budoucnost naší společnosti. Představenstvo i dozorčí rada tyto obavy o budoucnost koncernu Volkswagen sdílejí.“
Uvedl, že vedení „vypracovalo komplexní plán pro budoucnost, o kterém nyní jedná dozorčí rada“.
Blume vypracoval radikální transformační plán, jehož klíčovými spornými body jsou podle zdrojů možné uzavření čtyř německých závodů – v Hannoveru, Emdenu, Zwickau a závodu Audi v Neckarsulmu – a s tím spojené další propouštění až 50 000 zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že v Německu pracuje více než 650 000 zaměstnanců a automobilový průmysl v zemi přímo i nepřímo zaměstnává přibližně 3 miliony lidí, je zasedání představenstva vnímáno jako zásadní zkouška pro budoucnost německé ekonomiky.
Kromě toho společnost přezkoumává svou rozvětvenou strukturu a v rámci snahy o její zjednodušení může vyčlenit nebo oddělit svou hlavní divizi značek a podnikání v oblasti komponentů.
Prezentace Blumeova týmu následuje poté, co zástupce automobilového průmyslu, VDA, předpověděl potenciální propad zaměstnanosti v celém odvětví v Německu i na celém kontinentu, pokud nebudou přijata „odvážná rozhodnutí“, včetně možného prodeje nerentabilních závodů zahraničním automobilkám.
Tento výrobce automobilů zaměstnává více než 650 000 lidí napříč všemi svými značkami, mezi které patří Audi, Bentley, Škoda, Seat a Cupra, a byl tvrdě zasažen rostoucí čínskou konkurencí a obtížemi při přechodu od spalovacích motorů k elektromobilům.
Pokud představenstvo, složené ze zástupců společnosti, odborů a místních politiků – což je struktura stanovená zákonem o Volkswagenu, souborem zákonů přijatých v 60. letech s cílem chránit automobilku před nepřátelskými převzetími – tyto návrhy přijme, budou následovat měsíce jednání s odbory.
V současné době je obsazeno pouze 19 z 20 míst v dozorčí radě, což znamená, že zástupci akcionářů mají o jedno místo méně než zástupci zaměstnanců, kteří i nadále drží 10 míst. Uzavření závodů, na které se vztahuje „zákon o Volkswagenu“, vyžaduje dvoutřetinovou většinu, což znamená, že schválení takového kroku je při odporu odborů prakticky nemožné.
Dva z ohrožených závodů společnosti – Zwickau a Neckarsulm – tento zákon neupravuje, což znamená, že jejich uzavření by nevyžadovalo souhlas dozorčí rady. Je však pravděpodobné, že snahy o jejich aktivní uzavření by narazily na masivní odpor a protesty ze strany odborů a místních politiků a mohly by vést k nákladným stávkám.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse