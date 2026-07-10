Kazachstán zřídil kontrolní stanoviště na hranici s Ruskem, aby bojoval proti vývozu benzínu
10. 7. 2026
Podle Ministerstva vnitra republiky bezpečnostní složky kontrolují všechna vozidla a od začátku roku již identifikovaly 255 případů nelegální instalace dalších palivových nádrží. Pachatelé, včetně 195 cizinců a 60 občanů Kazachstánu, čelí administrativní odpovědnosti. Další nádrže byly zabaveny.
Nedávno kazašské úřady omezily vstup aut ze sousedních zemí na jednou denně a také zavedly nepřetržité hlídky na hraničních dálnicích, aby zabránily vývozu paliva. Mobilní skupiny kontrolují cisterny a cisternové vozy. Šéf ministerstva vnitra Jeržan Sadenov informoval o potlačení téměř 600 pokusů o nelegální vývoz paliva od začátku roku.
Na pozadí palivové krize v Rusku začali obyvatelé oblastí sousedících s Kazachstánem – Astrachaňské, Volgogradské, Saratovské, Orenburské, Novosibirské a Omské – hromadně dojíždět do republiky pro benzín. Největší proud aut byl pozorován v Uralsku, který se nachází asi 200 km od Samary, napsal Forbes.
V Kazachstánu stojí litr benzínu asi 300–350 tenge (45–55 rublů), zatímco průměrná cena v Rusku je 74 rublů.
Problémy s palivem v Rusku jsou způsobeny častějšími ukrajinskými útoky na rafinerie ropy. 5. července drony zasáhly rafinerii v Omsku s kapacitou 22 milionů tun ročně, což je největší produkční zařízení v Rusku, které se nachází 2 500 km od hranic s Ukrajinou.
Poté se v propagandistických médiích začaly šířit publikace o možné účasti Kazachstánu na tomto útoku. Ministerstvo zahraničních věcí republiky označilo tyto zprávy za "bezdůvodné narážky" a zdůraznilo, že Kazachstán nedovoluje využívání svého území a infrastruktury k akcím proti jiným státům.
Zdroj v ruštině: ZDE
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