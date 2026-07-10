Jak je to s vyhlídkami na výrobu Patriotů na Ukrajině?

10. 7. 2026

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Ukrajina má potenciál zahájit vlastní výrobu raket pro protiletadlové raketové systémy Patriot pod americkou licencí. Toto uvedl poradce ministra obrany Ukrajiny Serhij Beskrestnov.

Předtím americký prezident Donald Trump uvedl, že Washington by mohl udělit Ukrajině licenci na výrobu raket pro systémy Patriot. Podle něj bude Ukrajina schopna tyto technologie vyrábět samostatně, s podporou amerických technologií.

Podle Beskrestnova on osobně studoval konstrukce raket ze systémů Patriot po jejich bojovém použití a dospěl k závěru, že ukrajinské podniky budou schopny zvládnout výrobu.

"Po střelbě jsem rozebral rakety PAC z Patriotu. Viděl jsem, jak a z čho jsou sestaveny, a mohu s jistotou říct, že budeme schopni zahájit jejich výrobu pod americkou licencí. Nejlepší zpráva. Hlavní je, aby proces začal co nejdříve," napsal.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 7. 2026