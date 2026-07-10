Jak je to s vyhlídkami na výrobu Patriotů na Ukrajině?
10. 7. 2026
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Předtím americký prezident Donald Trump uvedl, že Washington by mohl udělit Ukrajině licenci na výrobu raket pro systémy Patriot. Podle něj bude Ukrajina schopna tyto technologie vyrábět samostatně, s podporou amerických technologií.
Podle Beskrestnova on osobně studoval konstrukce raket ze systémů Patriot po jejich bojovém použití a dospěl k závěru, že ukrajinské podniky budou schopny zvládnout výrobu.
"Po střelbě jsem rozebral rakety PAC z Patriotu. Viděl jsem, jak a z čho jsou sestaveny, a mohu s jistotou říct, že budeme schopni zahájit jejich výrobu pod americkou licencí. Nejlepší zpráva. Hlavní je, aby proces začal co nejdříve," napsal.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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