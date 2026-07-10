Útěk Nigela Farage do nicoty
10. 7. 2026
Nigel Farage, vůdce britské pravicové populistické strany Reform UK, rezignoval na svůj parlamentní mandát poslance za jihovýchodní anglický volební obvod Clacton – ale v doplňovacích volbách, které se nyní blíží, se nesetká s vážnými soupeři.
Ani vládnoucí Labouristická strana, ani opoziční konzervativci, liberální demokraté či Zelení, a dokonce ani nová krajně pravicová konkurenční strana Restore Britain nemají v úmyslu účastnit se doplňovacích voleb, jejichž datum zatím nebylo stanoveno.
"Volba mezi lidem a establishmentem", kterou Farage v úterý odpoledne rozhořčeně vyhlásil, se tak stává téměř nulovým číslem. Vtipný kandidát s přezdívkou "Hrabě Dvojtvář", který kandiduje v mnoha doplňovacích volbách, oznámil svou kandidaturu v Clactonu a prohlašuje se za kandidáta jednoty proti Farageovi. To je pravá volba "lidu proti establishmentu," napsal hrabě Binface, který se na X vždy objevuje oblečený jako odpadkový koš. Je možné, že se zaregistrují i jiné odštěpené strany.
Všechny zavedené strany kritizovaly Farageovu současnou rezignaci a inauguraci ostrými slovy. Lídryně Konzervativní strany Kemi Badenoch hovořila o falešné volební kampani, kterou Farage rozpoutal ze strachu z vyšetřování proti němu. Labouristická ministryně zahraničí Yvette Cooper to označila za politický trik a taktiku odvádění pozornosti. Lídr Strany zelených Zack Polanski tvrdil, že Farage sám je zástupcem establishmentu. Šéf Restore Rupert Lowe, který se v roce 2025 rozešel s Faragem a založil vlastní stranu, mluvil o mediálním cirkusu.
V Clacton-on-Sea, chudém přímořském městě se stárnoucí a opuštěnou populací, Farage vyhrál tento obvod ve všeobecných volbách v roce 2024 s 46,2 % hlasů a současné průzkumy dávají Reform UK výrazně více.
Pozastavení parlamentu předem
Po rezignaci na svůj parlamentní mandát reagoval Nigel Farage na vyšetřování odpovědného parlamentního orgánu. Šlo o přibližně 5 milionů liber darovaných Farageovi před volbami v roce 2024, které Farage ještě nehlásil, ačkoli poslanci musí nahlásit všechny dary, které obdrželi během dvanácti měsíců před vstupem do parlamentu.
Vyšetřování mohlo vést k Farageovu suspendování v Dolní sněmovně a tím k nuceným doplňovacím volbám. S Farageovou rezignací je tento postup pozastaven. Pokud však Farage vyhraje doplňovací volby, bude vyšetřování pokračovat. To by tedy mohlo vést k pozastavení a tím i k druhým doplňovacím volbám.
Další aféra se rýsuje v důsledku nových odhalení o finančních darech a službách, které Farage obdržel před zvolením do parlamentu od blízkého důvěrníka George Cottrella, který si v USA odpykával trest za podvod.
Rezignací chce Farage nyní vytvořit vlastní narativ o této aféře. Nešlo o dary, řekl, všechny byly legální. Jde o pronásledování jeho osoby, protože jeho strana jasně vede všechny průzkumy veřejného mínění už asi 18 měsíců. Jeho hněv není namířen jen proti médiím, která nyní narušila soukromí jeho dcery, ale i proti parlamentu a tamním politikům. Na rozdíl od nich on něco ví o vydělávání peněz, řekl.
Malá důvěra i mezi vlastními voliči
Podle průzkumu veřejného mínění zveřejněného ve středu YouGov však pouze 12 % všech Britů věří, že Farage je upřímný ohledně svých financí – což je méně než polovina těch, kteří by hlasovali pro Reform UK. Strana má v průzkumech v průměru kolem 25 %, stále jasně na prvním místě, ale pravděpodobně to nestačí k volebnímu vítězství. V doplňovacích volbách v Makerfieldu poblíž Manchesteru v červnu, které přivedly pravděpodobného dalšího labouristického premiéra Andyho Burnhama do parlamentu, byla Reform UK jasně poražena.
Ve středu ráno hájil vůdce Reform UK Zia Yusuf vůdce své strany. "Politici se nepostaví do řady, protože se bojí Farage," řekl, když analyzoval bojkot doplňovacích voleb v Clactonu hlavními stranami. Ale uvnitř strany se ozývá kritika. V červnu doporučil David Bull, bývalý generální ředitel Reform UK, Farageovi, aby si dal pauzu.
Zdroj v němčině: ZDE
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