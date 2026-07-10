Moldavské MZV uvádí, že občané začali být na hranici s Ruskem zadržováni a nuceni podepsat vojenskou smlouvu
10. 7. 2026
Podle MZV jsou na hranicích zadržováni především muži ve věku 18 až 60 let, osoby s nedávno vydanými pasy a ti, kteří navštívili Ukrajinu, cestují sami nebo mají ruské občanství.
Ministerstvo zahraničí varovalo, že cestující mohou být vyslýcháni od 3 do 12 hodin a nuceni podstoupit detektor lži. Jsou také povinni poskytovat přístup k zařízením a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pohraničníci kladou otázky ohledně cest na Ukrajinu, profesních aktivit, příbuzných a postoje k válce. Po dobu trvání kontroly jsou dokumenty zabaveny.
Odmítnutí splnit požadavky ruských úřadů může vést k zákazu vstupu nebo správní odpovědnosti, včetně zatčení, poznamenalo ministerstvo. Dodalo, že na zadržené je vyvíjen tlak, aby je přesvědčili podepsat smlouvu ke službě v ozbrojených silách Ruské federace. V této souvislosti moldavské ministerstvo zahraničí doporučilo, aby krajané pečlivě zvážili potřebu cestovat do Ruska.
V květnu Vladimir Putin umožnil obyvatelům neuznaného Podněstří získat ruské pasy zjednodušeným způsobem. Moldavská prezidentka Maia Sandu spojila toto rozhodnutí s cílem Kremlu doplnit svou armádu pro válku s Ukrajinou na pozadí snížení přílivu smluvních vojáků a rostoucích ztrát na frontě.
Sandu tvrdila, že po plnohodnotné invazi se většina obyvatel Podněstří rozhodla požádat o moldavské pasy, protože věřili, že s tímto občanstvím "budou bezpečnější než s ruským občanstvím".
Podněstří se nachází v úzkém pásu mezi řekou Dněstr a hranicí s Ukrajinou. Formálně je region s populací 350 tisíc lidí součástí Moldavska, ale po ozbrojeném konfliktu s Kišiněvem na počátku 90. let reálně existuje jako samostatný celek.
Zdroj v rumunštině: ZDE
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