Moldavské MZV uvádí, že občané začali být na hranici s Ruskem zadržováni a nuceni podepsat vojenskou smlouvu

10. 7. 2026

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Moldavští občané, kteří chtěli vstoupit do Ruska, začali čelit přísnějším kontrolám, mnohahodinovým výslechům a nátlaku k podpisu smlouvy s ministerstvem obrany.

Podle MZV jsou na hranicích zadržováni především muži ve věku 18 až 60 let, osoby s nedávno vydanými pasy a ti, kteří navštívili Ukrajinu, cestují sami nebo mají ruské občanství.

Ministerstvo zahraničí varovalo, že cestující mohou být vyslýcháni od 3 do 12 hodin a nuceni podstoupit detektor lži. Jsou také povinni poskytovat přístup k zařízením a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pohraničníci kladou otázky ohledně cest na Ukrajinu, profesních aktivit, příbuzných a postoje k válce. Po dobu trvání kontroly jsou dokumenty zabaveny.

Odmítnutí splnit požadavky ruských úřadů může vést k zákazu vstupu nebo správní odpovědnosti, včetně zatčení, poznamenalo ministerstvo. Dodalo, že na zadržené je vyvíjen tlak, aby je přesvědčili podepsat smlouvu ke službě v ozbrojených silách Ruské federace. V této souvislosti moldavské ministerstvo zahraničí doporučilo, aby krajané pečlivě zvážili potřebu cestovat do Ruska.

V květnu Vladimir Putin umožnil obyvatelům neuznaného Podněstří získat ruské pasy zjednodušeným způsobem. Moldavská prezidentka Maia Sandu spojila toto rozhodnutí s cílem Kremlu doplnit svou armádu pro válku s Ukrajinou na pozadí snížení přílivu smluvních vojáků a rostoucích ztrát na frontě.

Sandu tvrdila, že po plnohodnotné invazi se většina obyvatel Podněstří rozhodla požádat o moldavské pasy, protože věřili, že s tímto občanstvím "budou bezpečnější než s ruským občanstvím".

Podněstří se nachází v úzkém pásu mezi řekou Dněstr a hranicí s Ukrajinou. Formálně je region s populací 350 tisíc lidí součástí Moldavska, ale po ozbrojeném konfliktu s Kišiněvem na počátku 90. let reálně existuje jako samostatný celek.

Zdroj v rumunštině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 7. 2026