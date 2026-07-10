Lesní požáry v jižním Španělsku si vyžádaly 12 obětí uprostřed prudce stoupajících teplot
10. 7. 2026
Požár vypukl v době, kdy Španělsko sužuje vlna veder a spalující teploty vyvolávají oranžová meteorologická varování
Při požáru v Almeríi na jihu Španělska zahynulo podle zpráv dvanáct lidí, zatímco asi 150 hasičů bojovalo s požárem, který vypukl uprostřed prudce stoupajících teplot.
„Počet obětí požáru v Los Gallardos se po potvrzení dalších šesti úmrtí zvýšil na 12,“ uvedla regionální vláda Andalusie ve svém prohlášení.
K úmrtím došlo v osadě Bedar, uvedla regionální vláda ve svém prohlášení a dodala, že při požáru bylo zraněno nejméně šest lidí, včetně ženy, která utrpěla popáleniny, a další osoby, která se nadýchala kouře a byla převezena do nemocnice.
Další čtyři osoby byly ošetřeny přímo na místě kvůli lehkým popáleninám a dýchacím potížím způsobeným hustým kouřem.
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Úřady zatím nepotvrdily příčinu požáru, ale svědci úředníkům sdělili, že požár mohl vzniknout po pádu elektrického vedení, které zapálilo suchou vegetaci a poté se rychle rozšířilo do okolních lesů.
Vzhledem k šíření požáru byly uzavřeny silnice a obyvatelé evakuováni; přibližně 50 lidí našlo útočiště v kulturním centru.
Španělská vojenská pohotovostní jednotka, která je nasazována při závažných mimořádných událostech, se měla v následujících hodinách zapojit do hašení požáru.
Předseda regionální vlády Andalusie Juanma Moreno vyjádřil soustrast rodinám zemřelých a označil událost za „tragédii“.
„Máme těžká srdce a jsme zdrceni žalem,“ napsal na X.
K lesnímu požáru došlo v době, kdy Španělsko sužuje vlna veder, přičemž v posledních dnech vyvolaly spalující teploty v některých částech Andalusie oranžová meteorologická varování – druhý nejvyšší stupeň.
Premiér Pedro Sánchez v květnu uvedl, že Španělsko letos nasadí svou dosud největší letní pohotovostní jednotku pro hašení lesních požárů.
Podmínky příznivé pro vznik požárů – kombinace horka, sucha a silného větru – se v některých částech všech kontinentů zhoršují. Klimatická krize způsobená člověkem je příčinou vyšší pravděpodobnosti vzniku požárů a větších spálených ploch v jižní Evropě, severní Eurasii, USA a Austrálii, přičemž existují i vědecké důkazy o nárůstu v jižní Číně. Klimatická krize prodloužila sezónu lesních požárů v průměru o zhruba dva týdny po celém světě.
Španělsko v posledních letech zažívá stále častější a delší vlny veder, při nichž teploty často přesahují 40 °C, což vytváří podmínky pro rozsáhlé lesní požáry.
Podle Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) shořelo ve Španělsku v roce 2025 více než 393 000 hektarů (971 000 akrů), což z něj činí nejhorší rok z hlediska lesních požárů v nedávné historii země.
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