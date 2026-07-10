Jak konflikty, škrty v pomoci a útoky na zdravotníky přispívají k šíření eboly v Konžské demokratické republice
10. 7. 2026
Téměř dva měsíce poté, co Konžská demokratická republika (KDR) potvrdila ohnisko eboly v jedné z provincií, se virus nadále rychle šíří, zasahuje další části země a nakazí stále více lidí.
Podle vládních údajů z 8. července bylo zaznamenáno 1 759 případů a 600 úmrtí. Virus se rozšířil také do Ugandy, kde bylo potvrzeno 20 případů, včetně dvou úmrtí.
Vypuknutí epidemie je způsobeno vzácnou variantou Bundibugyo, proti které neexistuje schválená léčba ani vakcína.
Wessam Mankoula, vedoucí oddělení pro připravenost a reakci na mimořádné situace v Africkém centru pro kontrolu a prevenci nemocí, ve čtvrtek novinářům sdělil, že se jedná o nejrychleji se šířící ohnisko v historii, a to nejen ve srovnání s předchozími ohnisky varianty Bundibugyo, ale i se všemi ostatními viry způsobujícími ebolu.
Dalším znepokojivým vývojem je, že konžské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že podezřelé případy byly nyní zaznamenány v provinciích Tshopo a Haut-Uélé, což naznačuje pokračující šíření nemoci mimo centrum v Ituri.
Odborníci tvrdí, že šíření nemoci bylo umocněno několika faktory, včetně probíhajícího konfliktu, škrtů v humanitární pomoci a útoků na zdravotnické pracovníky a léčebná centra. Varují také, že tato epidemie by se mohla stát nejsmrtelnější v historii.
O epidemii v Konžské demokratické republice se poprvé informovalo v květnu v provincii Ituri na severovýchodě země. Epidemie se rozšířila do sousedních provincií Severní Kivu a Jižní Kivu.
Všechny tři regiony jsou dějištěm dlouhotrvajících ozbrojených konfliktů, do nichž jsou zapojeny různé strany a které způsobily úmrtí a vysídlení obyvatel. Ituri je centrem dlouhodobého konfliktu mezi milicemi, které soupeří o kontrolu nad místními nerostnými zdroji.
Ladd Serwat, vedoucí analytik skupiny Acled zabývající se monitorováním konfliktů, uvedl, že ozbrojené skupiny v provincii v minulosti ztěžovaly přístup humanitární pomoci, zejména v oblastech, kde jsou místní komunity vnímány jako spojené s nepřátelskými etnickými skupinami.
V Severním a Jižním Kivu bojuje konžská armáda a spojenecké milice proti povstalecké koalici M23. Vláda a povstalci ovládají různé části provincie.
Serwat uvedl, že ačkoli zdravotníci mohou provinciemi cestovat, místní správní orgány komplikují koordinaci lékařské pomoci a sdílení informací.
Dodal: „Kombinace militantních aktivit, vysídlení obyvatelstva a slabé státní kontroly by mohla výrazně zkomplikovat snahy o zvládnutí epidemie.
Z hodnocení Mezinárodní organizace pro migraci z počátku tohoto roku vyplynulo, že v Ituri, Severním Kivu a Jižním Kivu žije 3,3 milionu vysídlených osob, přičemž jen v Jižním Kivu jich je 1,2 milionu.
Kolaps humanitárního financování
Humanitární financování pro Konžskou demokratickou republiku v roce 2025 prudce pokleslo, a to především proto, že Trumpova administrativa zmrazila zahraniční pomoc určenou pro programy financované prostřednictvím ministerstva zahraničí.
Carla Martinezová, vedoucí kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v Konžské demokratické republice, uvedla, že snížení financování donutilo více než 10 humanitárních organizací omezit nebo pozastavit své aktivity.
To oslabilo místní zdravotnické systémy a sítě dohledu, což ztížilo včasné odhalování a zvládání ohnisek nákazy a zvýšilo rizika spojená s ebolou a dalšími nemocemi, vysvětlila.
Zdravotničtí pracovníci a léčebná centra pro ebolu se stali terčem útoků jak při současné epidemii, tak i při těch minulých v Ituri, Severním Kivu a Jižním Kivu. Mezi tyto incidenty patří násilí, nepokoje a poškození majetku, což narušuje poskytování základních služeb.
Během současné epidemie bylo napadeno 10 dobrovolníků Červeného kříže, přičemž čtyři z nich utrpěli zranění, uvedl Alex Lock, mluvčí Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Upozornil, že k většině incidentů došlo během bezpečných pohřbů prováděných dobrovolníky Červeného kříže a byly způsobeny nedůvěrou podněcovanou fámami a dezinformacemi, které o této nemoci kolují.
Při jednom incidentu během pohřbu minulý měsíc byli zraněni čtyři dobrovolníci, z nichž dva utrpěli vážná zranění a museli být letecky přepraveni do hlavního města Kinshasy k ošetření.
Dezinformace o viru a nedůvěra vůči zdravotnickým pracovníkům jsou podněcovány desetiletími trvajícími nepokoji a vnějšími zásahy ve východní části Konžské demokratické republiky.
Lock uvedl, že tyto útoky je nutí zastavit nebo odložit klíčové zásahové činnosti, což narušuje zásadní snahy o zastavení šíření viru a vystavuje členy komunity většímu riziku.
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