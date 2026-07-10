Zajímavý graf
10. 7. 2026
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Jiří Hlavenka
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Tohle
je zajímavý graf. Ukazuje, že se celý obrázek musí skládat ze střípků -
pořád se ukazuje, jak Evropa "zaostává", protože přece nemá ty giganty s
obrovskou tržní kapitalizací. (Což nemá, ale to je právě ten jeden
střípek.)
Protože
pro Evropu jsou typické právě firmy z grafu - kromě Německa jsou silné i
v dalších zemích, na populaci jsou stejně hustě v dalších státech
DACHu, tedy Rakousku a Švýcarsku. (A moc bychom to potřebovali i u nás.)
Pomíjím tu self-definition, že "patří do světové top3", to může být těžko prokazatelné nebo nadsazené, ale není to až tak důležité. Tyto firmy spadají typicky pod známý pojem "Mittelstand" - firem, u kterých je podstatné vlastnictví (domácí, často rodinné), specializace často i na úzký obor, ve kterém jsou špičkou, dlouhodobá silná pozice, nikoli zisk v příštím kvartálu a lokální ukotvení.
Tím, že často nebývají veřejně obchodovatelné (u rodinné firmy je to spíš kontraproduktivní), tak jejich hodnota není známá - a pak se nevyskytuje v seznamech tržních kapitalizací. Ale to neznamená, že neexistuje.
Giganti jsou důležití, protože svou obří finanční i lidskou silou dokáží rozrážet ledy vedoucí k novým pevninám. Ale malé a střední firmy jsou právě tak důležité, protože zaplňují svět stovkami tisíc produktů a služeb, které denně používáme.
Jsme ohromováni velikostí - ale měli bychom být ohromeni také množstvím. Ohromují nás sloni a velryby, ale mravenci jsou právě tak důležití, a bakterie ještě víc.
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