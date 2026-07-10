Zajímavý graf

10. 7. 2026 / Jiří Hlavenka

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Tohle je zajímavý graf. Ukazuje, že se celý obrázek musí skládat ze střípků - pořád se ukazuje, jak Evropa "zaostává", protože přece nemá ty giganty s obrovskou tržní kapitalizací. (Což nemá, ale to je právě ten jeden střípek.)

Protože pro Evropu jsou typické právě firmy z grafu - kromě Německa jsou silné i v dalších zemích, na populaci jsou stejně hustě v dalších státech DACHu, tedy Rakousku a Švýcarsku. (A moc bychom to potřebovali i u nás.)

 
Pomíjím tu self-definition, že "patří do světové top3", to může být těžko prokazatelné nebo nadsazené, ale není to až tak důležité. Tyto firmy spadají typicky pod známý pojem "Mittelstand" - firem, u kterých je podstatné vlastnictví (domácí, často rodinné), specializace často i na úzký obor, ve kterém jsou špičkou, dlouhodobá silná pozice, nikoli zisk v příštím kvartálu a lokální ukotvení.

Tím, že často nebývají veřejně obchodovatelné (u rodinné firmy je to spíš kontraproduktivní), tak jejich hodnota není známá - a pak se nevyskytuje v seznamech tržních kapitalizací. Ale to neznamená, že neexistuje.

Giganti jsou důležití, protože svou obří finanční i lidskou silou dokáží rozrážet ledy vedoucí k novým pevninám. Ale malé a střední firmy jsou právě tak důležité, protože zaplňují svět stovkami tisíc produktů a služeb, které denně používáme.

Jsme ohromováni velikostí - ale měli bychom být ohromeni také množstvím. Ohromují nás sloni a velryby, ale mravenci jsou právě tak důležití, a bakterie ještě víc.

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Obsah vydání | 10. 7. 2026