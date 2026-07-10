Záhada kolem bomby v Monaku se prohlubuje, ukrajinské bezpečnostní služby jsou spojovány s vraždou hlavní podezřelé
10. 7. 2026
Důstojník ukrajinské vojenské rozvědky přiznal, že byl svědkem vraždy ženy, která údajně zanechala výbušné zařízení před domem oligarchy
Případ podezřelé atentátnice obviněné z útoku na ukrajinského oligarchu nabral další záhadný obrat poté, co byly u soudu odhaleny podrobnosti o její následné vraždě a důkazy naznačují zapojení kyjevských zpravodajských služeb.
Francouzská policie minulý týden identifikovala Anastasii Berezovskou jako osobu zachycenou na kamerovém záznamu, jak odkládá batoh před bytovým domem v Monaku. Ten vybuchl a zranil ukrajinského podnikatele Vadima Iermolaieva, když vycházel z budovy se svou partnerkou a jejich 13letým dítětem.
Prokurátoři uvedli, že 39letá Berezovská, která se převlékla za muže, uprchla v autě s německými poznávacími značkami, přešla hranici do Francie a poté do Itálie.
1. července odcestovala na Ukrajinu, kde nastoupila do autobusu směřujícího do svého rodného města Žytomyr, západně od Kyjeva. Úřady v úterý oznámily, že její tělo bylo nalezeno v lesích nedaleko hlavního města.
Podle ukrajinské zpravodajské služby SBU se s Berezovskou setkali dva muži, kteří prováděli platby na její bankovní a kryptoměnové účty. Jeden z nich, Vladyslav Reut, se ve čtvrtek dostavil k soudu, kde byl obviněn z její vraždy. Reut identifikoval svého údajného komplice jako Vitalije Žykovyče, bývalého policistu z Kyjevské oblasti.
Ukrajinská média uvedla, že 33letý Reut studoval právo na národní univerzitě v Kyjevě a pracoval pro ukrajinskou vojenskou zpravodajskou službu GUR. Sloužil v jednotce A2772, výcvikovém středisku pro speciální jednotky, jak informovalo Radio Liberty.
Reut, který se ve čtvrtek dostavil k soudu v Kyjevě, tvrdil, že za chladnokrevnou vraždu Berezovské je zodpovědný Žykovyč. Oba muži ji pod hrozbou zbraní odvezli do lesa poblíž vesnice Juriv, 60 km západně od hlavního města.
„Žykovyč na ni vystřelil první ránu do zadní části hlavy. Ona upadla. Přistoupil k ní a vystřelil další ránu. V tu chvíli jsem stál pár metrů opodál,“ řekl Reut soudci.
Uvedl, že zazněly čtyři výstřely, než ho Žykovych donutil vykopat jámu, vzal si všechny Berezovské osobní věci a sundal jí tenisky. Dodal: „Budu trvat na tom, abych podstoupil test na detektoru lži, abych dokázal svou nevinu.“
Žykovyčův obhájce Anatolij Ivanov uvedl, že jeho klient obvinění popírá.
SBU uvedla, že tělo Berezovské nalezla poté, co se muži přiznali, a její agenti v lese zajistili nábojnice.
Zveřejnila také rozmazané záběry z místnosti, která byla popsána jako „mučírna“ v suterénu Žykovčhova domu ve městě Bilogorodka. Vyšetřovatelé později upřesnili, že Berezovská nebyla před svou vraždou v lese mučena.
Vzhledem k propojení s ukrajinskou vojenskou rozvědkou je tento případ pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trapný, i když – jak tvrdí úředníci – oba muži jednali na vlastní pěst. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Zelenského, aby tuto temnou aféru důkladně vyšetřil a potrestal odpovědné osoby.
Zelenský uvedl, že v příštích několika dnech očekává „další zprávy“ o „široce medializovaném“ incidentu v Monaku. „Budu veřejnost informovat,“ slíbil.
Mychailo Tkač, investigativní novinář z deníku Ukrainska Pravda, řekl: „Těžko si lze představit horší scénář. Bude velmi obtížné vysvětlit, zda do toho byli zapojeni někteří vládní úředníci – zejména z GUR. Je zřejmé, že bude zapotřebí vysvětlení na nejvyšší úrovni.“
V roce 2023 Ukrajina uložila osobní sankce na Jermolajeva, jednoho z nejbohatších ukrajinských občanů, jehož jmění časopis Forbes odhaduje na 220 milionů dolarů.
SBU ho obvinila z toho, že pokračuje v obchodu s alkoholem na okupovaném Krymu a odvádí miliony dolarů na daních do ruské státní pokladny. Pětapadesátiletý Jermolajev označil tato obvinění za „naprosto surrealistická“ a uvedl, že daroval peníze ukrajinské armádě.
Jermolajevův syn Artur byl obviněn ze založení zločinecké organizace zabývající se telefonními podvody v rodném městě svého otce, Dněpru. Podle estonských vyšetřovatelů Artur a další tři obžalovaní zřídili podvodná call centra. Byl odsouzen k podmíněnému trestu, zaplatil 8,5 milionu eur a krátce nato Estonsko opustil.
Jeden zdroj, který zná Jermolajeva z osobního kontaktu, uvedl, že bombový útok v Monaku a následná vražda Berezovské byly spíše kriminálními než politickými činy.
„Vadym ani členové jeho rodiny nechtěli někomu platit,“ naznačil tento zdroj. Zdroj naznačil, že spor se týkal výpalného, a dodal: „Ta žena byla postradatelná.“
Podrobnosti o životě Berezovské se stále vyjasňují. Pobývala ve Frankfurtu, kde německá policie minulý týden prohledala její byt. Předtím žila v Žytomyru, kde se živila chovem psů. V roce 2021 ji údajně soud v tomto městě shledal vinnou z drobného výtržnictví. Podle rozsudku „pod vlivem alkoholu urazila jinou ženu, použila obscénní výrazy a strčila do níž
Rychlost zatčení podezřelých překvapila pozorovatele, přičemž SBU přímo obvinila zaměstnance konkurenční agentury GUR. Někteří spekulují, že to odráží nepřátelství mezi těmito dvěma organizacemi.
Zůstávají také nezodpovězené otázky ohledně toho, jak se Berezovské podařilo vrátit na Ukrajinu a zda v Monaku jednala sama.
Ukrajinská státní pohraniční služba ve svém prohlášení uvedla, že do země vstoupila „legálně“ 1. července přes běžný hraniční přechod.
Uvedla, že francouzské úřady v té době nevydaly zatykač na její zatčení. „Během hraničních kontrol neukázaly žádné záznamy v databázích – včetně těch od Interpolu – že by byla hledána,“ uvedla.
V Kyjevě vyvolaly tyto záhadné události obavy z poškození reputace Ukrajiny.
„Doufám, že to nebude mít vážný dopad. Naši spojenci si však zaslouží vysvětlení,“ řekl poslanec Oleksandr Merežko. „Neobvyklé je, že pachatelé byli dopadeni tak rychle. To by se dalo vyložit jako důkaz rychlé a účinné operace našich bezpečnostních složek.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse