Cestující letecké společnosti Ryanair byl během letu téměř vysát z rozbitého okna
10. 7. 2026
Srba zachránila manželka, která ho držela za nohy poté, co se během letu z Řecka rozbilo okno
Cestující při letu společnosti Ryanair byl téměř vysát z okna poté, co se toto okno během letu z Řecka rozbilo ve vzduchu.
Podle místních zpráv byl muž údajně vymrštěn ze sedadla do proudu vzduchu a visel hlavou ven z okna poté, co selhání motoru způsobilo, že úlomky rozbily akrylové okno.
Cestující, 61letý Srb, byl zachráněn před úplným vysátím z Boeingu 737 díky tomu, že ho jeho manželka „držela za nohy“.
K incidentu došlo na letu společnosti Ryanair s číslem FR1879, který měl v pátek letět z řecké Soluně do Memmingenu u Mnichova v Německu. Let provozovala dceřiná společnost této nízkonákladové letecké společnosti, Malta Air.
Michalis Giannakos, představitel odborů, uvedl podle řeckého zpravodajského webu Newsit, že muž byl převezen do nemocnice v šoku a s oděrkami způsobenými mrazivým větrem mimo letadlo.
Předseda Panhelénské federace zaměstnanců veřejných nemocnic uvedl, že incident byl „téměř tragédií“.
Z fotografií a videozáznamů je patrné, že v důsledku rozbitého okna spadly ze stropu kyslíkové masky, když došlo k poklesu tlaku v kabině.
Údaje z webových stránek společnosti FlightRadar24, která sleduje letecký provoz, naznačují, že let trval něco málo přes hodinu a letadlo dosáhlo výšky 16 000 stop, než začalo klesat k letišti v Soluni.
Mluvčí společnosti Ryanair uvedl: „Let společnosti Ryanair ze Soluně do Memmingenu v pátek ráno se krátce po vzletu vrátil do Soluně, když se během letu uvolnilo okénko u sedadla jednoho z cestujících.
„Letadlo přistálo bez problémů a cestující se vrátili do terminálu. Jeden cestující požádal o lékařskou pomoc na letišti v Soluni a ta mu byla poskytnuta.
„Aby se minimalizovalo zpoždění, bylo zajištěno náhradní letadlo, které dnes ráno v 9:53 místního času odletělo ze Soluně a dopravilo cestující do Memmingenu.“
V roce 2024 vypadl během letu panel v kabině letadla Boeing 737 Max 9 společnosti Alaska Airlines. Letadlo, které přepravovalo více než 170 cestujících a šest členů posádky, bylo nuceno provést nouzové přistání.
Jeden z cestujících uvedl, že viděl, jak chlapci odtrhlo tričko a bylo vysáto z letadla, zatímco se ho jeho matka držela, zatímco dvě sedadla přímo vedle zívající díry v trupu letadla naštěstí zůstala prázdná.
Dalšího cestujícího, který seděl přímo za výplní dveří, která vyletěla ven, zachránil bezpečnostní pás, síla vzduchu tryskajícího z díry mu strhla ponožky, botu a odnesla jeho iPhone.
Ve výpovědi pro vyšetřovatele uvedl druhý pilot letadla, že nastal „chaos“ – při rychlosti 600 km/h vytrhlo vybuchnutí výplně dveří kokpitu a strhlo mu sluchátka. Sedm cestujících a jeden člen posádky utrpěli lehká zranění.
Závěrečná zpráva o incidentu, zveřejněná loni, potvrdila, že čtyři šrouby, které zajišťovaly dveřní výplň, byly při stavbě letadla odstraněny kvůli nýtování. Když však byla dveřní výplň vrácena na místo, šrouby již nebyly znovu namontovány.
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