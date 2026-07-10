KVIFF 2026: Uprchlíci v Paříži a kolumbijské matky hledající své mrtvé syny
10. 7. 2026
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Belgičanka Isabelle Tollenaere natočila snímek Paříž Paříž (2026), jehož protagonisty jsou tři uprchlíci, Yi-en z Číny, Junior z Konga a Hamzah z Palestiny. (zajímavé, že film nenatočila Francouzka?) Všichni tři skončili v Paříži. Yi-en naše ubytování v holobytu a pozval do něho i druhé dva uprchlíky, s nimiž se seznámil v kurzu francouzštiny, který jakáýsi charitativní organizace pořádá pro imigranty.
Potíž je, že panelák, v němž je umístěn holobyt, má být zbourán, ruský miliardář na jeho místě bude stavět luxusní hotel. Proč ne, že?
Pohled na Paříž v tomto filmu je právě očima těch tří uprchlíků a je to pohled paradoxní a problematický. Paříž, jedno z nejvýznamnějších a nejzajímavějších evropských měst, město zábavy a luxusu, je ovšem zdee vnímáno lidmi, jimž je normální existence v tomto městě odpírána, protože oni jako "neregulérní" imigranti tam "nepatří".
Během vyučování francouzštiny vstoupí do třídy další pracovnice charitativní organizace a varuje žáky, že před budovou policie provádí zjišťování totožnosti, tak ať raději nechodí ven a počkají...
Nejzajímavější je právě ten režisérčin sympatizující pohled. Problém je, jak píšu, že uprchlíci nejsou schopni se s Paříží řádně identifikovat, protože tam "nepatří". Zároveň ale všechny tři tyto bytosti postupně ztrácejí vlastní totožnost i vzpomínky na svou rodnou zemi, takže končí ve vakuu.
Kolumbijský film Pět let a čtyři měsíce (2025), ve Varech v hlavní soutěži, je poctou kolumbijským ženám, které zoufale hledají pozůstatky svých zavražděných synů v zemi, která zřejmě trpí chaosem a neustálými násilnými konflikty.
Asi čtyřicetiletá Marta přišla o svého staršího syna, který jezdil po zemi a prodával své výrobky, jenže jednoho dne se z cesty nevrátil. S ní se spřátelí starší paní, Sandra, která hledá svého mrtvého syna už čtvrt století. Sandra navrhne, aby se obě vydaly na odlehlé místo v Kolumbii, vlastně i nebezpečné, a tak se setkaly se ženou, která má schopnost vyvolat k životu mrtvé.
Je to velmi nepravděpodobné, avšak po určitém rituálu v této zapadlé vesnici se skutečně objeví dva mrtví mladíci a oběma zoufalým ženám sdělí, kde a jak jejich synové přišli o život a kde jsou pohřbeni.
Podle titulků v závěru filmu je film zamýšlen jako pocta všem koluymbijským nešťastným matkám, které léta hledají své mrtvé syny.
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