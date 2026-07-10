Ultrapravicová britská politička byla zavražděna
10. 7. 2026
Britská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Ann Widdecombeové
Tělo 78leté bývalé poslankyně bylo ve čtvrtek ráno nalezeno s vážnými zraněními v jejím domě v Dartmooru
Muž je zadržen kvůli podezření z vraždy bývalé poslankyně Ann Widdecombeové, zatímco političtí představitelé napříč politickým spektrem vyjadřují šok a zděšení nad její smrtí.
Tělo Widdecombeové bylo nalezeno se „závažnými zraněními“ záchrannou službou v jejím domě v Haytoru v Devonu ve čtvrtek v 11:40, uvedla policie Devonu a Cornwallu.
V pátek dopoledne policie uvedla, že v souvislosti s touto smrtí pátrá po bělošském muži, později však potvrdila, že byl zadržen 26letý bělošský britský občan na adrese v Newton Abbotu, méně než 15 km od domu Widdecombové.
Na tiskové konferenci v Exeteru náměstek policejního náčelníka Matt Longman uvedl, že policie v této fázi nepočítá s tím, že by vražda měla politické motivy, a po počáteční konzultaci s protiteroristickými jednotkami vyloučila teroristický motiv.
„Vyšetřování je teprve v počáteční fázi, takže v tuto chvíli zůstáváme otevření všem možnostem,“ řekl Longman. „Nemám žádné informace, které by mě vedly k přesvědčení, že se jedná o politicky motivovaný zločin.“
Longman se nechtěl vyjádřit k tomu, zda podezřelého Widdecombeová znala.
Nejbližší příbuzní bývalé konzervativní ministryně byli informováni a jsou podporováni speciálně vyškolenými policisty, uvedla policie.
Synovec političky Roger Widdecombe před vchodem do svého domu v Cheltenhamu řekl: „Děkuji všem, kteří zaslali kondolenční vzkazy. V této fázi však nebudeme sdělovat žádné další informace.“
Detektivové z týmu pro vyšetřování závažných trestných činů zahájili vyšetřování vraždy a prováděli rozsáhlé šetření okolností její smrti.
Widdecombeová, která se ve středu objevila v pořadu TalkTV, bydlela v Haytor Vale, vesnici v národním parku Dartmoor, v bungalovu z 70. let nazvaném Widdecombe’s Rest. Na konci její příjezdové cesty byla umístěna pamětní deska s názvem nemovitosti.
V letech 1987 až 2010 byla konzervativní poslankyní za volební obvod Maidstone v hrabství Kent, později za obvod Maidstone a Weald. V roce 2019 se stala členkou strany pro Brexit a v letech 2019 až 2020 působila jako europoslankyně zastupující jihozápadní Anglii. Byla také členkou nástupnické brexitérské strany Reform UK.
V pozdějších letech byla stejně známá i díky své mediální činnosti, kdy se objevovala v pořadech jako Celebrity Fit Club, Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother.
Okolnosti její smrti vyvolaly mezi politickými představiteli šok a zděšení.
Keir Starmer uvedl, že je důležité „povznést se nad jakékoli politické rozdíly“ a soustředit se na pomoc policejnímu vyšetřování.
Premiér řekl: „Je to opravdu šokující zpráva a mé myšlenky, myslím, že myšlenky nás všech, budou v této pro ni a její rodinu strašné chvíli s rodinou a přáteli Ann Widdecombeové.
„Ann byla po mnoho, mnoho let významnou političkou s četnými úspěchy a je to obrovská, obrovská ztráta.“
Dodal: „Dnes odpoledne jsem hovořil s policejním náčelníkem o podrobnostech a myslím si, že je opravdu důležité, abychom se v této chvíli povznesli nad jakékoli politické rozdíly a politické rozdělení.“
Mluvčí Andyho Burnhama, o kterém se všeobecně předpokládá, že se ještě tento měsíc stane premiérem, uvedl: „ Andy dnes vyjadřuje svou nejhlubší soustrast a myšlenky směřují k Annině rodině, která se nachází v neuvěřitelně tíživé situaci.
„Ann zasvětila celý svůj život veřejné službě a je naprosto správné, že policie vynakládá všechny své zdroje na to, aby tento případ co nejrychleji vyšetřila.“
Šéfka britských konzervativců Kemi Badenochová uvedla, že byla „šokována“, když se dozvěděla o vyšetřování vraždy. „Upřímně řečeno, opravdu se mi těžko hledají slova,“ řekla novinářům.
„Nechápu, jak mohl někdo udělat něco tak strašného starší osobě. Byl to ohavný, hrůzný útok a srdce se mi láme pro její rodinu. Jedna věc je, když někdo zemře, ale vědět, že byl zavražděn takovým hrozným způsobem, je prostě strašné.
Konzervativní strana je v šoku. Ann byla dlouholetou členkou Konzervativní strany, byla konzervativní ministryní a poté přešla ke straně Reform.“
Šéf britských liberálních demokratů Ed Davey uvedl, že je touto podezřelou vraždou „opravdu šokován a zdrcen“. Předseda Liberálních demokratů na sociálních sítích napsal: „Byla to hluboce věřící žena, která zasvětila svůj život veřejné službě. Představa, že byla zavražděna, je skutečně děsivá. Mé myšlenky a modlitby patří její rodině a všem, kteří ji milovali.“
Silnice v okolí místa činu byly uzavřeny a kolem nemovitosti byl zřízen policejní kordon, zatímco specialisté pokračovali ve forenzních vyšetřováních.
Policie uvedla, že v pátek bude v oblasti značná policejní přítomnost, zatímco detektivové a policisté budou provádět šetření dům od domu a prověřovat záznamy z kamerových systémů.
Detektivní inspektorka Ilona Rossonová dříve toho dne uvedla: „Naše vyšetřování vraždy je teprve v počáteční fázi, ale postupuje značným tempem. Nasazujeme všechny potřebné zdroje, abychom přesně zjistili, co se stalo.
„Chtěla bych vyzvat každého, kdo by mohl mít informace o tomto incidentu, ať už se zdají jakkoli bezvýznamné, aby se nám ozval a promluvil s námi.
„Zvláště nás zajímají informace od kohokoli, kdo mohl vidět něco podezřelého v okolí Haytor Vale v Haytoru, nebo od kohokoli, kdo má záznamy z kamer, zvonků u dveří či palubních kamer, které by mohly pomoci při našem vyšetřování.“
Uvedla, že zvýšená policejní přítomnost má také uklidnit obyvatele a že kdokoli, kdo má obavy, se může obrátit na policisty.
„Chtěla bych požádat lidi, aby nespekulovali o tom, co se mohlo stát, zejména na sociálních sítích. To může nejen potenciálně poškodit naše vyšetřování, ale také hluboce zarmoutit rodinu a přátele Ann Widdecombeové.“
Zdroj v angličtině ZDE
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