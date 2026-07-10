KVIFF 2026: Film o mužské ješitnosti, vedoucí k smrti
10. 7. 2026
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Existuje čtrnáct velehor vyšších než 8000 metrů. Druhá nejvyšší je v Pákistánu a má název K2. Je nesmírně obtížně zlezitelná pro horolezce, a skoro vůbec ji už nelze zlést v zimě.
A právě proto se rozhodla skupina zkušených horolezců tuto horu K2 v zimě zdolat, že jim to přinese celosvětovou slávu. No nevím, osobně, jestli se lidi opravdu tak zajímají o někoho, kdo vyleze na kopec, ale nejsem horolezec.
V dnešní době si vždycky s sebou berou horolezci, kteří se chystají vystoupit na vysoké a nebezpečné hory, kameramany, aby byl "vynikající" výstup zdokumentován, dověděli jsme se ve filmu amerického dokumentaristy Amira Bar-Leva, který byl pozván k tomu, aby natočil zimní zdolání hory K2.
Svým filmem Poslední vrchol (2026) zaznamenal Amir Bar-Lev pohnutou historii tohoto v podstatě absurdního, směšného úsilí, které díky tvrdohlavosti, nacionalismu, hlouposti a komerčnímu tlaku končí zdokumentovanou katastrofou.
Původně se zdolat horu K2 rozhodne trojice zkušených západních horolezců, jenže do jejich úsilí se začnou plést další lidi. Na základně před hlavním výstupem na horu K2 se objeví tým nepálských horolezců, kteří původně spolupracují s třemi západními horolezci a chtějí horu zdolat společně.
Jenže mezi Nepálci převládne nacionalismus, vždycky byli jen pomocníky při horolezectví lidí ze Západu, a tahle hora "je jejich" a oni budou první na světě, kdo ji zdolá v zimě. Nepálci poruší dohodu se západními horolezci a v nestřeženém okamžiku, kdy je zrovna náhodou dobré počasí, se jim podaří samotným vystoupit v zimě na vrchol, zatímco západní horolezci se na výstup teprve připravují. První cenu tak získal Nepál.
Mimo jiné problém je, že v horních částech hory je obrovský vítr, až 200 km/h a ten z hory shazuje i velké balvany. Náraz takovým padajícím balvanem je zřejmě příčinou smrti prvního zabitého zkušeného horolezce. Pak následuje smrt i druhého.
Rozumní lidé argumentují, že by měla být výprava zrušena, ale tři západní horolezci si nedají říct, navzdory varování z už dvou prvních úmrtí. Situace se pak ještě zkomplikuje dále, protože jakási komerční firma naverbuje ke zdolání hory K2 skupinu asi šedesáti absolutně nezkušených nadšenců, kteří v základně horolezeckého tábora způsobí chaos.
Znamená to, že tři hlavní horolezci jsou nevyspalí a nepřipravení, přesto však se rozhodnou vystoupit na vrchol hory, i když je meteorolog varuje že okno dobrého počasí je jen krátkodobé. Samozřejmě se nikdy nevrátí. Jeden z horolezců měl pět malých dětí, manželka ho ve filmu po jeho smrti chválí, že bude děti vychovávat k jeho památce. Co to bylo proboha za neodpovědného manžela?
Z deseti lidí, kteří se o výstup na horu K2 pokusili vystoupit, je pět mrtvých.
Poslední část filmu je věnována pozůstalým horolezcům truchlícím nad smrtí svých kolegů. Jenže - proč proboha zemřeli?
Cituje závěrem z festivalového katalogu:
"Spekakuární podívaná do míst, kam se většina horolezců nikdy nevyšplhá, nabízí komplexní úvahu o naivní lidské pošetilosti tváří tvář přírodě a jejím extrémům, stejně jako o postupné komercializaci extremních outdoorových sportů." Ano.
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