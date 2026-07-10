Zvláštní postoj Česka k Palestině
10. 7. 2026 / Matěj Metelec
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To umístění Palestiny coby tématu, o kterém není možné pronášet kontroverzní výroky, mi přijde velmi zvláštní a velmi by mě zajímalo, co se za tím umístěním vlastně skrývá.
Protože ta problematičnost holokaustu je jasná. U Izraele je také v českém kontextu vcelku čitelné, že se tu kombinuje polistopadový filosemitismus, proizraelské postoje elit, a právě spojení s holokaustem, který hrozí jakoukoli sebemenší kritiku Izraele onálepkovat coby antisemitskou.
Pozn. JČ: Problém je, že odsuzovat izraelské válečné zločiny a vyvražďování desetitisíců civilistů a dětí není extremismus: Extremistická je česká podpora izraelských válečných zločinů. Ta je také nepromlčitelný válečný zločin.
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Hranice svobody slova: Podle každého čtvrtého Čecha o soužití s Romy nelze svobodně mluvit, šířit o nich stereotypy ale tabu neníCo ta Palestina? Propalestinská část české společnosti umí být určitě velmi hlučná, její tvrdé jádro dokáže být totálně zélotské a jakoukoli kritiku šmahem označit za podporu genocidy (tak dlouho se hledí do propasti...), ale zároveň je tak malá, že bych skoro řekl, že většina populace s ní nemá žádnou bezprostřední zkušenost.
Propisují se do toho ta soudní rozhodnutí, která v tomhle směru padla? Proč by měla být Palestina více kontroverzní než Ukrajina, což je konflikt, který se daleko více (a na více rovinách) promítá do našich běžných životů i české politiky?
Hranice svobody slova: Podle každého čtvrtého Čecha o soužití s Romy nelze svobodně mluvit, šířit o nich stereotypy ale tabu není
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