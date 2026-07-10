VW snižuje modelovou řadu až o 50 procent
10. 7. 2026
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Dotčeny jsou i Audi a Škoda
Modely VW, které brzy nebudete moci koupit
VW snižuje modelovou řadu až o 50 procent
Nový plán VW na snižování nákladů obsahuje jen málo konkrétních opatření. Každý druhý model ve skupině však bude ukončen.
Modely VW, které brzy nebudete moci koupit
VW snižuje modelovou řadu až o 50 procent
Nový plán VW na snižování nákladů obsahuje jen málo konkrétních opatření. Každý druhý model ve skupině však bude ukončen.
Plány na snižování nákladů ve Volkswagenu přivádějí odbory na barikády. Mohlo by dojít ke ztrátě až 120 000 pracovních míst a uzavření čtyř závodů v Německu. Netrpělivě očekávané zasedání dozorčí rady ve čtvrtek přineslo jen málo konkrétních podrobností. Objevily se dvě klíčové věci:
Modelová řada se zaměří na atraktivní segmenty trhu a bude postupně redukována až o 50 procent.
Výběr možností výbavy se sníží až o 75 procent. Kontroloři nyní analyzují, které možnosti výbavy nebo varianty motorů jsou nejméně žádané a musí být co nejrychleji vyřazeny.
Zároveň největší evropská automobilka plánuje „posílit své technologické vedení, harmonizovat klíčové technologické oblasti, využít synergií v rámci skupiny a eliminovat paralelní struktury", uvádí se v prohlášení Wolfsburgu.
Každý druhý model Volkswagenu je ukončen
Číslo 50 procent neznamená, že je ukončen každý druhý model VW, ale spíše se vztahuje na celé portfolio značek skupiny, včetně Audi, Škody, Seatu, Cupry a dokonce i Ducati. A ne všechny ukončené modely přímo souvisí se současnou firemní krizí.
U VW již byli určeni nejpravděpodobnější kandidáti na ukončení výroby.
Číslo 50 procent neznamená, že je ukončen každý druhý model VW, ale spíše se vztahuje na celé portfolio značek skupiny, včetně Audi, Škody, Seatu, Cupry a dokonce i Ducati. A ne všechny ukončené modely přímo souvisí se současnou firemní krizí.
U VW již byli určeni nejpravděpodobnější kandidáti na ukončení výroby.
VW
VW Touran: Jeho zánik je již jistý; poslední model sjel z montážní linky v dubnu 2026. Jako nástupce by mohla být představena elektrická dodávka; do té doby zůstanou primárními velkými rodinnými vozidly se spalovacími motory VW Passat nebo VW Caddy.
VW Touareg: Velké terénní SUV již nelze konfigurovat. „Neexistují žádné známky nástupnické generace a je také nereálné, že by se VW znovu pustil do vývoje nového modelu založeného na spalovacích motorech," uvádí „Auto Motor & Sport".
VW T-Roc Cabriolet: Zatímco běžná verze SUV se bude prozatím nadále vyrábět, očekává se, že kabriolet bude brzy ukončen.
VW Polo jako vozidlo se spalovacím motorem: V Evropě se VW zaměřuje především na elektrické Polo, což vyvíjí značný tlak na verzi se spalovacím motorem. Podle zdrojů společnosti se však Polo bude i nadále vyrábět jako vozidlo se spalovacím motorem „až do 30. let 21. století". Nový vznětový motor však nepřipadá v úvahu; v Polu již není k dispozici.
VW ID.5: Ukončení výroby je považováno za pravděpodobné, protože mezera mezi kupé a SUV není příliš velká a brzy bude k dispozici elektrický Tiguan, který by zaplnil mezeru.
VW Taigo: I zde jsou vyhlídky špatné, alespoň pro evropský trh, který se zaměřuje výhradně na elektromobily. „Skutečnost, že se jedná o čistě benzínový model a o elektrické verzi zatím není nic známo – na rozdíl například od modelů T-Cross a ID. Cross – pravděpodobně znamená, že kariéra Taiga nebude nijak zvlášť dlouhá. Proto je tento malý crossover naší volbou jako další model VW, jehož výroba bude ukončena," píše „Auto Motor & Sport". Jak se však FOCUS online dozvěděl od zdrojů z automobilky, konec Taiga vyráběného v Jižní Americe ještě nebyl rozhodnut.
VW Polo jako vozidlo se spalovacím motorem: V Evropě se VW zaměřuje především na elektrické Polo, což vyvíjí značný tlak na verzi se spalovacím motorem. Podle zdrojů společnosti se však Polo bude i nadále vyrábět jako vozidlo se spalovacím motorem „až do 30. let 21. století". Nový vznětový motor však nepřipadá v úvahu; v Polu již není k dispozici.
VW ID.5: Ukončení výroby je považováno za pravděpodobné, protože mezera mezi kupé a SUV není příliš velká a brzy bude k dispozici elektrický Tiguan, který by zaplnil mezeru.
VW Taigo: I zde jsou vyhlídky špatné, alespoň pro evropský trh, který se zaměřuje výhradně na elektromobily. „Skutečnost, že se jedná o čistě benzínový model a o elektrické verzi zatím není nic známo – na rozdíl například od modelů T-Cross a ID. Cross – pravděpodobně znamená, že kariéra Taiga nebude nijak zvlášť dlouhá. Proto je tento malý crossover naší volbou jako další model VW, jehož výroba bude ukončena," píše „Auto Motor & Sport". Jak se však FOCUS online dozvěděl od zdrojů z automobilky, konec Taiga vyráběného v Jižní Americe ještě nebyl rozhodnut.
Audi
Následující modely jsou v revidované fázi, již byly ukončeny, nebo se podle odborníků stanou nejpravděpodobnějšími oběťmi na seznamu:
Audi A1 a Q2: Tyto modely se dlouho nevyráběly a nedostanou nástupce. Přichází však nový A2 e-tron založený na modelu ID.3 Neo.
A8, Q3, Q5: SUV od Audi jsou obecně úspěšná, ale verze Sportback modelů Q3 a Q5 by se mohly stát úspornými opatřeními, podobně jako VW ID.5. „I nástupce Audi A8 se nyní jeví jako sporný. Tato role by mohla být přidělena Q9," píše Motor1.
Neexistují ani žádné vyhlídky na pokračování výroby dlouho ukončených modelů R8 a TT. Americký trh se pro Audi stane důležitým poté, co Čína přestane být dojnou krávou. Podle zpráv v Bildu Volkswagen očekává, že jeho americké podnikání přispěje k zisku skupiny až 27 miliardami eur. V dlouhodobém horizontu je pro Audi plánováno pouze pět sedanů. Do roku 2035 by mohlo být v segmentech velkoobjemových SUV a terénních vozů nabízeno celkem 19 modelů. Dokonce se hovoří o zřízení vlastního výrobního závodu v USA, aby se obešla celní sazba a využily se atraktivní lokality v USA ve srovnání s EU (včetně nízkých nákladů na pracovní sílu a energie, menší regulace v oblasti klimatu a byrokracie).
Následující modely jsou v revidované fázi, již byly ukončeny, nebo se podle odborníků stanou nejpravděpodobnějšími oběťmi na seznamu:
Audi A1 a Q2: Tyto modely se dlouho nevyráběly a nedostanou nástupce. Přichází však nový A2 e-tron založený na modelu ID.3 Neo.
A8, Q3, Q5: SUV od Audi jsou obecně úspěšná, ale verze Sportback modelů Q3 a Q5 by se mohly stát úspornými opatřeními, podobně jako VW ID.5. „I nástupce Audi A8 se nyní jeví jako sporný. Tato role by mohla být přidělena Q9," píše Motor1.
Neexistují ani žádné vyhlídky na pokračování výroby dlouho ukončených modelů R8 a TT. Americký trh se pro Audi stane důležitým poté, co Čína přestane být dojnou krávou. Podle zpráv v Bildu Volkswagen očekává, že jeho americké podnikání přispěje k zisku skupiny až 27 miliardami eur. V dlouhodobém horizontu je pro Audi plánováno pouze pět sedanů. Do roku 2035 by mohlo být v segmentech velkoobjemových SUV a terénních vozů nabízeno celkem 19 modelů. Dokonce se hovoří o zřízení vlastního výrobního závodu v USA, aby se obešla celní sazba a využily se atraktivní lokality v USA ve srovnání s EU (včetně nízkých nákladů na pracovní sílu a energie, menší regulace v oblasti klimatu a byrokracie).
Cupra
Věci pro značku elektrických vozů vypadají docela dobře, protože mnoho jejích modelů se prodává solidně. Brzy dorazí Raval, elektrický sourozenec Pola. Stárnoucí Cupra Ateca a Cupra Leon však čelí ukončení výroby.
Klasický spalovací motor zůstává pro Porsche důležitou dojnou krávou, protože 911 se nadále dobře prodává a je ziskovým modelem. Verze elektromobilu Taycan Cross Turismo a Sport Turismo by však mohly být ovlivněny. „Budoucnost Panamery a plánovaného extra velkého SUV zůstává nejistá. Elektrický Cayenne Coupé je stále příliš nový, zatímco jeho starší protějšek se spalovacím motorem by se mohl stát postrádatelným," uvádí Motor1.
Seat
Dlouho se šířily zvěsti, že Seat v podstatě nahradí Cupra. Společnost to vždy vehementně popírala. Jedna věc je jistá: téměř všechny modely jako Arona a Ibiza jsou zastaralé. Mnohé se však stále dobře prodávají. Je možné, že se Seat, podobně jako Dacia, více zaměří na trh s nízkorozpočtovými vozy, zejména s úspornými spalovacími motory a hybridy, které v modelové řadě Cupra nejsou k dispozici.
Věci pro značku elektrických vozů vypadají docela dobře, protože mnoho jejích modelů se prodává solidně. Brzy dorazí Raval, elektrický sourozenec Pola. Stárnoucí Cupra Ateca a Cupra Leon však čelí ukončení výroby.
Klasický spalovací motor zůstává pro Porsche důležitou dojnou krávou, protože 911 se nadále dobře prodává a je ziskovým modelem. Verze elektromobilu Taycan Cross Turismo a Sport Turismo by však mohly být ovlivněny. „Budoucnost Panamery a plánovaného extra velkého SUV zůstává nejistá. Elektrický Cayenne Coupé je stále příliš nový, zatímco jeho starší protějšek se spalovacím motorem by se mohl stát postrádatelným," uvádí Motor1.
Seat
Dlouho se šířily zvěsti, že Seat v podstatě nahradí Cupra. Společnost to vždy vehementně popírala. Jedna věc je jistá: téměř všechny modely jako Arona a Ibiza jsou zastaralé. Mnohé se však stále dobře prodávají. Je možné, že se Seat, podobně jako Dacia, více zaměří na trh s nízkorozpočtovými vozy, zejména s úspornými spalovacími motory a hybridy, které v modelové řadě Cupra nejsou k dispozici.
Škoda
Škoda je úspěšná jak s benzínovými, tak s naftovými modely (např. Octavia, Kodiaq, Kamiq), tak i s elektromobily (Enyaq, Elroq a zbrusu nový Epiq). Vzhledem k zákazu spalovacích motorů v Evropě od roku 2035 se však český výrobce bude muset více zaměřit na elektromobily. „Scala je kandidátem na ukončení výroby, zatímco Fabia a Kamiq by mohly být dlouhodobě absorbovány Epiqem," píše Motor1.
„Volkswagen by měl konečně znovu dostát svému jménu."
VW Užitkové vozy
Závod v Hannoveru, nejdůležitější továrna na užitková vozidla Volkswagenu, je také diskutován jako možný kandidát na uzavření. To by se dotklo Multivanu a také elektrického ID. Buzz, který sice získal velkou podporu, ale prodával se hůře, než se očekávalo. Stejně jako u pick-upu Amarok a dodávky Caddy s vysokou střechou se očekává úzká spolupráce s partnerem Fordem u nových modelů.
Škoda je úspěšná jak s benzínovými, tak s naftovými modely (např. Octavia, Kodiaq, Kamiq), tak i s elektromobily (Enyaq, Elroq a zbrusu nový Epiq). Vzhledem k zákazu spalovacích motorů v Evropě od roku 2035 se však český výrobce bude muset více zaměřit na elektromobily. „Scala je kandidátem na ukončení výroby, zatímco Fabia a Kamiq by mohly být dlouhodobě absorbovány Epiqem," píše Motor1.
„Volkswagen by měl konečně znovu dostát svému jménu."
VW Užitkové vozy
Závod v Hannoveru, nejdůležitější továrna na užitková vozidla Volkswagenu, je také diskutován jako možný kandidát na uzavření. To by se dotklo Multivanu a také elektrického ID. Buzz, který sice získal velkou podporu, ale prodával se hůře, než se očekávalo. Stejně jako u pick-upu Amarok a dodávky Caddy s vysokou střechou se očekává úzká spolupráce s partnerem Fordem u nových modelů.
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