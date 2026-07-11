V bezpečí před umělou inteligencí: v jakých profesích se vám v budoucnu bude dařit?
11. 7. 2026
Odborníci tvrdí, že příležitosti budou i nadále existovat ve všech oborech, od školství přes hotelnictví až po právo
Vstup do světa práce s sebou často přináší jistou nejistotu, ale nyní vyvstává další otázka: jak mohu zajistit, aby moje kariéra odolala umělé inteligenci?
Zeptali jsme se lidí z různých odvětví, jaký dopad bude podle nich mít umělá inteligence na kariéry a která povolání budou zasažena méně. Ačkoli je tato technologie stále ještě v plenkách, mnozí měli nápady, jak se co nejlépe připravit na úspěšnou kariéru v tomto novém světě.
Medicína
„Lékárníci, lékaři, zdravotní sestry a další klinici s oprávněním předepisovat léky budou mít svou roli“
Mezi zdravotnická povolání, která jsou nejvíce ohrožena narušením ze strany umělé inteligence, patří lékařské sekretářky, pomocný personál v lékárnách, týmy zpracovávající recepty a vyřizující telefonické dotazy, říká Hira Malik, vedoucí lékárnice a spoluzakladatelka společnosti Oushk Pharmacy.
Uvádí, že dopad se projeví zejména na administrativních pozicích ve zdravotnictví, kde zaměstnanci pracují s předem danými formuláři, záznamy nebo dotazy pacientů, namísto toho, aby činili klinická rozhodnutí. V online lékárnách by to mohlo zahrnovat kontrolu konzultačních formulářů, dohledávání chybějících údajů, zpracování žádostí o recepty, třídění běžných dotazů pacientů nebo předávání případů lékárníkovi. Ačkoli je nepravděpodobné, že by tyto pozice zcela zmizely, mnoho úkolů, které zahrnují, by mohlo být automatizováno.
Maliková uvádí, že lékárníci, lékaři, zdravotní sestry a další předepisující zdravotníci zůstávají mnohem méně náchylní k nahrazení, protože nesou odpovědnost za bezpečnost pacientů a rozhodnutí o léčbě. „Umělá inteligence může pomoci organizovat informace a upozorňovat na rizika, ale nemůže rozhodovat o tom, zda je léčba bezpečná nebo vhodná,“ říká.
Některé specializace, jako je plastická chirurgie, pravděpodobně nahrazeny nebudou kvůli své vysoce individuální povaze, ale obory jako radiologie jsou ohroženy více. Konzultant v oboru plastické a rekonstrukční chirurgie, dr. Riaz Agha, říká: „Plastická chirurgie je příliš na míru a příliš individualizovaná. Každý pacient je jiný.“ Dodává však, že umělá inteligence může nakonec chirurgovi pomoci analyzovat minulé případy a podpořit tak jeho rozhodování.
Podle Aghy je radiologie oborem, „který je obzvláště ohrožený“. Říká: „V současné době existuje mnoho studií, které ukazují, že umělá inteligence dokáže interpretovat snímky s mimořádně vysokou přesností a spolehlivostí. To nutně neznamená, že radiologové zmizí, ale jejich role se může výrazně proměnit.“
Jeho radou je, aby se budoucí lékaři naučili umělou inteligenci používat „správně a rozuměli jak jejím silným stránkám, tak i omezením“.
Vzdělávání a rané dětství
„Péče o děti je jednou z profesí, u nichž je nejméně pravděpodobné, že by je nahradila umělá inteligence“
Ve vzdělávání bude umělá inteligence podle odborníků opět s největší pravděpodobností ovlivňovat spíše administrativní a rutinní podpůrné role ve výuce, než aby zcela nahradila učitele.
„Z hlediska volby povolání je učitelství vynikající volbou,“ říká Sharath Jeevan, zakladatel Generational Success Lab na Oxfordské univerzitě. „Studenti budou vždy potřebovat důvěryhodné vztahy s dospělými, které jim pomohou se učit.“
Další oblastí, ve které se očekává, že bude i nadále zaměstnávat lidi, je péče o děti. Brett Wigdortz, zakladatel a výkonný ředitel agentury pro péči o děti Tiney, říká, že je nepravděpodobné, že by péči o děti převzala technologie. Ačkoli umělá inteligence může podporovat komunikaci a organizaci, tvrdí, že „lidé chtějí, aby se o jejich děti staral člověk.“
Uvádí, že poptávka po péči o děti je silná, místa se rychle zaplňují a péče o děti může nabídnout flexibilní práci z domova s dobrým výdělkovým potenciálem. Mezi další související pozice v tomto odvětví patří vedení dětských školek, luxusní chůvy nebo doučování.
Právo
„Vzhledem k tomu, že umělá inteligence snižuje náklady na poskytování právních služeb … mohlo by být k dispozici více pracovních míst“
Pozice právních asistentů a začínajících právníků budou pravděpodobně umělou inteligencí zasaženy nejvíce, protože často zahrnují rutinní práci, jako je kontrola dokumentů, vypracovávání prvních verzí právních dokumentů, shromažďování informací a vyplňování formulářů. „To jsou všechno úkoly, v nichž je umělá inteligence obzvláště silná,“ říká Pierre Proner, generální ředitel společnosti Lawhive, která poskytuje online právní služby a využívá umělou inteligenci k tomu, aby lidem pomohla najít právníky a spolupracovat s nimi.
Umělá inteligence však nezruší právní pozice pro začátečníky.
„Tyto pozice zůstanou, ale dojde k jejich proměně,“ říká. Místo toho, aby začínající právníci trávili dny opakující se právní a administrativní prací, budou se pravděpodobně dříve soustředit na uplatňování právního úsudku a na rozvoj svých dovedností při komunikaci s klienty. Další oblastí je dohled nad prací, kterou vykonávají agenti umělé inteligence. „Umělá inteligence stále potřebuje dohled,“ dodává.
Brett Dixon, viceprezident Advokátní komory Anglie a Walesu, uvádí, že automatizace rutinních úkolů by mohla „mladším právníkům poskytnout více času a příležitostí k hlubšímu zamyšlení nad složitými právními otázkami“.
Některé právní oblasti, které jsou méně rutinní, jako například rodinné právo nebo soudní spory, jsou umělou inteligencí ovlivněny méně přímo. Proner se však domnívá, že agenti umělé inteligence jsou stále mimořádně kompetentní při pomoci právníkům s přípravou na soudní řízení a při efektivnějším řízení administrativy advokátní kanceláře.
Jednou z největších výzev pro tuto profesi je podle Pronera určení „jaké jsou cesty kariérního postupu od začínajících k zkušeným právníkům“, když se mnoho tradičních úkolů souvisejících s odbornou přípravou automatizuje.
Absolventi by podle něj měli rozvíjet dovednosti v oblasti AI již nyní, přičemž argumentuje, že se stávají stejně důležitými, jako kdysi byla znalost programů Word nebo Excel. Uvádí, že kanceláře stále častěji hodnotí uchazeče podle jejich schopnosti využívat tuto technologii a ptají se potenciálních zaměstnanců: „Jak využíváte AI? Vytváříte aplikace s kódováním nálady [s podněty od AI]? Pracujete s agenty AI?“
Uvádí, že přístup k právním službám potřebuje mnohem více lidí, než kolik jich firmy dokážou zaměstnat. Vzhledem k tomu, že AI snižuje náklady na poskytování právních služeb, mohlo by podle něj v důsledku toho vzniknout více pracovních míst.
Pohostinství
„Lidské vztahy by neměla nahradit umělá inteligence“
Profesor Graham Miller, akademický ředitel Westmont Institute of Tourism and Hospitality na Nova School of Business and Economics, říká, že umělá inteligence by mohla změnit rozložení pracovních míst v hotelech a přesunout zaměstnanost z back-office funkcí do front-office rolí, kde se pracuje přímo se zákazníky.
V pohostinství bude pro lidský personál vždy místo, říká. „Nedávno jsem byl v hotelu v Barceloně a tamní personál byl úžasný – upřímně vřelý, lidský a vstřícný,“ říká. „Sedli si a uvařili vám šálek kávy. Umělá inteligence takovou práci rozhodně nezvládne. Takovéto mezilidské spojení, které nejlepší hotely vždy poskytovaly, by neměla nahradit umělá inteligence.
„V ideálním případě by umělá inteligence měla situaci zlepšit tím, že převezme rutinní úkoly, jako je odpovídání na e-maily, takže když si s vámi sednu, budu se s vámi moci skutečně bavit, místo abych se musel vracet k e-mailům.“
Miller naznačuje, že kreativní role v pohostinství, zejména kuchaři, jsou vůči umělé inteligenci méně ohroženy než rutinní provozní práce. Na základě srovnání s debatami v hudebním, uměleckém a zábavním průmyslu říká, že umělá inteligence má v současné době potíže napodobit skutečně kreativní lidskou práci, ale může odhalit průměrnou práci: „To, že [něco] vytvořil člověk, ještě neznamená, že [to] je kreativní.“ Rutinnější kulinářské úkoly, jako je „obracení hamburgerů nebo příprava pizzy“, by nakonec mohly být automatizovány, zatímco pokud jde o vytváření skutečně inovativní a kreativní kuchyně, umělá inteligence „ještě není tak daleko“, říká.
Řemesla
„Praktická řemesla, jako je zednictví nebo tesařství, nabízejí kariérní příležitosti“
Brian Berry, výkonný ředitel Federace mistrů stavitelů (Federation of Master Builders), říká, že umělá inteligence začíná přetvářet některé části stavebního sektoru, ale její dopad bude nerovnoměrný.
„Praktická řemesla, jako je zednictví, tesařství a štukatérství, jsou méně vystavena vlivu umělé inteligence a i nadále nabízejí silné, dlouhodobé kariérní příležitosti,“ říká a dodává, že to platí zejména v případě, že pracujete pro malé místní firmy.
Velké projekty by v budoucnu mohly být ovlivněny automatizací některých praktických řemesel, ale k jejímu zavedení je ještě daleko, říká.
Zasaženy jsou kancelářské a administrativní pozice, včetně některých pracovních míst v oblasti plánování a rozpočtování. Berry očekává, že více lidí si uvědomí hodnotu, kterou mohou nabídnout praktická řemesla, jako jsou například místní stavitelé pracující na přístavbě.
„Vnímání však zůstává výzvou,“ dodává. Průzkum federace ukázal, že méně než polovina rodičů (47 %) by svému dítěti doporučila kariéru ve stavebnictví. „To se musí změnit,“ říká Berry. „S rostoucí poptávkou po kvalifikovaných řemeslnících a odolností těchto pozic vůči umělé inteligenci nabízí stavebnictví naplňující a do budoucna jistou kariérní dráhu, kterou bychom chtěli, aby zvážilo více lidí.“
Bankovnictví a finance
„Měla by vzrůst poptávka po datových vědcích a inženýrech v oblasti umělé inteligence“
Tomasz Noetzel, vedoucí bankovní analytik ve společnosti Bloomberg Intelligence, uvádí, že pracovní místa v bankovnictví, která budou umělou inteligencí zasažena nejvíce, budou pravděpodobně „v call centrech, u zaměstnanců zákaznických služeb, v operačních týmech middle-office, u zaměstnanců retailových poboček a v funkcích IT podpory“.
Tato pracovní místa zahrnují velké objemy repetitivní práce, kterou mohou stále častěji zastávat asistenti pohánění umělou inteligencí. „To neznamená, že tyto pozice zmizí ze dne na den,“ dodává.
Odborníci tvrdí, že specializované pozice vyžadující vysokou míru úsudku se v bankovnictví a financích jeví jako relativně odolné. Fotografie: Liubomyr Vorona/Alamy
„Měla by vzrůst poptávka po datových vědcích, inženýrech v oblasti umělé inteligence, vývojářích softwaru… banky očekávají růst v pozicích souvisejících s technologiemi a daty. Klienti chtějí aktuální informace o investičních portfoliích, což lze zajistit pomocí umělé inteligence.“
Noetzel říká: „Jen málo pracovních míst v bankovnictví zůstane nedotčeno, ale specializované pozice vyžadující vysokou míru úsudku se jeví jako relativně odolné.“ V průzkumu evropských bank provedeném agenturou Bloomberg Intelligence respondenti „považovali analytiky v oblasti výzkumu, analytiky pro dodržování předpisů a dohled, specialisty na modelování rizik a interní auditory za jedny z nejméně ohrožených kategorií pracovních míst. Umělá inteligence se stále více využívá i při posuzování úvěrové bonity, ale banky i nadále kladou důraz na lidský dohled.“
Zdroj v angličtině ZDE
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