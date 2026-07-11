Další hrůzy páchané Izraelem. Kdy to bude v České televizi?
11. 7. 2026
Residents document the damage left behind by Israeli occupation forces after they raided the home of former Palestinian detainee Malek Abdu in Nablus, in the northern occupied West Bank, and abducted him early this morning. pic.twitter.com/Hh3AQbPN8E— Quds News Network (@QudsNen) July 11, 2026
Izrael vyšetřuje závažné týrání zadržených ze strany svých vojáků teprve poté, co se fotografie stane virální. Všem ostatním to projde.
Izrael na jeden týden zakázal velkému muftímu Jeruzaléma a Palestiny vstup do areálu mešity Al-Aksá poté, co byl zatčen kvůli obsahu svého pátečního kázání, v němž se modlil za milost pro Palestince zabité Izraelem.
Israel investigates its soldiers' severe mistreatment of detainees only after a photo goes viral. Everyone else gets away with it. https://t.co/IPyP4ZMDk9— Kenneth Roth (@KenRoth) July 11, 2026
Israel has barred the grand mufti of Jerusalem and Palestine from entering the Al-Aqsa Mosque compound for one week after he was arrested for the contents of his Friday sermon, during which he prayed for mercy for Palestinians killed by Israel.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2026
🔗: https://t.co/tI5Q3BqJhi pic.twitter.com/rU7zZ8fwea
„Byla to poprava“ • Řidiči kamionu, kterého zastřelila izraelská armáda, byla odepřena záchranná služba, sdělil jeho otec deníku Haaretz
'This was an execution' • Truck driver shot and killed by IDF denied ambulance, father tells Haaretz https://t.co/tOJs3Ha4qS— Haaretz.com (@haaretzcom) July 11, 2026
Obyvatelé Gazy truchlili za humanitárního pracovníka, který v enklávě organizoval promítání zápasů mistrovství světa ve fotbale, poté, co byl zabit při izraelském leteckém útoku
Gazans mourned an aid worker who organized World Cup screenings in the enclave after he was killed in an Israeli air strike https://t.co/Nx4G4rG9PA pic.twitter.com/rAKkAVnWfT— Reuters (@Reuters) July 10, 2026
„Budou nás držet v ghettech. Budou nám život co nejvíc ztěžovat. Donutí nás prosit, abychom mohli odejít.“ Palestinský spisovatel a akademik Ahmed Masoud tvrdí, že zkáza v Gaze je součástí širší strategie, jejímž cílem je učinit život neúnosným a donutit Palestince k volbě mezi vysídlením a přežitím. „Můj osobní názor na Gazu je, že s Gazou už skončili. Myslím, že právě to chtějí,“ říká Masoud a popisuje to, co vnímá jako záměrný proces vytváření podmínek, které by vedly k takzvanému ‚dobrovolnému‘ odchodu, jak jej popsalo několik izraelských ministrů. „To, co teď chtějí, je Západní břeh,“ dodává. Podívejte se na celé vystoupení Ahmeda Masouda o izraelském apartheidu a budoucnosti Gazy.
“They’re gonna keep us in ghettos. They’re gonna make life as hard as possible. They’re gonna make us beg to leave.” Palestinian author and academic Ahmed Masoud argues that the devastation in Gaza is part of a wider strategy aimed at making life unlivable and forcing… pic.twitter.com/astqGD5Tnt— Palestine Deep Dive (@PDeepDive) July 10, 2026
Izraelský voják natočil, jak během invaze do pásma Gazy ničí majetek civilistů. Video zveřejnil na svém účtu s popiskem „Tanec v Gaze“.
An Israeli soldier documents himself destroying civilians’ belongings during an invasion into the Gaza Strip. He posts the clip on his account under the caption, “Dancing in Gaza.” pic.twitter.com/rb7dMbLK84— Quds News Network (@QudsNen) July 11, 2026
„Jen několik dní předtím, než palestinský lid oslavoval Panenkovu penaltu egyptského kapitána Mohameda Salaha na stadionu v Dallasu, izraelské jednotky smrtelně postřelily Saleema al-Ashqara, 32letého palestinského brankáře, který hledal palivo na vaření pro svou těhotnou manželku.“
Podle palestinského ministerstva zdravotnictví si izraelský útok dronem na nemocnici v severní části Gazy vyžádal zranění členů personálu, a to navzdory platnému „příměří“.
"Just days before the Palestinian people celebrated Egyptian captain Mohamed Salah’s Panenka in Dallas Stadium, Israeli forces fatally shot Saleem al-Ashqar, a 32-year-old Palestinian goalkeeper who was searching for cooking fuel for his pregnant wife"— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 10, 2026
✍️ Opinion by Coll McCail…
An Israeli drone attack on a hospital in northern Gaza injured staff members, despite a “ceasefire” being in place, according to the Palestinian Ministry of Health https://t.co/GzvDV8k59h pic.twitter.com/ttAJ0Wxm0A— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2026
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