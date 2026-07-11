Další hrůzy páchané Izraelem. Kdy to bude v České televizi?

11. 7. 2026

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Obyvatelé dokumentují škody, které po sobě zanechaly izraelské okupační síly poté, co dnes brzy ráno vtrhly do domu bývalého palestinského vězně Maleka Abdu v Nablusu na severu okupovaného Západního břehu Jordánu a unesly ho.

Izrael vyšetřuje závažné týrání zadržených ze strany svých vojáků teprve poté, co se fotografie stane virální. Všem ostatním to projde.

Izrael na jeden týden zakázal velkému muftímu Jeruzaléma a Palestiny vstup do areálu mešity Al-Aksá poté, co byl zatčen kvůli obsahu svého pátečního kázání, v němž se modlil za milost pro Palestince zabité Izraelem.

„Byla to poprava“ • Řidiči kamionu, kterého zastřelila izraelská armáda, byla odepřena záchranná služba, sdělil jeho otec deníku Haaretz

Obyvatelé Gazy truchlili za humanitárního pracovníka, který v enklávě organizoval promítání zápasů mistrovství světa ve fotbale, poté, co byl zabit při izraelském leteckém útoku

„Budou nás držet v ghettech. Budou nám život co nejvíc ztěžovat. Donutí nás prosit, abychom mohli odejít.“ Palestinský spisovatel a akademik Ahmed Masoud tvrdí, že zkáza v Gaze je součástí širší strategie, jejímž cílem je učinit život neúnosným a donutit Palestince k volbě mezi vysídlením a přežitím. „Můj osobní názor na Gazu je, že s Gazou už skončili. Myslím, že právě to chtějí,“ říká Masoud a popisuje to, co vnímá jako záměrný proces vytváření podmínek, které by vedly k takzvanému ‚dobrovolnému‘ odchodu, jak jej popsalo několik izraelských ministrů. „To, co teď chtějí, je Západní břeh,“ dodává. Podívejte se na celé vystoupení Ahmeda Masouda o izraelském apartheidu a budoucnosti Gazy.



Izraelský voják natočil, jak během invaze do pásma Gazy ničí majetek civilistů. Video zveřejnil na svém účtu s popiskem „Tanec v Gaze“.

„Jen několik dní předtím, než palestinský lid oslavoval Panenkovu penaltu egyptského kapitána Mohameda Salaha na stadionu v Dallasu, izraelské jednotky smrtelně postřelily Saleema al-Ashqara, 32letého palestinského brankáře, který hledal palivo na vaření pro svou těhotnou manželku.“

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví si izraelský útok dronem na nemocnici v severní části Gazy vyžádal zranění členů personálu, a to navzdory platnému „příměří“.

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Obsah vydání | 10. 7. 2026