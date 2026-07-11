Čelí svět krizi mužské plodnosti?
11. 7. 2026
Zprávy o klesajícím počtu spermií a hladinách testosteronu podnítily obavy z chemikálií, znečištění a moderního životního stylu. Do jaké míry se však vědci shodují na tom, co ovlivňuje mužskou plodnost?
Svět nevědomky směřuje k krizi mužské reprodukce, varovali tento týden vědci při představení údajů, které odhalily zjevné snížení průměrné hladiny testosteronu u mužů na polovinu za posledních 50 let.
Pozn. JČ: Čtěte sto let starou Čapkovu hru R.U.R. Předpověděl jak umělou inteligenci, ktetrá způsobí zánik lidstva, tak vznik mužské neplodnosti
„Je ohromující, že hladina testosteronu poklesla o 50 %,“ řekl prof. Hagai Levine, který výzkum vedl. „To je opravdu hodně. Probuďte se, lidi. Probuďte se.“
Tento objev je nejnovějším z řady nedávných výsledků, které naznačují, že mužská plodnost prochází krizí. Levineův tým již dříve zdokumentoval zjevný drastický pokles celosvětového počtu spermií, a to v práci, která se stala známou jako studie o „spermageddonu“. Tato otázka se stala hlavním tématem napříč celým politickým spektrem.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. označil klesající počet spermií za „existenční krizi“ a Levineova práce byla v „manosféře“ využita jako důkaz, že moderní společnost muže zbavuje mužnosti. Zjištění rovněž podnítila obavy ohledně nebezpečného dopadu chemických látek narušujících endokrinní systém, znečištění ovzduší a globálního oteplování na lidské zdraví.
Mezi vědci je však tento trend sporný. Zatímco Levine a jeho kolegové přijali apokalyptický scénář – jeho americká spoluautorka, prof. Shanna Swanová, naznačila, že počet spermií by mohl do roku 2045 klesnout na nulu – ostatní jsou velmi skeptičtí. Mezi nimi je i prof. Allan Pacey, profesor andrologie na Univerzitě v Manchesteru.
„Existuje tendence vybírat data, která podporují náš názor,“ řekl Pacey. „Pro ty, kdo si myslí, že svět spěje do záhuby a že jsme všichni odsouzeni k zániku, má pokles hladiny testosteronu a počtu spermií smysl.“
V novější analýze vývoje počtu spermií, při které byly použity pravděpodobně konzistentnější měřicí techniky, Paceyho skupina nezjistila žádné důkazy o podstatném poklesu (zdálo se však, že kvalita spermií se zhoršuje). Jiné pokusy o replikaci těchto zjištění přinesly smíšené výsledky.
„Myslím si, že existuje problém s mužskou neplodností? Ano,“ řekl Pacey. „Ale pokles počtu spermií není tím, co by mě znepokojovalo.“
Méně sporným výchozím bodem je, že reprodukční zdraví mužů odráží jejich celkový zdravotní stav. A nejnovější zjištění týkající se testosteronu lze podle vědců pravděpodobně částečně vysvětlit prudkým nárůstem výskytu obezity a cukrovky.
„Došlo k zásadní změně v celkovém metabolickém zdraví,“ uvedla prof. Channa Jayasena z Imperial College London a odborná poradkyně v oboru reprodukční endokrinologie.
Nadměrný tělesný tuk urychluje přeměnu testosteronu na estrogen a narušuje také hormonální signalizaci v mozku. Odhady se liší, ale v jedné studii každé zvýšení BMI o jeden bod souviselo s 2% poklesem hladiny testosteronu, což by mohlo vést ke snížení produkce spermií. Nadváha může zvýšit teplotu v šourku, která by pro produkci zdravých spermií měla být ideálně o několik stupňů nižší než tělesná teplota. Cukrovka je spojena s nižší hladinou testosteronu, poškozením DNA spermií a erektilní dysfunkcí.
„ „Obezita by mohla snadno vysvětlit celý tento pokles,“ uvedl Jayasena v souvislosti s hlášeným 50letým poklesem hladin testosteronu, což je trend, který považuje za přesvědčivý. „Zůstává otazník nad tím, zda by k tomu mohly přispívat i faktory jako znečištění a environmentální vlivy.“
Tato nejistota není způsobena nedostatkem výzkumu. V uplynulém desetiletí byly provedeny tisíce studií zabývajících se možnou rolí environmentálních kontaminantů na řadu ukazatelů mužské plodnosti.
Mikroplasty byly nalezeny v semenné tekutině a vystavení těhotných krys PFAS vedlo k samčímu potomstvu s abnormálními spermiemi. Italská studie naznačila, že znečištění by mohlo vést k menším penisům, zatímco jiná studie z USA zjistila, že průměrná délka penisu v erekci se za posledních 29 let zvýšila o 24 %; autoři obou studií spekulovali, že chemické látky narušující endokrinní systém by mohly měnit vývoj mužů.
Některé studie, včetně té z tohoto týdne, která spojuje vystavení znečištění ovzduší s nepatrnými změnami v DNA spermií, jsou považovány za vysoce kvalitní. S rostoucím zájmem veřejnosti o mikroplasty však probíhá „závod o publikování“, v jehož rámci jsou opomíjeny základní kontroly kontaminace a na základě slabých důkazů se vyslovují odvážná tvrzení.
„Existují studie prokazující přítomnost mikroplastů ve varlatech a z toho se vyvozuje, že to musí být opravdu špatné,“ uvedl prof. Rod Mitchell, pediatrický endokrinolog z Univerzity v Edinburghu. „Mohly by tam však jen nečinně ležet a nic nedělat.“
Mitchell provedl některé z dosud nejlépe kontrolovaných experimentů, při nichž použil systém zahrnující tkáň lidských fetálních varlat inkubovanou v těle myši. Již dříve objevil negativní účinky určitých environmentálních toxinů na vývoj reprodukčních systémů potkanů.
„Začali jsme s plastifikátory, ftaláty, BPA – látkami, o nichž se v médiích neustále mluví jako o potenciálně škodlivých,“ řekl. „Mysleli jsme si, že jsou to pravděpodobní viníci, ale nezaznamenali jsme žádnou změnu v hladinách testosteronu ani ve vývoji varlat. Studie na zvířatech jsou zavádějící.“
Mitchell zaujímá „někde uprostřed“ postoj k otázce, zda jsou za poklesem plodnosti environmentální faktory.
Přestože Levine s přesvědčením tvrdí, že vinu nesou faktory životního prostředí, uznává také, že ohledně přesných biologických mechanismů panuje značná nejistota. Argumentuje však, že řešení problémů znečištění ovzduší a obezity přináší širší zdravotní přínosy a vzhledem k tomu, co je v sázce, by se měla uplatnit zásada předběžné opatrnosti.
„Nepotřebujete 90% důkaz,“ řekl Levine. „Řekněme, že existuje 1% šance, že něco, co děláme nyní, by za 100 let mohlo způsobit, že reprodukce bude extrémně vzácná. Měli bychom s tím něco dělat? Myslím, že ano.
„Proč bychom měli skočit z útesu s padákem a čekat, jestli se otevře, nebo ne? Raději se od toho útesu vzdálíme.“
Levine nahlíží na tuto otázku z pohledu globálního veřejného zdraví. Pro jednotlivé muže se však tato otázka dostává do popředí kvůli časově i finančně omezenému období, během kterého mohou zvýšit své šance na početí dítěte. Orientovat se v protichůdných tvrzeních a nejistých důkazech může být „noční můra“, uvedl prof. Christopher Barratt, odborník na reprodukční medicínu z Univerzity v Dundee.
Pro rostoucí podíl párů, které podstupují léčbu IVF, je typické, že mužská neplodnost je považována za druhořadý problém, přičemž kliniky obvykle vedou gynekologové. Někteří muži popisují, jak čekají měsíce či roky na diagnostiku léčitelných problémů, zatímco jejich partnerky podstupují opakovaná vyšetření a krevní testy.
„Zní to neuvěřitelně jednoduše – a docela nudně –, ale musíme mít správně zvládnuté základy,“ řekl Barratt. „Muž musí podstoupit fyzikální vyšetření, anamnézu a analýzu spermatu.“
Od 50. let minulého století, kdy se testování počtu a pohyblivosti spermií stalo široce dostupným, nedošlo v analýze spermatu k žádné skutečné změně.
„Výsledky vám mohou sdělit opravdu nekompromisní skutečnosti,“ řekl Pacey. „Žádné spermie: máme problém. Problémy s pohyblivostí: potřebujete IVF nebo ICSI (intracytoplazmatickou injekci spermií).“
Pokud je jako problém identifikována nízká kvalita spermií, spermie se obvykle odstředí, aby se zhruba oddělily zdravější a hustší spermie. „Je to raději nekompromisní přístup než nevědomost,“ řekl Pacey.
Do této mezery se v poslední době vkradlo rozšíření marketingu na sociálních médiích zaměřeného na testy mužské plodnosti, doplňky stravy a „doplňkové služby“ nabízené klinikami, z nichž jen velmi málo získalo „zelenou“ v systému semaforového hodnocení používaném britským regulačním orgánem pro plodnost, Úřadem pro lidskou fertilizaci a embryologii (Human Fertilisation and Embryology Authority).
Zvláštní obavy vyvolává tvrzení, které široce prosazují influenceři v oblasti mužského zdraví a společnosti předepisující léky online, že muži by měli léčit „nízkou hladinu testosteronu“ (low T) nebo dokonce usilovat o „maximalizaci testosteronu“ (T-maxxing) pomocí substituční terapie testosteronem. Pacey a další se obávají, že publicita kolem nejnovějších zjištění by mohla přimět více mužů k používání testosteronových gelů nebo injekcí, které mohou – i když se to zdá být v rozporu s intuicí – zastavit produkci spermií, protože způsobují, že tělo omezí vlastní produkci hormonů.
„Je to jako termostat v domácnosti – pokud dáte do obývacího pokoje topení, vypne se kotel,“ řekl Jayasena. „K tvorbě spermií však potřebujete velmi vysoké hladiny testosteronu ve varlatech.“
„To, co opravdu nepotřebujeme, je problém způsobený bezhlavým užíváním testosteronu,“ dodal. „Bohužel pozorujeme skutečný nárůst v celé Velké Británii, který se odráží i v jiných zemích, jako jsou USA a Austrálie, kde si muži kupují testosteron online nebo jim je předepisován mimo lékařskou indikaci.“
Existuje však také optimismus, že desítky let výzkumu mužské plodnosti se brzy promítnou do klinické praxe.
Mezi nejslibnější techniky, které se rýsují na obzoru, patří využití mikrofluidních systémů, v nichž spermie „závodí“ skrz mikroskopické bludiště, překážky a kanálky, aby byla vybrána nejschopnější jednotlivá buňka.
Velký zájem je také o fragmentaci DNA spermií, která s věkem narůstá. Současné testy obvykle poskytují údaj o procentu spermií postižených problematickým poškozením DNA, ale zatím nedokážou spolehlivě vybrat tu nejzdravější jednotlivou spermii.
Vzhledem k tomu, že při průměrné ejakulaci se uvolní mezi 40 miliony a 300 miliony spermií, Barratt uvedl, že vylepšený výběr spermií je ideálním problémem, který může vyřešit umělá inteligence.
„Máte tak velké množství buněk, že se od sebe navzájem liší,“ řekl. „Spermie a umělá inteligence jsou pro sebe stvořené.“
Na radikálním konci nových vývojových trendů poskytli investoři ze Silicon Valley značnou podporu startupům zaměřeným na vajíčka a spermie vypěstované v laboratoři. Jedna společnost, Paterna, nedávno prohlásila, že se jí v laboratoři podařilo vypěstovat funkční lidské spermie z kmenových buněk produkujících spermie a že tyto buňky použila k vytvoření zdravě vypadajících embryí – přístup, který by podle společnosti mohl v budoucnu pomoci mužům bez spermií.
„Jsem velmi optimistický, že možnosti pro muže budou za čtyři nebo pět let vypadat jinak,“ řekl Barratt.
Mezitím pokračuje snaha porozumět mužské plodnosti, ale mnozí se snaží vyhnout panice tváří v tvář nejistotě.
„Nemám obavy, že bychom měli brzy vyhynout,“ řekl Mitchell. „Některé předpovědi, že počet spermií u mužů klesne na nulu během 20 až 30 let – tomu nevěřím. Mnohé populace stejně ubývají, a to nejen kvůli potenciálnímu mírnému poklesu mužské plodnosti.
„Problém, pokud jde o naši budoucnost, by mohl spočívat spíše v jiných otázkách týkajících se světa, ve kterém žijeme.“
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