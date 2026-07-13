Podle Trumpova slibu mohou rakety pro Ukrajinu začít vyrábět v Německu
13. 7. 2026
Výrobní zařízení má být přesunuto přímo na Ukrajinu až po skončení války.
Fabian Hoffmann, expert na raketové zbraně z Norského institutu pro obranná studia, tvrdí, že v krátkodobém horizontu bude dopad amerického slibu nulový. Podle něj bude výstavba závodu a organizace subdodavatelů trvat minimálně 12 měsíců, ale skutečné lhůty mohou být mnohem delší. Například Raytheon podepsal dohodu o výrobě antiraket v Německu už v roce 2024, ale první dodávky se očekávají až začátkem roku 2027.
Potřeba Ukrajiny je obrovská, protože Rusko vyrobí ročně 700–800 balistických raket Iskander a hypersonických Kinžalů, což vyžaduje přibližně 2,4 tisíce antiraket, aby je sestřelili. Potenciální ukrajinská továrna po startu bude schopna vyrobit pouze 200–300 raket ročně.
Vzhledem k dlouhému načasování nasazení výroby Patriotu Kyjev současně hledá alternativy v rámci plánu B. Jedná o co nejrychlejším obdržení evropských systémů SAMP/T NG z Francie, stejně jako o dokončení ukrajinského projektu FREYA od Fire Point, který společně s evropskými dodavateli vyvíjí levnější analog protiraketové zbraně a doufá, že jej připraví do konce roku.
Zdroj v angličtině: ZDE
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