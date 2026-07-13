Auta se zvětšují – existuje však způsob, jak zastavit tento smrtící „rozmach automobilů“
13. 7. 2026
Větší vozidla zaplňují silnice a představují pro chodce mnohem větší nebezpečí. Omezme je, než napáchají ještě větší škody, doporučuje Christian Wolmar
Potřebujeme pro auta něco jako Ozempic. Rostou fenomenálním tempem, způsobují chaos na silnicích, vytlačují menší vozidla z parkovišť a ohrožují chodce.
Podle nového výzkumu rostou auta v Evropě jako věčně hladoví teenageři – v průměru o jeden centimetr do šířky každý rok. A méně než polovina nových aut ve Velké Británii se vejde na běžné parkovací místo. Jelikož pro auta překvapivě neplatí žádné omezení šířky, žádný zákon nemůže tento růst zastavit, dokud nedosáhnou velikosti těžkých nákladních vozidel – tedy šířky 2,55 m –, na která se omezení vztahuje.
SUV nyní tvoří pozoruhodných 30 % automobilů v anglických městech, zatímco před 20 lety to bylo pouhých 3 %. Za jev známý jako zvětšování aut však nejsou zodpovědná pouze SUV. Ani modely Mini si již nezaslouží své jméno. Rozrostly se do všech směrů a staly se pouhými standardními vozy střední velikosti.
„Carspreading“, zvětšování aut je jen nejnovějším negativním aspektem naší stoleté posedlosti automobily a naší podřízenosti každému požadavku všemocné automobilové lobby. Negativně to ovlivnilo nejen bezpečnost. Tím, že SUV zabírají více místa na parkovištích, snižují počet dostupných parkovacích míst. V anglickém městě Hove byla kapacita parkoviště na Norton Road snížena z 290 na 180 míst, aby se tam vešly větší vozy.
Fenomén stále větších aut nevznikl náhodou. Je podporován agresivní marketingovou kampaní, protože pro výrobce jsou mnohem výnosnější než vozidla běžných rozměrů. Prodávají se pod záminkou, že jsou bezpečnější. Zvýšená bezpečnost pro vaši rodinu je klíčovou marketingovou strategií. Ale zatímco tatínek veze Olivii a Rufuse do školy v naprostém bezpečí, ostatní žáci jsou vystaveni většímu nebezpečí. A toto riziko roste s tím, jak se auta stávají stále většími.
V 90. letech jsem v nedělním vydání deníku „The Independent“ napsal sérii článků o tom, jak ochranné mříže na přední části vozidel způsobily několik úmrtí dětí, protože se nacházely přesně ve výšce hlavy mnoha žáků základních škol. Navzdory kampani výrobců byly ochranné mříže brzy odeslány do šrotu, jelikož byla přijata legislativa omezující jejich používání.
Nyní se však tento pokrok obrací. Zvýšení výšky kapot u SUV a dalších luxusních modelů znamená, že se toto riziko vrátilo. Výzkum provedený pro organizaci Clean Cities ukazuje, že zvýšení výšky kapoty o 10 cm z 80 cm na 90 cm vede k 27% nárůstu pravděpodobnosti úmrtí sražených chodců. U dětí se riziko úmrtí ztrojnásobí, pokud je srazí SUV namísto běžného vozidla. Je také větší pravděpodobnost, že budou sraženy, protože poloha řidiče je často příliš vysoká na to, aby mohl sledovat, co se děje před vozidlem.
Přesto bychom neměli propadat beznaději. Tento proces „carspreadingu“ lze zvrátit. Příklady jako ochranné mříže a další úspěšné kampaně ukazují, jak toho lze dosáhnout. Benzín se stal bezolovnatým díky brilantní kampani vedené proslulým Desem Wilsonem; Ken Livingstone zavedl pro motoristy v centru Londýna poplatek za vjezd do centra již před téměř čtvrt stoletím a dnes nikdo nezpochybňuje jeho opodstatněnost.
Výrobci automobilů jsou v otázce „carspreadingu“ již v defenzivě, protože nemohou popřít skutečnost, že tato vozidla představují pro širokou veřejnost větší riziko. Místo toho mají sklon naznačovat, že opatření odrazující od nákupu by omezila výběr.
Vládní národní strategie bezpečnosti silničního provozu zveřejněná v lednu uznala zvýšené riziko, které představují SUV, ale nenavrhla žádný postup, kromě toho, jak to vyjádřil můj kolega z podcastu Mark Walker, že „si o tom s průmyslem popovídáme“. Stejně vlažná byla reakce vlády i na parkování na chodnících. Ačkoli je parkování na chodnících v Londýně v podstatě zakázáno, vládní politika, rovněž oznámená v lednu, spočívala v tom, že v této otázce je třeba postupovat opatrně.
Vzhledem k tak slabému přístupu ústřední vlády je nejvíce pravděpodobné, že opatření k zastavení rozšiřování automobilové dopravy budou přijata na místní úrovni. Sadiq Khan, londýnský starosta, se k tomuto úsilí již připojil. Na jaře oznámil, že zvažuje možné nové poplatky a dodatečné parkovací poplatky pro velká vozidla, a jako osobní gesto uvedl, že doufá, že se zbaví svého vlastního obrovského SUV s pancéřovou ochranou.
Jelikož neexistuje žádná „pilulka na hubnutí“ pro auta, je k dispozici řada jiných opatření. V Paříži zavedla starostka příplatky za parkování podle hmotnosti, což je logický krok, protože tato těžší vozidla způsobují větší škody na silnicích. Existuje mnoho dalších daňových změn, které by mohly odradit od nákupu a používání těchto aut. Oliver Lord, strategický ředitel organizace Clean Cities, poukazuje na to, že: „Velká Británie je pro tato vozidla daňovým rájem.“ Výzkum sítě Transport and Environment Network ukazuje, že „zdejší kupující zaplatí za největší modely až 20krát méně než v jiných evropských zemích.“ Ve Francii se na BMW X5 vybírá daň ve výši 66 000 liber, zatímco ve Velké Británii je to pouhých 3 200 liber.
Jedním z rychlých opatření, které by stálo za zvážení, by bylo omezení reklamy na tato nebezpečná vozidla, podobně jako u kouření. Automobilový průmysl se nachází v podobné fázi, v jaké byli před jednou generací výrobci tabáku – strká hlavu pevně do písku a snaží se bránit tomu, co se jeví jako nevyhnutelný ústup. Jak budou tyto vozy zabíjet stále více lidí a silnice budou čím dál více přeplněné, dojde k protiakci. Je škoda, že k ní dojde až poté, co již bude napáchána taková spoušť, zatímco tyto vozy dominují městskému prostředí, které pro ně není vůbec vhodné.
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