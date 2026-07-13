Ruští hackeři atakují kamery v zemích NATO, aby monitorovali dodávky zbraní na Ukrajinu

13. 7. 2026

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Ruští státní hackeři systematicky atakují civilní kamery připojené k internetu v členských zemích NATO. Rusko se tedy snaží sledovat přesuny vojenského vybavení a zbraní na Ukrajinu. Uvádí to společné prohlášení Generální zpravodajské a bezpečnostní služby (AIVD) a Vojenské zpravodajské služby (MIVD) Nizozemska.

Během vyšetřování služby zjistily, že v rámci rozsáhlé mezinárodní ruské operace bylo hacknuto malé množství kamer instalovaných na vojenských logistických trasách v Nizozemsku. Organizace s IP kamerami na těchto trasách již obdržely varování, aby mohly přijmout vhodná opatření, uvádí zpráva.

Zpravodajští důstojníci poznamenávají, že Nizozemsko je důležitým cílem ruských špionů díky roli tranzitní země pro vojenské zásoby a aktivní vojenskou podporu Ukrajině.

Nizozemské zpravodajské služby varují, že hackeři hackují IP kamery připojené k internetu, které lze získat na dálku. Mluvíme hlavně o soukromých kamerách instalovaných zejména v podnicích a firmách. Často mají standardní hesla, zastaralý software a standardní nastavení, což je činí poměrně snadno prolomitelnými.

Zdroj v nizozemštině: ZDE

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Obsah vydání | 13. 7. 2026