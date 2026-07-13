Ruští hackeři atakují kamery v zemích NATO, aby monitorovali dodávky zbraní na Ukrajinu

V Itálii byla odhalena síť špehující zbraně pro Ukrajinu
13. 7. 2026V Itálii policisté odhalili údajnou špionážní síť Ruské federace, která shromažďovala informace o západních protiletadlových systémech pro Ukrajinu.
13. 7. 2026
Během vyšetřování služby zjistily, že v rámci rozsáhlé mezinárodní ruské operace bylo hacknuto malé množství kamer instalovaných na vojenských logistických trasách v Nizozemsku. Organizace s IP kamerami na těchto trasách již obdržely varování, aby mohly přijmout vhodná opatření, uvádí zpráva.
Zpravodajští důstojníci poznamenávají, že Nizozemsko je důležitým cílem ruských špionů díky roli tranzitní země pro vojenské zásoby a aktivní vojenskou podporu Ukrajině.
Nizozemské zpravodajské služby varují, že hackeři hackují IP kamery připojené k internetu, které lze získat na dálku. Mluvíme hlavně o soukromých kamerách instalovaných zejména v podnicích a firmách. Často mají standardní hesla, zastaralý software a standardní nastavení, což je činí poměrně snadno prolomitelnými.
Zdroj v nizozemštině: ZDE
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